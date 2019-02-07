Самые крутые слухи недели: театр теней

Зачем прилетал Рогозин?!

Говорят, что при ситуации, когда отставка главы Роскосмоса – журналиста по базовому и экономиста по дополнительному образованию практически предрешена (одно из подтверждений тому – жесткая дискредитация чиновника в СМИ, уход практически всей его команды вплоть до пиарщика Анисимова из корпорации накануне «мочилова»), его дорогущий визит в ЧО выглядит, как минимум, странно. Ибо буквально накануне президент заявил, что будет лично контролировать главный ракетный проект, с которым все сильно плохо (в том числе, и в миасском ГРЦ). Так что Рогозин вроде как остался ни при делах. Зачем же он подсуетился?!

Дело в том, что из «космоса» его «бархатно» отправят в ГД. И сейчас висит вопрос: на чье место – челябинского госдепа Белоусова или недавно покинувшего парламента свердловского депутата?! Кремль больше склоняется к ЧО – после Ямпольской местные чиновники доказали, что могут по столичной указке провести в «народные избранники» хоть инопланетянина. Тем более что свердловские випы – особенно из числа привилегированных оборонщиков – сопротивляются такому «выбору».

Дорогая товарищ Сталин!

Говорят, именно так группа челябинских меломанов начала письмо «своему» госдепу Ямпольской по поводу безобразного состояния областного театра оперы и балета. То ли в шутку, то ли всерьез – демонстрируя свою осведомленность относительно колонки в «Культуре», которую главред Ямпольская не так давно подписывала псевдонимом «Сталин».

Госдеп озабоченных южноуральцев услышала и, по слухам, развила по разным направлениям активность с целью изыскать средства для привидения этого провинциального очага культуры в порядок. Якобы, даже устроила выволочку местным чиновникам: посмотрите на соседей – Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, даже Якутск – такого безобразия, как ваш паркет и мебель там даже в дикие 90-е не было. Не говоря уж о нынешнем периоде ухоженности и вообще продвинутости. Говорят, власти засмущались, обещали «исправиться».

Кстати, говорят, что недовольство театром высказал и южноуральский губернатор. Но не убранством, а репертуаром: ему чем-то не глянулся Верди…

Опять?!

Сплетня, которую буквально на днях притащили из столицы инсайдеры, – одним из новых номинантов на челябинского губернатора стал Стас Наумов – магнитогорец, что давно известен как «паж Христенко» (хотя и гордо именовался его статс-секретарем и пр. чиновными названиями), и чья последняя «руина» – одна из позиций «Сколково» в остро скандальный период, случившийся года четыре назад. Мол, серьезные игроки и карьеристы в ЧО идти не хотят – много экологических и экономических катаклизмов. К тому же региону нужен «человечный», т.е. обученный пиару начальник. Бурматов вроде всем всем хорош, но в экономике не силен и не имеет за собой такого крепкого плеча, как Христенко, Лейвиков, Дементьев и К.

Наумов же, как младший член команды, ослушаться не может. К тому же теперь, как показывает опыт многих губернаторов, главному региональному чиновнику даже не обязательно жить в области правления – вполне можно оставаться на ПМЖ в столице, будучи уральским руководителем.

Алтушкин не выходит от Медведева

Говорят, всплеск активности челябинцев против строительства Томинского ГОКа заставил олигарха Алтушкина искать поддержки у давнего лоббиста своих проектов – премьера Медведева и чиновников его экономического и экологического блоков. Поддержки, в том числе, и политической. Дескать, нынешняя местная власть не справляется, нужны кадры более жесткие и одновременно коммуникабельные – в плане взаимодействия (читай, манипуляций) с общественностью и населением.

Говорят, что премьер морально поддерживает Алтушкина, но в плане принятия решения или ужесточения мер чиновного реагирования на общественный протест, выжидает – с оглядкой на ВВП, учитывая «сибайский сценарий» и недавние предновогодние трагические события на Южном Урале и в других регионах. Говорят, одним из кандидатов, образно говоря, «от Алтушкина» является бывший челябинский и свердловский силовик и политик Александр Новокрещенов.

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