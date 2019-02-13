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В России ради фантиков отказываются от конфет Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В России все чаще случаются техногенные катастрофы. Почему это происходит и кто в этом виноват? Экономист и историк Сергей Ясинский продолжает анализ современного российского государства.

«В России государство – главный источник опасности. Оно обладает огромными ресурсами, никому не подчиняется, стремится навязать свой контроль всем и всему, и действует в отрыве от интересов страны и вопреки им.

Нормальное государство – это социальный механизм, который работает на благо общества и находится под его присмотром. В случае, когда оно начинает вести себя неправильно, общество совместными действиями противостоит ему и возвращает к норме.

В России так не происходит: государство действует, как хочет, и даже когда откровенно вредит обществу, никто не может его остановить. У населения нет нужных для этого инструментов, а стандартные средства контроля, встроенные в само государство, неэффективны, потому что находятся в руках этой же власти. Например, Счётная палата – орган финансового контроля – регулярно докладывает о разнообразных обнаруженных нарушениях при исполнении федерального бюджета, однако ни к каким последствиям эти доклады не приводят. Что и понятно: эту работу выполняют чиновники из той же среды, которая крадёт средства. Рука руку моет.

Общество прилагает некоторые усилия, чтобы вернуть государство к норме, но этого явно недостаточно. Оппозиционеры разоблачают коррупцию, но это не даёт результатов, так как полномочия для принятия решений находятся у чиновников-коррупционеров. И вместо официальных расследований и возбуждения уголовных дел следуют лишь выступления-отговорки разоблачённых деятелей или их помощников, и на этом всё заканчивается. Оппозиция исходит из того, что по результатам расследований необходимые действия должны предпринимать государственные органы, но они нейтрализованы бездействием должностных лиц, заинтересованных в отсутствии наказания за совершённые преступления. Очевидно, что это всё одна каста, и на них нет управы.

Идея массового народного протеста себя не оправдала: народ не выходит, а если и выходит, то лишь по локальным причинам, и без поддержки со стороны остального населения. Такой протест длится недолго и к положительным результатам обычно не приводит. Скорей наоборот: государство использует эти выступления, чтобы наглядно продемонстрировать их бесполезность и этим демотивировать население. И эта цель в принципе уже достигнута: основной причиной отказа людей от митингов является соображение, что они ни к чему не приводят – от них нет толку.

Из всего этого следует, что в стране нет никаких сил, чтобы остановить произвол чиновников, и навести конституционный порядок. Судебная власть и МВД в доле, а рядовые исполнители усердно служат за зарплату, не задумываясь о том, кому они подчиняются и какие приказы исполняют. Их не беспокоит, когда им приказывают нарушить тот или иной закон, а про Конституцию они, похоже, разве что слышали, но никогда не брали её в руки. Многочисленные случаи нарушения законов правоохранителями доказывают, что они не являются силой, заинтересованной в обеспечении законности, прав и свобод граждан.

Задача общества заключается в том, чтобы приобрести контроль над государством. По историческим причинам у страны нет опыта решения такой задачи: она с самого начала развивалась как империя, и всегда средства контроля находились в руках властной верхушки, а население лишь подчинялось ей. Общество может только использовать опыт других стран, применяя его с поправкой на местные реалии.

Российская Федерация остаётся искусственным образованием, преемницей Российской империи, и её существование обеспечивается только специальными усилиями государства по её сохранению. Сама страна не выработала естественных связей между своими регионами, так как изначально, и в соответствие с имперской сущностью государства, её расширение происходило путём захвата и подчинения других народов силой оружия и обманом. В результате народы, вошедшие в состав России, оказались настроены к ней враждебно, и РФ до сих пор, и в значительной степени, держится за счёт принуждения народов к совместному существованию. Кавказский регион даёт пример того, что, как только принуждение ослабевает, единство исчезает, и страна начинает разваливаться.

Имперский способ управления в многонациональной стране по своей природе является антидемократическим и антиправовым, так как иначе империя не смогла бы продержаться ни дня. И невозможность поддерживать это базовое условие станет причиной её гибели.

Единство страны принудительно удерживается только силой и чёткой, слаженной работой государственного механизма. Но прямо сейчас государство – этот самый аппарат принуждения – уничтожается самой властью. , которая, следуя своей имперской сущности, проявляет антиправовой и антидемократический характер. В том числе и против себя. И частью этой деятельности является коррупция, то есть ослабление и разрушение государства.

Мы видим, что правящий слой и правящая верхушка фактически отказываются исполнять государственную работу. Люди, присвоившие государственные полномочия, перестают притворяться государственными деятелями и уже достаточно откровенно и во всеуслышание объявляют себя не ответственными, а безответственными должностными лицами. Они заявляют о своём праве преследовать собственные цели, используя для этого возможности государства, то есть уже считают государство своей собственностью.

И результаты такого «управления» видны всем. Практически в ежедневном режиме разнообразные техногенные катастрофы – взрывы газа, пожары, обрушение зданий, мостов – превращают страну в руины. Гибель людей стала обыденностью. При этом затрудняется доступ к медицинской помощи, поддерживается фальсификацию лекарств и продуктов питания, разрушает инфраструктуру, делая её непригодной для существования, и т.д.

В советский период государство имело монополию на строительство и содержание инфраструктуры. Это было естественно: частной собственности не существовало, советская власть была абсолютной. Населения не имело тогда ни права, ни физической возможности заниматься инфраструктурой, обеспечивающей его жизнь. Это положение дел было передано по наследству в новую эпоху: хотя частная собственность в стране была разрешена, все, что связано с инфраструктурой, с базовыми условиями обеспечения жизни (электричество, вода, тепло и т.п.) – осталось под контролем государства. Как средство давления и навязывания своей воли населению.

Однако разложение правящего слоя сегодня достигло уровня, когда он уже не знает, какую волю он должен навязывать. Для него всё это теперь – лишнее, ненужное, мешающее жить и наслаждаться жизнью. Поэтому правящий слой хочет переложить все эти заботы на плечи самого населения, а себе оставить только контроль и возможность обогащаться на этом.

Но это желание осуществляется только в части вытягивания денег из населения – потому что отдать контроль означает отдать власть. Поэтому население до сих пор не получило реальной возможности управления своим имуществом, как и инфраструктурой страны, и полностью зависит от государственных органов. А государство, как собака на сене: и само не действует, и никому другому не даёт. В результате, инфраструктура и основные фонды страны фактически превращаются в бесхозное имущество и разрушаются. Но тем самым уничтожаются и материальные основания власти.

Правящая верхушка сделала ставку на деньги, но деньги – это условность. Они полностью зависят от материального обеспечения своей ценности. Они – фантики, тогда как материальное имущество – конфета. И вот, будучи некомпетентной, власть жертвует конфетой ради фантиков. Постепенно и, видимо, не понимая этого, верхушка отказывается от реальной власти, удовлетворяясь иллюзией – символами, формальностями, возможностью отдавать распоряжения (без возможности обеспечить их выполнение).

Верхушка не знает действительного положения в стране и не хочет знать: она не умеет управлять и не любит, когда ей показывают последствия её деятельности. А когда она бывает вынуждена взглянуть на них, то обычно сразу заявляет о своей непричастности. Мол, это всё враги. Ну да, разумеется: кто же ещё, кроме врагов, может такое натворить? Однако тем самым она показывает, что контроль уже утрачен. Ведь если всё делают враги, то что делает власть? Вариантов два: либо ничего, либо ничего хорошего».

Челябинск, Сергей Ясинский

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