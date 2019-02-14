Самые крутые слухи недели: «Не ешьте на ночь сырых помидор…»

«Еще один сгорел на работе…»

Говорят, что отказ федералов финансировать ВСМ – главный и, возможно, последний из суперприбыльных проектов, на который надеялась семья действующего челябинского губернатора как на личный бизнес. И последняя соломинка, переломившая чашу весов для самого Дубровского в окончательном решении – идти или не идти на выборы. После того, как он уже зарезервировал в областном бюджете траты на этот, в общем-то, нужный не только ему, но и местному бизнесу, и обывателям проект, Кремль дал ему понять, что по результатам последних визитов столичных «смотрителей» и «комиссаров» федеральная власть больше не считает его надежным экономическим партнёром. А поскольку ранее он получил несколько выволочек за свою политическую негибкость и неумение вести диалог с общественностью, то, якобы, понял: следующий губернаторский срок ему невыгоден, более того, опасен.

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Сейчас, БД раздумывает: есть ли у него шанс оставить после себя Редина (убедив в этом не только Кремль, но и местные элиту, каждый из представителей которой имеет в столице собственные интересы и лоббистов) или выгоднее махнуть рукой на идеологический расклад и попытаться найти себе теплое место на каком-нибудь очередном «вагонзаводе», ибо в топ-менеджерах производственных корпораций он наиболее эффективен, да и чувствует себя комфортнее, так сказать, на своем месте.

Оба – два

Меж тем, как говорят, из действующих членов команды Дубровского на хозяйстве федералы могут оставить в качестве и.о. главы региона лишь Редина и Пшеницына. Но в челябинском случае вовсе не означает, что именно они станут кремлевскими фаворитами на губернаторских выборах. Зато эти двое могут не переживать (если сами не уйдут) о своей дальнейшей чиновной карьере. В столичных кругах только у них приличная репутация.

От греха подальше

А вот и.о. главы города Че на фоне таких «звоночков» об очередной смене властной парадигмы, как говорят, начал подыскивать себе непыльную должность в каком-нибудь региональном филиале федеральных структур. По управлению имуществом или контролю за водными ресурсами, например.

С корабля?!

Подстраховаться решила и сенатор Гехт. С одной стороны, ее вроде бы пристраивают клерком в Минсельхоз, с другой – она пытается зацепиться на любой административной должности в каком-нибудь стабильном московском вузе – типа Плешки.

Дай миллиард!

Говорят, действия силовиков в отношении уральских птичников могут иметь серьезные последствия для бывшего куратора южноуральского сельского хозяйства Андрея Косилова. Кто-то кое-где вспомнил про миллиард, что исчез из профильного нацпроекта (из тех, что двадцать лет назад курировал Медведев). Приблизительно миллиард отечественной валюты на развитие агрохорлдинга, которым сейчас благополучно владеет, вложил и Косилов. В кризисное время некто решил, что пришло время поговорить на эту тему и вообще вернуть долги. О сумме и форме возврата, кредиторы, как говорят, сообщат дополнительно…

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