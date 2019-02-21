Самые крутые слухи недели: не ходил бы ты, Борис...

Скандал в академическом семействе

Говорят, что распиаренный слив «оруженосцем» (читай – замом) нынешнего ректора ЧелГУ леди Ди (как называют её клевреты) или мадам Циркин (как руководителя зовёт, естественно, за глаза большинство сотрудников) информации, что ректор ЮУрГУ Шестаков поддержал на столичном заседании в профильном министерстве от лица ректоров УрФО не заручившуюся поддержкой Дубровского (и предшественника Шестакова – Вяткина) Циринг, а ее оппонента Таскаева ввиду того, что намерен таким образом наконец-то слить в один два университета, имеет под собой более грандиозный подтекст. Дело в том, что Шестаков видит в физике Таскаеве и своего преемника.

На самом деле, несмотря не шипение из кулуаров ЧелГУ, что у ЮУрГУ проблемы, как у федерального исследовательского центра, у ЧелГУ этих проблем куда больше, а репутация и финансовое состояние много жиже. Поэтому объединение двух провинциальных университетов – это просто жизненная необходимость. В первую очередь для ЧелГУ, из которого давно уже и лучшие мозги, а главное, грантополучатели сбежали в крепко стоящий на ногах ЮурГУ.

Что же касается самой интриги, то письма в поддержку Циринг из региона, на самом деле ничего не значат. Всей академической общественности известно, что нынешний губернатор за вуз считает только alma mater. А его научили обрабатывать давлением металлы в Магнитке. И подмахнуть письмо Циринг – это просто вопрос протокола: мол, мы не конфликтуем с действующим ректором, а остальные вопросы – в компетенции федералов, пусть они и разбираются с уволенными Циринг сотрудниками, с финансовыми скандалами, с конфликтом интересов ЧелГу – Челиндбанк, с красным дипломом и юридической степенью молочного магната Дмитрия Еремина и прочими академическими дрязгами. Такую же отстраненную позицию занял и председатель местного совета ректоров Герман Вяткин: мол, не мы Циринг выбирали – не нам и снимать…

А на деле Герману Платоновичу тоже очень симпатичен Сергей Таскаев (который еще и грантовые каштаны голыми руками из разных костров таскает), и он на двести процентов разделяет взгляды своего преемника Шестакова об объединении двух университетов под брендом ЮУрГУ с соответствующим «удлинением названия». Тем более, что сам эту идею в 90-х первым и озвучил: «один город – один вуз». И де-факто осуществил, переманив – жалованьем, перспективами, условиями работы – из классического университета под свою крышу наиболее продвинутых ученых и преподавателей.

К слову, декан физфака ЧелГУ в качестве потенциального ректора мил и большинству сотрудников ЧелГУ – потому что, говорят, неконфликтен и позитивен. Но, поскольку силового рычага у него нет, а интриговать ученый и администратор считает за моветон, то наблюдатели расценивают его шансы на избрание ректором ЧелГУ как fifty-fifty. Однако кулачки за его избрание, как сообщают академические инсайдеры, держат и физики, и лирики. За исключением двух – трех персон, включая и саму мадам Ц.

В министерстве же поддержка Циринг в этот раз совсем неоднозначна. Во-первых, руководство поменялось. Во-вторых, уж больно скандалы неприятные. В-третьих, денег нет. Поэтому сама идея слияния двух вузов в городе – миллионнике выглядит эффективной «оптимизацией».

Скандал в академическом семействе-2

А вот в агроинженерном университете ректор – он же брат госдепа – Виктор Литовченко и сам собрался уходить. Так сказать, до истечения срока действия полномочий. Из-за череды скандалов последней пары – тройки лет, но больше, честно говоря, из-за проверок, что не кончаются в вузе с тех пор, как там обнаружили иностранных студентов – призраков (или батраков) и всяческие финнарушения.

По слухам, брат Толя уже почти договорился о тепленьком пенсионе для родного человечка – то ли в Особо Охраняемых Территориях, то ли в Минсельхозе, то ли в челябинской мэрии, то ли вообще в ЗВУ.

«Народ не с нами, он против нас»

Говорят, именно эту цитату из «Белой гвардии» Булгакова процитировал губернатору Дубровскому, собравшему «магнитогорское вече» после последнего слива в прессу подробностей его личной и коммерческой жизни, один из старожилов комбината и политической жизни региона.

Дело в том, что именно подробности из его приватности, деморализуют пока еще действующего губернатора. С бизнес-оппонентами он сражается хладнокровно, но к таким поворотам судьбы не готов в силу своей интровертности.

На этом вече ему намекнули, что сейчас продавливать ситуацию со вторым губернаторским сроком еще более опасно, чем было в начале правления ставить градоначальником ЧЕ Тефтелева. Дубровскому такие намеки не понравились, он заверил собравшихся, что президент его поддержит буквально днями – дескать, перед саммитами коней на переправе не меняют, и попросил старую стальную гвардию поддержать его всеми возможными способами во время выборной кампании.

Мило

Говорят, что дамочки – гражданские подружки нескольких пустившихся в бега или задержанных товарищей бывшего губернатора Юревича, владелицы недвижимости в курортной зоне Увильдов, так и не снесли свои «избушки», несмотря на строгие юридические предписания. Более того, одна из них даже попыталась сдать элитный самострой в наем! И только в последний момент афера сорвалась – по «вине» добросовестного риелтора.

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