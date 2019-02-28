Самые крутые слухи недели: високосный город

Все фейки в гости к нам

Говорят, что академические гуманитарии города Че неприятно озадачены очередной инициативой весьма одиозного деятеля современной России и Новороссии Кости Малофеева поставить возле местного храма Александра Невского статую царя – освободителя, а также косноязычным и малограмотным заявлением коммерсанта – благотворителя (не попавшего лет семь назад в ГД из-за подкупа избирателей): де, хоть Александр Николаевич и не был в Челябинске, зато был в Златоусте, «а Златоуст в то время был столицей края».

Да ну?! Иронично вопрошают друг друга историки и прочие филологи с политологами. И мрачно шутят: возможно, у региональных властей, уже поставивших продавленный москвичами памятник Столыпину на практически бюджетные деньги, хватит мозга противостоять этой пустой инициативе честолюбивого коммерса?! Тем более, что парень замечен в особой любви к Крыму – пусть там и ставит очередной памятник своей голубой мечте, высказанной Малофеевым лет пять назал Би-Би-Си: «монархия – это мечта, Путин – это счастье».

Кроме того, замечают особенно ехидные академики, ему ведь должны прозрачно намекнуть в наших высоких кабинетах, что сейчас столица края – Магнитка. Поэтому, что? Уместнее поставить памятник Путину, который там был. Сталину, который тот индустриальный проект замутил или всем прежним директорам ММК, которые, по сути, этот город и выстроили, да и управляли им тоже они.

В целом же, настроение у интеллектуального сообщества мрачное: почему к нам сбрасывают самые фейковые инициативы – хранилище ядерных отходов, Томинский ГОК, памятник Столыпину, памятник чекисту с непрозрачной биографией и вот – памятник царю, который ничего для этого региона не сделал… Разве что метеорит сам упал (по этой причине, говорят, Малофеев – сын астрофизика и узнал о существовании города Че и решил именно в нем заняться просветительской благотворительностью), какой-то високосный у нас город…

Декриминализация Миасса

Говорят, вся возня последних дней вокруг миасского депутата – без пяти минут банкрота Фатиха Мамлеева – это начало мощной федеральной кампании по декриминализации ЧО, которая, как образно выражаются инсайдеры, попала (вместе со своими властями) «в зрачок» Президенту. И зачищать от коррупционеров и мафии регион начнут (точнее, уже начали) с Магнитки (где работает московская комиссия) и Миасса – города, где за новейший период не сели в тюрьму лишь два градоначальника, а к уголовной ответственности не привлекался лишь один – Игорь Войнов.

Что же касается самого Мамлеева, то его сгубило банальное честолюбие: там, где этот бывший спортсмен не мог применить силу и угрозы, он начинал прозрачно намекать на своих высокопоставленных магнитогорских друзей, что еще на горшке сидели вместе с действующим губернатором, да и сам Дубровский – его хороший друг…

Незавидная должность

Говорят, после выборов мэра Че все обиженные и ликующие местные элиты, собравшиеся «попить компот» у главного олигарха города, в конце концов, сошлись во мнении, что сейчас эта (еще недавно так привлекательная) должность никому и «по суду» не нужна: на обычные мэрские «ништяки» при жестком федеральном контроле за подготовкой города к саммитам и выполнению «мусорной» программы рассчитывать не приходится, ответственности и работы – куча, при любой неудаче именно глава города станет «стрелочником».

Альтернатива

Говорят, что Влад Писанов не просто так восстал из пепла забвения. Дескать, он рассчитывает на должность вице-мэра (или начальника управления) при недавно избранном главе, а еще намерен создать альтернативный (организации, что сейчас возглавляет Яремчук) союз или ассоциацию журналистов. Помогать ему в этом намерены многие «бывшие» – из обиженных «старичков» Киршина, экс-вечеркинцев, племянник экс-директора ЧГТРК и еще несколько из тому подобных персон.

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