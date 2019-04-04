Самые крутые слухи недели: придется потерпеть

Перезагрузка Сената начнется с ЧО

В чиновной среде не спадает напряжение по поводу отставок начальников разных служб и, соответственно, их команд. Увы, порадовать мандражистов нечем: всех дискредитировавших себя магнитогорских уберут, всех «дедушек» местного чиновничества отправят загорать на грядках, модернизация требует «молодых и рьяных». И из Норильска, в том числе. Однако, говорят, до осени досидят оба сенатора. По слухам, врио страшно не понравилось, как Гехт «переобулась в воздухе» и заговорила, что регион в «ужасном состоянии», хотя до этого «зажигала» про успехи и мешающий еще большим успехам «экологический экстремизм». Цепкин просто не понравился. К тому же, говорят, что к осени уберут из Сената и «бабу Валю», и пул молодых реформаторов нынешнего путинского губернаторского призыва пришлет в Высшую Палату более адекватных представителей региона. По слухам, в ЧО одним из сенаторов может стать представитель группы ЧТПЗ или Сергей Вайнштейн.

Цыплят по осени считают

До сентября не планируются и отставка Елистратова (хотя, если последний хотя бы пару раз провинится, его «попросят» по-хорошему, оставив до выборов Котову). И даже отставка Троицкого мэра Виноградова. Тефтелев, говорят, уйдет сам, не выдержав «бойкота». Так же вынужден будет поступить и Сеничев.

Основная же нагрузка ляжет (пока), если верить инфо от челябинских «москвичей» на Пшеницына, Сушкова и Редина. Гаттарова планируют на выход, но тоже, желательно, по осени.

А вот со сменой идеологического и пропагандистского блока – засада. Вплывшие после отставки Дубровского документы по дискредитации региональной антимонопольной службы, вообще-то по законам чиновничьей этики нынешней вертикали требуют адекватного реагирования. А значит – отставки совсем недавно назначенных с благословения Дубровского руководителей ряда «дружеских» команде Дубровского СМИ, включая и местные отделения федеральных компаний.

Туалетный кризис

В социальных службах региона проявилась с неожиданной остротой проблема «водной» скаредности пожилых «опекаемых». Дело в том, что экономные старушки, установив счетчики, вошли в раж: перестали принимать ванну и пользоваться стиральными машинами (за редким – раз в два месяца – исключением на стирку постельного белья), в душе успевают вымыться быстрее какого-нибудь новобранца – за пару минут. И …не пускают в свою личную уборную соцработниц, что весь день бегают по адресам и иногда просто не успевают (маршрут длинноват) добежать по нужде до конторского или домашнего клозета.

Казалось бы, проблема не стоит выеденного яйца. Но это, если бы в городах региона (и областном центре тоже) работали в изобилии общественные туалеты. Но их нет. Поэтому в острой ситуации остаются только «кустики» и сортиры клиентов. А последние категорически не разрешают использовать их личные «пять литров смыва». Правда, одна изобретательная старушка предложила соцработнице «сходить» в бутылочку, как делают они с мужем, доведя таким образом экономию воды из сливного бачка до одной порции в сутки! Руководители служб уже знают о проблеме, но гадают, как бы покорректнее и поэффективнее довести ее до сведения городских властей и начальства в министерстве.

Дядя Слава – йог

Говорят, семейные южноуральцы, что в кризис начинают все активнее отдыхать в Болгарии, с восторгом рекомендуют друзьям и коллегам группу детской йоги, что на далеком теплом заграничном юге с энтузиазмом ведет «дядя Слава – йог» – экс-мэр Челябинска Вячеслав Тарасов.

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