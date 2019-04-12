Самые крутые слухи недели: не Воланд, но…

«Да, консультантом…»

Говорят, Борис Дубровский, которого еще до майских могут лишить главного «гешефта» – строительства ВСМ между Че и Екб, через Алтушкина и одного из главный союзников РМК – промышленного министра Мантурова пытается получить должность консультанта в Ростехе – аж у самого Чемезова, приютившего много кого из людей со сложной репутацией ( авиационным кластером, например, в его корпорации заведует

экс-Минобороны Сердюков). Однако часть инсайдеров скептически оценивают шансы БД на попадание в ростеховскую обойму – там и так хватает отставленного чиновного балласта. В этом случае, по слухам, Борис Александрович станет одним из помощников Холманских: Рюрикович по-прежнему возглавляет совет директоров на прежнем (до губернаторского) месте работы Дубровского – в корпорации «Уралвагонзавод».

Скромнее нужно быть

Впрочем, попадание бывшего губернатора ЧО на любую из этих позиций во многом зависит и от того, насколько серьезно он окажется втянут в уголовные дела по дорожным и мусорным эпизодам и в реализацию желания, что недавно высказал его сын Александр Дубровский, который вознамерился продолжить семейную традицию и вслед за отцом, не только стать владельцем и руководителем одиозного «Синая», но и пойти самовыдвиженцем на губернаторские выборы. И несмотря на то, что контора Мякуша сразу же после заявления Александра Борисовича отложила рассмотрение соответствующего документа, столичные кураторы региона и местные элиты (за исключением магнитогорского пула) совершенно не хотят участия Дубровского- младшего в «осеннем марафоне». Потому что, по их мнению, есть риски, что вдоволь пожировавшие в последние пять лет по всей области т.н. « магнитогорские», они же «агаповские» поддержат любого земляка на предстоящих выборах, в надежде опять захватить дорожно-уборочный и строительный, а также кладбищенский и федерально-проектный сегменты Челябинского, Троицкого, Златоустовского и прочих рынков.

Ароматерапия по-сосновски

Говорят, жители дорогих и не очень домов, попадающих в зону фекальных миазмов от основного актива Андрея Косилова – «Рависа», решили воспользоваться сменой властной парадигмы и пожаловались «новой метле» на невозможную вонь в те многочисленные дни, когда им «задувает» с птицефермы. Мол, огромная территория, которая хотела бы вдыхать «вкусные» хлебопеченые ароматы «Макфы», вынуждена задыхаться в «ароматерапии» « Рависа». Кроме всего прочего, активисты Сосновского района ссылаются на опыт свердловских соседей, которые выдавили неуступчивого в плане экологического апгрейда Косилова со своей территории.

Про себя любимого

Меж тем, сплетничают, Андрей Косилов так нравится себе в своем же экранно- рекламном образе, что решил увеличить ассигнования на новые ролики с собой в главной роли « кормильца» и на прокат этих роликов в Сетях и по ТВ.

Отвлечь и привлечь

Говорят, одна из главных задач, что наметили для ближайшего эффективного решения члены команды врио губернатора ЧО, – оформить и реализовать его личную «точку зрения» относительной экологических проблем и Томинского ГОКа в первую очередь. Пока план такой: сделать Че максимально чистым и зеленым уже в этот теплый сезон. Оформить Набережную, довести до ума имеющиеся скверы и разбить новые, возможно, аллеи и парки, сделать приличными и освещенными дворовые территории, грамотно поработать с ландшафтными дизайнерами, решить – вот прямо эффектно – вопросы со злосчастной Розой. И таким большим количеством наглядной экологической агитации «замылить» населению взгляд на проблему ГОКа, не снимая ее, тем не менее, с повестки дня. Чтобы не наступать на грабли предшественника, но и не брать на себя слишком много обязательств за чужие (в смысле, Алтушкинские) косяки и бесперспективные разборки.

Кто следующий

Вопрос об отставках «фаворитов» Дубровского и просто слабых кадров продолжает будоражить умы челябинского чиновничества. Говорят, что вы числе следующих будет мадам Салеева (корпорация жилищного строительства и ипотеки) – просто ближайшая сподвижница экс-губернатора. И троицкий мэр Виноградов. А вот Редина начинают рассматривать как сменщика Мякуша. По мелочи намечают изменения в идеологическом ( он же информационно- аналитический) и СМИшном секторе. Повод – чрезвычайно экономное финансирование предыдущей командой СМИ в городах и районах области. Если верить статистике, аналитики БД «оптимизировали» вложения в эту сферу до 10%, а где – то и до 2% против ассигнований в эру Сумина или Юревича.

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