Самые крутые слухи недели: уноси готовенького

Козни дьявола

Говорят, что среди высшего звена команды Дубровского, что изо всех сил старается остаться у кормушки и при новом врио, развернулось прямо идеологическое соревнование: кто предложит наиболее эффективную стратегию нейтрализации и «приручения» местных экологов. В первую очередь, стопгоковцев и вообще сосновцев (они уже поднаторели в эко-битвах, набив руку на борьбе, как говорят местные «с какашками» – речь идет об амбре и фекалиях «Рависа», которые то воду испортят, то воздух).

В первую голову, конечно, конкурируют Сушков и Редин, предлагая врио разнообразные стратегии не экологического, а пропагандистского и даже силового толка. И не очень просекают, почему их старания довольно вяло воспринимаются Текслером. Меж тем, инсайдеры полагают, что победителей за это место под солнцем не будет. Помощники врио уже сообразили, что ни с одним из прежних чиновников пула Дубровского общественники разговаривать не хотят. Поэтому в команде появится новый зам, которому люди могут доверять. Ибо сам губернатор не хочет рисковать и беседовать с эко – активистами, и давать обещания, а заодно совершить ненароком одну из фатальных для нынешнего состояния общества ошибок.

Денежки любят счет

А еще говорят, что довольно быстро врио поменяет социальный блок – в регионе он невнятный и нелюбезный, кроме того, частично «занят» магнитогорцами – как правило на фонды с сумасшедшим оборотом новая метла, особенно с бэкграундом главбуха, как у Текслера ставит своих. Во-первых, средства под контролем. Во-вторых, даже федеральные проекты можно подать с выгодой для себя – что весьма важно в предвыборную пору. По слухам, минсоц и фонды уйдут под коллег врио по Норильску и Красноярску.

«Не поправить ли нам что-нибудь в консерватории?!»

А вот рулить городской или даже всей региональной культурой Текслер может поставить Константина Рубинского. Во-первых, за местное мультикультурное дарование уже «попросили», зайдя к врио через потайную дверцу. Во-вторых, это в принципе соответствует взглядам Текслера – как победитель «Молодых лидеров России» он реально хочет дать дорогу и другим «молодым», то есть тем, кому за 40. Поэтому и лидером академического сообщества он хочет сделать не дедушку Шестакова, отсиживающего в ректорах свой последний срок, а «юного» свежеизбранного ректора ЧелГУ Таскаева. Дело в том, что Текслер, кроме всяких прочих реформ, намерен возродить фонд поддержки университета, покоцанный Юревичем во время губернаторства, – когда четыре миллиона на проекты давала область, а четыре вносил сам универ.

Серый кардинал в городе

Говорят, как всегда «инкогнито» или даже полуинкогнито в Че находится Виктор Христенко и некоторые члены его команды. С одной стороны – он представляет в ЮурГУ некий кусочек информационного проекта федерального уровня, который ему удалось оттяпать для родного вуза у главных братьев страны, что его курируют и контролируют. С другой – он будет консультировать и продвигать «своих» (в основном, кадры Комарова, Аристова и отдельно – г-на Рыжего) на лакомые или просто относительно сытые позиции в региональном политэкономическом пасьянсе при новой административной метле. Говорят, Рыжего Христенко хочет пристроить чуть ли не замом Текслера по социалке. А Юрия Фишера сделать мэром Че.

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