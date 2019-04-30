Президент войны vs президент катастрофы. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Историк и экономист Сергей Ясинский анализирует исход выборов на Украине:

«Украинский народ поменял президента Петра Порошенко на совершенно неопытного в политике и государственном управлении актёра Владимира Зеленского. И сделал это вопреки здравому смыслу.

Что было сделано за годы президентства Порошенко?

В 2014 году главным вопросом для Украины было сохранение своей независимости. Эта задача была решена комплексом военных, политических, экономических мер. Прежде всего – остановлено и отброшено наступление в Донбассе в 2014 году. Затем заключены Минские соглашения, которые заморозили ситуацию на фронте. Обновлена украинская армия. Восстановлен военно-промышленный комплекс. Благодаря действиям Порошенко Украина в противостоянии с РФ получила полную поддержку европейских стран, США и большинства стран мира. Европой и США против РФ были введены санкции. Украина получила доступ к американским вооружениям и военным технологиям, позволившим повысить боеспособность армии.

Кроме того, произошли важные изменения в экономике страны. Украине удалось избежать экономического коллапса и разрушения финансовой системы. Украина очистила банковскую систему от вредных банков-«пылесосов», выкачивавших деньги из страны, провела ряд экономических, административных, налоговых реформ, которые улучшили условия ведения бизнеса. В результате этого экономические показатели стали расти: увеличились прибыли предприятий, выросли доходы в бюджет. Золотовалютные резервы страны достигли 20 млрд. долларов – с прежних 5 млрд.

Помимо этого: заключена ассоциация с ЕС, вступление в НАТО и ЕС законодательно утверждено как официальная цель внешнеполитической деятельности Украины, оформлена автокефалия украинской церкви, получен безвизовый режим. Международный статус Украины также значительно вырос и укрепился – и это важно, поскольку на Западе репутация имеет значение.

Оппоненты президента Порошенко упрекали его за то, что он работает медленно – мол, ничего не меняется. На самом деле факты доказывают, что в сфере своей ответственности Порошенко успел продвинуть Украину настолько далеко, что в повестку дня даже вошёл вопрос о вхождении страны в Евросоюз и НАТО.

Его упрекали за то, что он не посадил «олигархов», не уничтожил коррупцию, не снизил цены на газ для населения и не уменьшил расходы на ЖКХ, и т.д. Оппоненты не хотели принимать во внимание, что эти вопросы не входят в компетенцию президента: он не может решать законодательные и судебные вопросы, диктовать цены производителям товаров и услуг и вообще определять текущую экономическую политику страны – это всё прерогатива других ветвей власти.

В компетенции президента Украины находятся вопросы внешней политики и ведения военных действий. Для всего остального на Украине есть правительство, Верховная Рада, независимая от президента судебная власть – и только они имеют право заниматься проблемами, за существование которых все эти годы упрекали президента. А любая попытка прямого вмешательства президента в эти вопросы стала бы государственным преступлением и привела к возбуждению уголовного дела против него.

Это всё элементарные основы управления страной и реализация принципа разделения властей. Это должно быть известно всем и каждому, кто хочет разбираться в политике своей страны и тем более, если желает влиять на её политику. Но население не хотело воспринимать этот факт, и во всех проблемах охотно обвиняло президента, вместо того, чтобы требовать изменений от депутатов, правительства, судебной власти.

Значительная часть украинцев, по-видимому, представляла себе Порошенко человеком с неограниченными полномочиями, имеющего право решать любые вопросы по своему усмотрению. Они не задумывались над тем, чем отличается демократия от диктатуры, не увидели того, что их представление о президенте Украины соответствует образу диктатора и не соответствует реальному положению дел. Что демократический президент – принципиально не диктатор.

И результат прошедших выборов свидетельствует, что украинцы в своём большинстве (73%) так и не поняли этого – не смогли или не захотели понять.

Люди не смогли меняться с той скоростью, которая была задана. И предпочли переложить вину за это на президента, хотя с таким же успехом и он мог бы упрекнуть их. Ведь, поскольку демократия – не диктатура, лямку должны тянуть все, и ответственность лежит не только на президенте, но и на всех органах власти – а также и на всём народе. Раз демократия – это власть народа.

Вместо того чтобы увеличить свою активность, люди предпочли избрать нового президента. Но чего они от него ожидают? То, чего хотят от нового президента его избиратели, – снижения тарифов на коммунальные услуги, возбуждения антикоррупционных дел, снятия неприкосновенности с депутатов, судей, президента, и т.д. – невозможно выполнить, потому что полномочия президента остаются прежними: защита интересов страны в международной сфере и управление воюющей армией.

И если они требуют, чтобы он лично решил все эти проблемы, значит, они хотят диктатуры. Но поскольку это нарушение украинских законов, ликвидация принципа разделения властей, то получается, что они хотят преступной власти. Однако они не учитывают, что преступная власть действует, прежде всего, против своего народа, и поэтому рассчитывать, что она будет работать на благо страны бессмысленно. В этом вопросе избиратели Зеленского попали в тупик.

Если же новый президент останется в рамках своих полномочий, то он не сможет соответствовать ожиданиям и надеждам этой части населения Украины. А из-за своей слабой подготовленности к президентской должности он неизбежно окажется менее эффективным, чем предыдущий президент. Менять прежнего президента было незачем: улучшения в стране возможны только на том пути, по которому вёл страну Порошенко. Если Зеленский будет пытаться делать что-то другое, у него ничего не получится.

В общем, выборы прошли неудачно. Украинцы, голосовавшие за Порошенко, сейчас дают самые мрачные прогнозы насчёт будущего своей страны и их ожидания обоснованы: некомпетентность нового президента вкупе с закулисными играми «олигархов» и околополитической тусовки не дают оснований надеяться на лучшее. А позиция сторонников Зеленского совершенно неубедительна: они не приводят ни одного стоящего аргумента, доказывающего их правоту.

Сейчас среди разнообразных оценок прошедших выборов есть и такая, которая в качестве наиболее важного итога выдвигает оптимистическое соображение о том, что, как бы там ни было, но, главное, победила демократия. Мол, важней всего, что выборы проведены честно, прежний президент не стал цепляться за власть, украинцы молодцы, и т.д. На самом деле это лишь неубедительная попытка оправдать явный провал: во-первых, демократия на Украине состоялась уже давно, и сейчас было лишь очередное подтверждение этого. А во-вторых, если демократия делает катастрофический выбор, оправдывается ли он тем, что выбор – демократический?

Порошенко не уходит из политики, и его поддерживает немалое количество людей – целых 25% избирателей. Это больше, чем население некоторых стран. Им нужен политический лидер, и он у них есть. Они знают, чего хотят, у них есть цель, есть задачи и они могут действовать.

Кроме того, следует ожидать, что число его сторонников будет увеличиваться по мере того, как всё большему числу украинцев будет становиться понятно, что новый президент не способен удовлетворить ожидания выбравшего его электората.

Челябинск, Сергей Ясинский

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