Нефть, похоже, всё. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский анализирует ситуацию с российской нефтью:

«Поставки нефти в европейские страны остановлены. Причина: в российской нефти, транспортируемой по трубам «Транснефти», обнаружены высококоррозийные хлористые соединения, разрушающие промышленное оборудование нефтеперерабатывающих предприятий. То есть продолжение использования этой нефти может привести к выходу из строя всех обрабатывающих заводов отрасли, что обернётся для них колоссальными убытками. Разумеется, европейским компаниям это не нужно, поэтому стоп.

Российская сторона говорит о незначительности происшествия, но объём токсичной для оборудования нефти по расчётам превышает 3 млн. тонн. Это серьёзная цифра. Мало того, она не окончательная.

Всё зависит от того, откуда взялись эти хлорорганические соединения в трубе. Официальные источники говорят об этом глухо, предпочитая делать акцент на том, что проблема исчерпывается мелкими техническими неполадками. Параллельно в информационное пространство запускаются ложные версии объяснения (например, диверсия), вплоть до нелепых (мол, к трубе нелегально присоединили трубу канализации). Однако появился и правдоподобный вариант, предложенный компетентным специалистом, имеющим большой опыт работы в нефтяной промышленности.

С его слов, ещё в советское время была предпринята попытка использования хлорорганических соединений в качестве катализатора добычи нефти. Идея была в том, чтобы эти химические отходы производства закачивать в пласты нефтяного месторождения, чтобы они, действуя как растворитель, отмывали породу и увеличивали нефтеотдачу. Тогда внимание нефтедобытчиков было обращено только на повышение показателей добычи нефти, а последствия этих мер для оборудования учтены не были. В результате на предприятиях отрасли произошёл ряд аварий, после которых была организована комиссия, проведено расследование, и по его итогам издан приказ, категорически запрещавший применение этого метода.

С тех пор этот приказ неукоснительно выполнялся – вплоть до 2012 года, когда он был отменён тогдашним министром энергетики. С этого момента использовать закачку хлорорганических соединений в пласты стало можно, так сказать, на законном основании. Ну а поскольку добыча нефти происходит непрерывно, и объём доступной нефти вследствие этого неизбежно сокращается, начало использования запрещённого ранее метода было лишь вопросом времени.

И теперь проблема в том, чтобы выяснить, насколько широко он был применён, какое количество скважин было им обработано, и какое количество нефти оказалось испорчено. Цифра в 3 млн. тонн нефти в трубе даёт основания предположить, что с недавнего времени закачка хлорорганических соединений стала применяться часто и повсеместно: такой объём нельзя добыть быстро в одном месте. И если это предположение верно, то из него следует, что нефть во всех или во многих разрабатываемых месторождениях больше непригодна для переработки.

В самом катастрофическом варианте это означает, что в России нефти больше нет. И продавать нечего. Есть разведанные месторождения, но их разработка требует больших финансовых затрат, времени и нового оборудования, которого у нефтяников нет. Это оборудование раньше можно было купить за границей, но сейчас, из-за санкционных ограничений, оно недоступно, а своё в России не производят. Следовательно, нефть из новых месторождений извлечь невозможно, и можно считать, что её нет. И старой теперь тоже нет. Нефтедобывающая отрасль внезапно перестала существовать.

Если оценить ситуацию ретроспективно, то получится такая картина. Ещё в 2008 году мы услышали фразу: «Люди – вторая нефть». Она была произнесена в контексте заботы о людях и сразу звучала фальшиво. В свете сегодняшних событий эта фраза воспринимается как предупреждение заинтересованным лицам о том, что нефть заканчивается, и надо переключаться на извлечение прибыли из населения.

Через четыре года, в 2012 году, отменяется запрет на использование закачки хлорорганических соединений. Значит, к этому моменту истощение месторождений стало чувствительным, что потребовало принятия экстраординарных мер. Руководство нефтяных компаний, ориентированное на увеличение прибыли, пролоббировало отмену запрета на самом верху и получило одобрение.

Затем этот метод стали применять – сначала осторожно, в виде эксперимента, а потом всё шире. Пока объемы добычи были небольшими, эта нефть перемешивалась с нефтью, добытой стандартным способом, и проблем не возникало. Но закачка хлористых отходов в недра всё шла и шла и, в конце концов, их концентрация в добываемой нефти стала значительной. И сейчас, в 2019 году, переработка нефти оказалась невозможной – начались аварии, и приёмка нефти остановилась.

Этот итог можно было предвидеть: специалисты нефтедобывающих компаний наверняка всё понимали. Почему руководство компаний проигнорировало неизбежные последствия варварского метода добычи – загадка. Или они настолько некомпетентны и самоуверенны, или рассчитывали как-то повысить качество добываемой таким образом нефти (может быть, разбавляя более качественной) – в любом случае результат оказался неприемлемым. Все покупатели нефти – Беларусь, Украина, Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия – отказались эту нефть принимать.

Теперь, чтобы восстановить поставки, нужно как-то очистить трубопровод, а затем найти где-то чистую нефть. Руководство «Транснефти» обещало устранить проблему буквально в считанные дни, однако не факт, что это обещание будет выполнено. Слишком большой объём работы следует произвести и, кроме того, где взять нефть? Хорошо, если что-то ещё осталось, но если да, достаточно ли её для выполнения обязательств перед покупателями? Скорей всего, недостаточно, ведь для этого нужно, что труба наполнялась всеми нефтедобытчиками, а тут значительная их часть выпадает. По информации на начало мая, проблема не решена, и поставки не возобновлены.

Отсюда следуют: потеря прибыли, штрафы за невыполнение обязательств, компенсационные выплаты за порчу оборудования, а самое плохое – возможный полный отказ от российских поставщиков. Поставщики должны обеспечивать бесперебойные поставки нефти соответствующего качества, и если они с этим не справляются, то возникает вопрос об их замене на более надёжных партнёров (благо таких хоть отбавляй). Ну а если в России теперь испорчена вся нефть, то тут и говорить не о чём: эпохе российской нефти пришёл конец.

Когда-нибудь это должно было произойти. И руководство страны, и руководство компаний, очевидно, этого ожидали. С 2008 года прошло десять лет и как минимум две попытки запустить процесс экономических преобразований. Но всё ограничилось словами. Можно ли надеяться, что тяжёлая ситуация с добычей нефти приведёт к просветлению в их головах, и они захотят всё изменить – займутся переориентацией экономики с добычи и продажи ресурсов на создание современной обрабатывающей промышленности? Их сегодняшние действия говорят со всей очевидностью: они идут прежним путём».

Челябинск, Сергей Ясинский

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