Самые крутые слухи недели: шило на мыло

«В чем сила брат?!»

Говорят, кремлевские идеологи не в восторге от первых пиаровских ходов врио Текслера, о чем и доложили первому руководителю.

С одной стороны, они оценили, что относительно молодой и «цифровой» номинант на губернатора стал «оттягивать» в соцсетях молодой и опять же относительно продвинутый электорат и людей с социально обостренным сознанием. С другой, «страшно далек он от народа», а также стариков, которые «телеграммы» и диалоги с Текслером попросту не читают.

По этой причине группа пиарщиков и социологов из местных, московских и окружных должна «скорректировать» образ потенциального губернатора, отправив его на радио и телевидение. Более того, он должен будет общаться не только с челябинскими журналистами, но и с корреспондентами на местах, вплоть до прямых линий и эфиров.

А еще они увидел узкое место, которое постепенно становится «тектоническим разломом» и по осени сулит отток электората областного центра, – Текслер, как и его предшественник, довольно неуклюже уходит от экологической темы.

Димочку на Димочку?

Кто станет главным идеологом при Текслере, пока неясно. Сам врио, говорят, пытается перетянуть из столицы хорошего приятеля и бывшего подчиненного. А вот в Че, якобы, его команда присматривается – тексты и подход нравятся – к Дмитрию Моргулесу, чтобы определить его на одну из ключевых позиций в местное министерство правды.

Что плохо лежит…

Кстати, о предшественнике Алексея Леонидовича. По слухам, одна из его «команд» в Магнитке сейчас разбирает один из когда-то мощных заводов города – сносит цеха, чтобы сдать на металлолом весь имеющийся в конструкциях металл. Говорят, делом заинтересовалась местная прокуратура.

Черная полоса

А областная прокуратура совместно с представителями Генеральной, говорят, проверяет (и шибко) магнитогорские районные следственные комитеты, ну и городской – по совокупности, так сказать, жалоб на их работу (особенно в Ленинском районе города) граждан и гражданок. Уже болтают о том, что снимут минимум четырех руководителей.

Русланчика на Юрочку

Говорят, что после выборов, а возможно, и незадолго до них, Руслана Гаттарова в администрации Текслера сменит Юрий Фишер. Якобы, собеседование уже состоялось, и бывший челябинский газовый топ-менеджер врио понравился. По слухам, пролоббировали встречу Лейвиков с Комаровым по просьбе Христенко. Кстати, если верить этой инсайдерской стороне, после избрания Текслера губернатором (если это случится), Комаров вернется в сенаторское кресло.

Все в Тагил

А вот пока еще мэр Че Владимир Елистратов, говорят, собирается перейти на работу в предприятие чемезовской корпорации – стать одним из помощников одного из директорских замов на Уралвагонзаводе. Якобы, пролоббировал его кандидатуру бывший шеф – Борис Дубровский. Туда же, но совсем на скромную позицию – начальника отдела в кадровой службе – прочат Виноградова – пока еще главу Троицка и родственника Дубровского, которого неделю назад, во время спонтанного визита в этот город, расчехвостил по разным поводам врио Текслер.

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