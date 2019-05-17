Самые крутые слухи недели: неудачный бэкграунд

Вариативно

Говорят, что после того как Ирину Гехт оставят с поста сенатора (возможно, ради возвращения на эту должность Ильича Комарова), ей предложат административную должность в домашнем регионе. Одни источники утверждают, что врио и его советники склоняются к решению вновь поставить ее на Минсоц – согласно профильной специализации в ЧелГУ (социальная педагогика). Но есть предложение заменить ею министра Кобылина – мол, в Совфеде она поднатаскалась по «агропитательной» теме, соответственно, приобрела нужные для региона связи. Но поскольку, как не устают повторять сплетники, Ирина Альфредовна не желает возвращаться в родную провинцию, то старательно ищет работу в столичном вузе (в Вышке и Плешке ей зацепиться, болтают, не удалось), либо попросит следующего губернатора о работе в московском региональном представительстве.

Вторично

Говорят, что, если обиженный недоверием Текслера и потому подавший в отставку Дмитрий Федечкин не трудоустроится по своему желанию в теплый Крым или группы ЧТПЗ и РМК (в обоих компаниях консультантом и спецпорученцем служит его давний коллега Илья Ананьев, и обе компании нуждаются в специалистах по неформальным связям в СМИ), то после выборов (и в случае избрания) команда врио предложит ему вновь попробовать свои силы на выборах в родной – горнозаводской территории – либо в Миассе, либо в Златоусте, либо в Чебаркуле, либо в Усть- Катаве – там везде с властью «некошерно».

Неожиданно

А вот активист «Народного фронта» и медиа-менеджер Валерий Шагиев получил, по слухам, неожиданное предложение аналогичное федечкинскому – баллотироваться в мэры Троицка – своего родного города. Говорят, харизматичный Шагиев понравился Текслеру, но на идеологическом фронте врио и его команда опасаются содействовать продвижению политика и журналиста, учитывая его многолетнюю спайку с Михаилом Юревичем. Впрочем, как считают некоторые инсайдеры, если удачный вариант для замены Дубровина не будет найден (в регионе и за его пределами), то ВШ вполне может получить предложение возглавить холдинг ОТВ.

Однозначно

Говорят, Станислав Мошаров и Владимир Мякуш после выборов врио губернатором однозначно потеряют свои спикерские посты. Мякушу будет предложено «возрождать» Урал (если захочет содержать Ренессанс на свои средства), а Мошаров, не исключено, станет главой Ленинского района. Если договорится с Федоровым и Комаровым.

Ожидаемо

Говорят, что, несмотря на оказанное (по сравнению с Елистратовым) расположение госпоже Котовой нынешним челябинским врио, мэром областного миллионника она не станет. Текслер очень активно ищет соратника, готового переехать на Южный Урал, из уже знакомых ему по службе или по делам коммерции персон. Пока варианты предложенные местными элитами ему категорически на нравятся, за исключением Бориса Видгофа. Но у Видгофа, как и у Шагиева, например, есть отягчающий шлейф – сотрудничество и близкая дружба с бывшим губернатором.

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Челябинск. Другие новости 16.05.19

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