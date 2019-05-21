Чудесный план всеобщей безответственности. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Опубликован очередной правительственный документ по реализации майских указов 2018 года. Теперь это «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ анализирует экономист Сергей Ясинский:

«Никаких вдохновляющих идей план не содержит – это всего лишь министерская отписка в рамках необходимости выполнять работу по президентскому Указу. В плане представлен «набор основных мер, действий, ключевых инструментов по достижению национальных целей развития» – даже без особых фанатазий, чтобы потом не пришлось за него отвечать, как за обязательства.

Предусмотрительно оговаривается, что «достижение ни одной из национальных целей не может быть обеспечено в рамках лишь одной государственной программы и (или) национального проекта (программы)". А также сообщается, что «достижение одних целей находится в прямой зависимости от достижения других».

То есть ни один министр и ни одно ведомство не принимает на себя ответственность за выполнение даже «своей» части плана, не говоря о плане в целом. Только коллективная ответственность – значит, либо никакая, либо, как говорил один киноперсонаж: «Сядем усе».

Разумеется, никакого наказания за неисполнение плана не предусмотрено, но ведь это только на данный момент, а, учитывая серьёзность ситуации – и особенно её ухудшение, – подстраховаться не помешает. Судьба Улюкаева может настигнуть любого, а ещё есть длинный список деятелей, которых постигла внезапная смерть из-за сердечной недостаточности. Тоже огорчительная перспектива. Поэтому никаких безудержных фантазий о светлом будущем – обязательства только в рамках возможности избежать ответственности. А это даёт возможность оценить реальные перспективы, как видит их правительство. И обнаруживается, что оно их не видит: сам документ демонстрирует, что перспектив нет.

При чтении Плана хорошо заметен контраст между амбициозностью заявленных целей и скудостью средств, идей, решений для их достижения. Если убрать общие рассуждения, которыми с избытком заполнен План, то там почти ничего и не останется. А то, что останется, не производит впечатления разумных, эффективных мер. В лучшем случае, это точечные меры, призванные решить одну, отдельно взятую проблему, то есть тактика вместо стратегии (а Единый План должен излагать именно стратегию).

В то же время, там, где нужна конкретика, текст оказывается невнятным, расплывчатым. Например, в разделе 2.1. «Обеспечение снижения смертности и увеличения продолжительности жизни при рождении» в плане написано: «Снижению младенческой смертности должно в первую очередь способствовать повышение доступности и качества медицинской помощи..."

«Должно» – это в каком смысле? В том, что если оказывать медицинскую помощь, то это поможет? Ну, писать такую банальность в программном документе незачем. А если это означает, что правительство заявляет о намерении совершенствовать систему здравоохранения, то как это сочетается с наблюдаемым сокращением финансирования этой сферы, закрытием больниц, увольнением медицинских работников – то есть действиями, откровенно противоположными тому, о чём говорится в Плане?

Собирается ли правительство развернуть эту практику на 180 градусов и насытить сферу здравоохранения финансированием? Планирует ли оно строить новые больницы, оснащать их новым оборудованием, повышать качество обучения в медицинских институтах и т.д. (проблем накопилось много)?

Если да, то почему об этом ничего не сказано, хотя это прямо напрашивается – по смыслу Плана. Почему вместо этого пишется, например, что «к 2024 году планируется достичь 100% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра»? То есть амбиций в медицинской сфере хватает только на то, чтобы планировать информирование населения. А как же всё остальное? Получается, что всё остальное – «должно», но не будет. Вы имеет право быть информированными, а на большее не рассчитывайте.

В таком случае, ценность этого плана даже не нулевая, а отрицательная – ведь национальные цели по Указу формулируются как: «Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации» и «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)". А при обозначенном подходе результаты окажутся противоположными: численность населения будет сокращаться (уже сокращается), а «ожидаемая продолжительность жизни» станет нечего не значащей цифрой в статистической отчётности.

Или, например, раздел IV. Национальная цель развития «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно». Государство ставит себе задачу в рыночных условиях обеспечить жильём миллионы семей.

Хорошо. Но возникают вопросы: кто будет строить, на какие деньги, каким методом, а также каким образом это жильё будет распределяться. Этот пункт – подражание СССР, но во времена СССР жильё строилось и распределялось иначе – государственным способом, за счёт соответствующих фондов. Для населения такой способ выглядел бесплатным и потому очень привлекательным. А сейчас ничего такого нет и не может быть.

Сегодня государство не может финансировать строительство жилья и не может его распределять среди населения бесплатно. Сегодня есть заказчик строительства, подрядчик строительства и покупатель жилья. Спрашивается: при чём тут государство?

В Плане для решения жилищной проблемы предлагаются по большому счёту всего две меры: увеличение объёмов строительства и расширение практики ипотечного кредитования. Но ведь эти «меры» применялись и раньше, и сочинять целый «Единый План по достижению национальных целей..." для того, чтобы всего лишь продавать жильё в кредит, незачем. Не говоря уже о том, что обе эти меры никак не помогают нищающему населению с приобретением жилья.

А для раздела: «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции» и «Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации», – какие специальные меры предлагает План, которые оправдывают его разработку и принятие?

Всё очень незатейливо: чтобы повысить зарплату бюджетным работникам, нужно повысить зарплату бюджетным работникам. Чтобы увеличить пенсии и пособия, нужно их индексировать на уровне выше инфляции. Чтобы снизить в два раза уровень бедности, нужна разработка и утверждение «специальных региональных программ по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума».

Для красоты в раздел добавлен пункт, где собраны все благие пожелания: ускорение развития регионов, кардинальное улучшение качества жизни, обеспечение благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан, поддержка фермеров и кооперации и даже содействие росту правовой, цифровой и финансовой грамотности населения. Как собираются этого достичь, естественно, не сказано.

В этом же разделе отмечено: «В последующие 6 лет основу для роста реальных располагаемых доходов должен создать устойчивый экономический рост...", – то есть ответственная за этот раздел Т. Голикова отфутболивает тему А. Силуанову. Именно он отвечает за вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира. А также за остальные чудеса, которые нужно осуществить до 2024 года: обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, сохранить инфляцию не выше 4 процентов, создать высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, обеспечить его высококвалифицированными кадрами.

Насколько серьёзно ставят перед собой эти задачи ответственные исполнители, видно по их объяснению, как они собираются достичь заявленных целей. Например, при чтении раздела выясняется, что высококвалифицированные кадры – это на самом деле мигранты. Что на место собственной системы подготовки профессиональных кадров предлагается поставить поддержку талантливых школьников и студентов (то есть системную меру заменить несистемной). А наращивать трудовую активность в стране разработчики собираются за счёт привлечения к труду инвалидов, пенсионеров и женщин с малолетними детьми (в отпуске по уходу за ребёнком).

Какую передовую конкурентоспособную продукцию ожидают от этих трудовых ресурсов, понятно хотя бы из того, что инвестиции в страну планируется получать заманиванием инвесторов различными льготами и «улучшением инвестиционного климата». А вовлекать Россию в глобальную экономику рассчитывают через рост российского экспорта с помощью «гибкой линейки финансовых инструментов» – то есть «продвижением» своей продукции на любых условиях, выгодных покупателям, с любой отсрочкой платежа вплоть от отказа от оплаты и списания задолженности (что практикуется регулярно и постоянно).

Потому что никакой реально конкурентной продукции Россия не производит. И предложить миру на самом деле ей нечего. И вовлекаться в мировую экономику ей некуда (кроме как в роли мировой бензоколонки)».

Челябинск, Сергей Ясинский

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