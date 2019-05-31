Самые крутые слухи недели: перманентная ипохондрия

Где Мамин, там и Папин

Говорят, что полку варягов в администрации Южного Урала скоро снова прибудет – кроме Куцевляка, что предположительно сменит Гаттарова, в экономический блок на одну из главных позиций прочат финансиста Папина. Мужчина тоже из числа возрастных и компетенционных предпочтений врио – под сорок – чуть за сорок, кандидат наук, работает в столице, в том числе, в Ренессанс Девелопмент – инвестиционной компании в сфере коммерческой недвижимости. По слухам, Денис Папин будет одним из драйверов по подготовке региона к пока еще не отмененным в ЧО саммитам ШОС и БРИКС.

«Влюбленные встречаются вновь»

Говорят, бывший пресс-сек Дубровского Дмитрий Федечкин нашел себе работу в Германии – у бывшего внешнего управляющего его родного (в плане карьеры) предприятия – Валерия Панова. Германский бизнес Панова, как всегда разнообразен в узкой сфере – купли-продажи, то есть традиционный экспорт – импорт. И ему, как пока еще не амнистированному в РФ, позарез нужны сотрудники с российским гражданством и связями – любыми – в регионе.

Без дубов

Говорят, что и второй представитель дендрологической фамилии имени дерева «дуб» остается не у административных дел в ЧО. Олег Дубровин не только перестанет в скором времени руководить ОТВ, но и покинет Общественную палату. По слухам, он вернется на незначительную менеджерскую должность в ЮурГУ(где ранее был проректором),

– под крыло супруги ректора мадам Шестаковой, что руководит всем международным сектором вуза. Или получит (опять же незначительную) должность в правовом департаменте РМК – мол, заслужил за преданность идее строительства Томинского ГОКа в ЧО.

Из парламентариев – в общественники

На место Дубровина – в Общественную плату – прочат дедушку Мякуша и туда же, якобы, отправят нынешнего дедушку из Минэкологии – на почетную и полезную для властей (о толенрантности этих людей к любому лидеру ходят легенды) общественную синекуру.

Редин уйдет под Пшеницына?

А вот вице-губернатор Редин, по слухам, не смог договориться о возвращении на родной ММК в приемлемой (для него) позиции. Поэтому, как говорят, весьма вероятно, что его либо проведут в ЗСЧО, либо переведут замом к минфину Пшеницыну. Впрочем, появилась информация, что Пшеницын таки решил уйти в федеральный Минфин, поэтому у Редина вполне себе может объявиться молоденький начальник – очередной «лидер России». Откуда-нибудь не ближе Минусинской котловины – так теперь шутят о «новобранцах Текслера» вибрирующие и пребывающие в перманентной ипохондрии и депрессии чиновники всей челябинской вертикали власти.

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