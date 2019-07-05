Самые крутые слухи недели: училки рулят

Девочки такие девочки

Своими кадровыми предпочтениями врио очаровал местных чиновниц. Теперь толпы молодых дарований не только «мужеска», но и « женска» пола заявляются на конкурсы по соисканию госдолжностей. Если верить инсайдерам, АЛТ эту нетрадиционную (для Че и ЧО) линию продолжит. Собственно, женщины во власти были и раньше (Минфин и энергетики до сих пор содрогаются при имени «Виктория Голубцова»), но не на первых ролях (типа мэра или спикера ЗСО), а так – минсоц, социальные и прочие фонды, иногда образование – на уровне города. А теперь-то все загудели – училки рулят: Котова (астроном и физик) – почти мэр! Более того, есть инфо, что именно она мэром и станет. Пока ей замена не подрастет.

Говорят, что и спикера, если Мякуша таки отправят в Сенат (болтают: сопротивляется, не хочет), врио намерен предложить законодателям назначить именно тетеньку.

Говорят, что и Гехт может стать не минсоцем или вице-губернатором по социалке, а конкретно – министром образования, экологии, социальных вопросов и даже – сельского хозяйства (по профилю своей сенаторской деятельности).

По слухам, и бывшая коллега Гехт по ЧелГУ – леди Ди, бывший ректор университета Циринг, проигравшая выборы, может стать региональным минобром. Якобы, и для федералов (из Минобра) это выход – не закрывать же из-за интриг Циринг универ, и для врио плюсик – изящно разрулил патовую академическую ситуацию в вверенном ему регионе. Другое дело, что такой министр – это словно реинкарнация в областной администрации пресловутой «бабы Вики».

И на медицину претендуют тоже тетеньки. Магнитка пытается всунуть туда Марину Шеметову (раз уж в сенаторскую тройку не запихнули). Молодые и относительно зрелые докторицы и сами заявились. Но по слухам, минздравом Шеметова не станет, Магнитку порадуют только сохранением на ФОМСе Ирины Михалевской. Врио проявляет галантность, вычищая магнитогорских. Мол, мужики отдельно, а дамы – это совсем другое политическое дело – деликатное. Так что, если аудит не выявит в работе вверенного Михалевской фонда ничего, кроме мелких блошек, 90-летний город может спать спокойно – их люди в региональных начальниках тоже имеются.

По справедливости!

В Сенат же, как говорят, попадут «Марго» Павлова и (если не дедушка Мякуш)… Андрей Гартунг. Если Гартунгу-мл. с сеноторством придется повременить, то, очень может быть, ему будет предложено кресло регионального минпрома или вице – губернаторство.

Конкуренция лоббистов

Впрочем, у молодого и уже поэтому подходящего в команду Текслеру Гартунга может возникнуть проблема с продвижением по вертикали власти. Христенко и К (через Комарова и К) просят поставить на минпром Павла Рыжего – вечного «члена команды Христенко» и поэтому не тонущего чиновника. Ну, или на вице по социалке старого друга Виктора Борисовича пристроить.

Пропал вуз!

Впрочем, в академической среде ползут слухи, что Рыжего – пока Таскаев и Циринг меряются силами – могут продвинуть в ректоры ЧелГУ. А если не получится – вновь вернуть туда проректором при любом ректоре.

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Челябинск. Другие новости 04.07.19

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