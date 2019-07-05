ПАСЕ: России приоткрыли калитку. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Экономист и историк Сергей Ясинский анализирует возвращение России в ПАСЕ:

«Последние события в мире внешней политики выглядят и трактуются в пользу российской власти. В Украине пророссийский по факту президент. Россию возвращают в ПАСЕ без освобождения Россией украинских моряков и выполнения остальных поставленных ей условий. Трамп встречается с Путиным в Осаке и опять называет его «отличным парнем». И в целом ситуация выглядит как замирение между западными государственными деятелями и российской властью. Как согласие Запада принять правила, предложенные Кремлём.

Мэй, правда, отчётливо против, но одно дело, если это официальная позиция Великобритании, которая продолжится при новом премьере, а другое, если Тереза Мэй высказывает своё личное мнение, насколько она может себе это позволить, будучи уходящим премьером. Или, вообще, Мэй своим поведением прикрывает какие-то скрытые договорённости, которые по смыслу прямо противоположны тому, что она изображает. Тут неясность и альбионский туман, развеять который могут лишь будущие события.

На волне вроде бы очевидных успехов Путин продемонстрировал воодушевление и даже заявил об исчерпанности либерализма. Он скорей всего имел в виду провал политики мультикультурализма и толерантности, хотя этой его фразе немедленно придали тотальное звучание, то есть она была понята как заявление о полной гибели либерального направления в политике и экономике. И, исходя из этого, стали ему возражать.

Ну, политфилософия – занятие, не ограниченное по времени, рассуждать можно долго, а вот практика требует быстрого и реального ответа, то есть, если западные государственные деятели возражают Путину, то они должны противопоставить его манёврам что-то настоящее, какие-то свои действия. А пока что принятие России обратно в ПАСЕ – это, наоборот, подтверждение правоты Путина о провале либерализма. Ведь по факту получается, что за деньги европейские деятели готовы отступить от основополагающих принципов существования цивилизации, в том числе продать свободу и право, которые и отстаивает либерализм.

А если нет, и возражения указывают, что возврат России в ПАСЕ не означает согласие на российские условия и правила, то следом должны произойти какие-то события, подтверждающие эти слова. Слишком резким стал этот возврат – он вызвал большую волну откровенной критики, и теперь от стран-участников требуется какое-то объяснение.

На самом-то деле позиция России на международном уровне совсем не блестящая, и праздновать нечего: она не подкреплена ни экономическими показателями, ни военными успехами. А дипломатические подвижки в Европе обеспечиваются разными закулисными хитростями, и потому ненадёжны.

Россия тратит ресурсы на то, чтобы российская дипломатия создавала иллюзии и пускала пыль в глаза «уважаемым партнёрам». Однако времена, когда партнёры могли доверять России, или хотя бы притворяться, что доверяют, с некоторых пор закончились. Теперь любые слова и действия России встречаются с недоверием и подвергаются проверке. На хитрости западные деятели отвечают встречными хитростями или циничной правдой: мол, мы, конечно, можем изобразить доверие, но за это вам придётся заплатить определённую сумму. Ну и, естественно, они оговаривают это таким образом, чтобы оказанная услуга ни к чему в дальнейшем их не обязывала.

Российская правящая верхушка может считать это нормальной практикой (на основании внутрироссийского опыта), но проблема здесь в том, что такое «продвижение» в политике не ведёт к подлинному решению политических задач. Это тоже лишь иллюзия успеха, и как только дело дойдёт до обсуждения с партнёрами серьёзных вопросов, это сразу же станет очевидным.

Западные политики продают ситуацию «как есть», и свои услуги в ней оказывают без гарантии успеха. Они не хотят рисковать. (Иногда можно встретить утверждение, что они покупаются легко за ничтожные, по российским меркам, суммы, и это их дискредитирует. Но дело тут скорей всего именно в том, что услуги, которые они оказывают, почти ничего не стоят – даже тех денег, которые они получают за это. Уж деньги-то они умеют считать.)

Таким образом, ситуация последнего времени выглядит как к удачное завершение спецоперации по созданию иллюзии, но без реальных достижений. На встрече G-20 Россия просто присутствовала, не совершив никаких значимых действий, не достигнув ни одного результата. Комментаторы отмечают как успех уже само её нахождение там, и это тоже говорит о слабых политических позициях и отсутствии видимых перспектив.

Отношения с новым украинским президентом ещё хуже, чем с Трампом, недаром Путин отказывается с ним встретиться: Зеленский пока что ненадёжен настолько, что невозможно понять, чего от него ждать. Сейчас неизвестно даже то, сохранит ли он за собой президентский пост. Ну а Трамп хвалит всех и вся: у него всегда все молодцы, и дела всегда идут отлично. Только ничего конкретного из этого не следует, и, значит, всё это ни о чём не говорит.

Высказывание Путина о конце эпохи либерализма выглядит попыткой придать себе значимость хотя бы таким способом. Кроме того, нужно учитывать, либерализм в европейском его понимании или американском имел в виду Путин. Некоторые комментаторы заявили об американском варианте и, в связи с этим, о том, что это был пассаж в пользу Трампа. Но слова Путина о мигрантах и мультикультурализме явно относятся к Европе и, следовательно, к европейскому пониманию либерализма, которое противоположно американскому. И, значит, это следует понимать как поддержку европейских социалистов.

Однако поддержка оказалась какая-то странная: критика мультикультурализма и толерантности – это не критика либерализма. Это критика как раз европейских социалистов: именно они всем этим занимаются. То есть Путин либо допустил бестактность, либо он осознанно критикует европейцев и предлагает им отказаться от прежних методов и действовать иначе, по-путински, так сказать.

Но что именно он предлагает и зачем ему это? Отказаться принимать мигрантов, отказаться от многообразия культур – зачем ему вмешиваться в эти европейские вопросы, ведь они его никак не касаются? Значит, это переходный мостик от одной темы к другой, которая ему важна.

А важной темой для него является интеграция российского правящего слоя в европейскую элиту и материальное выражение (или фундамент) этой интеграции – трубопровод «Северный поток – 2». Это и деньги, и безопасность.

Таким образом, вся эта ситуация выглядит так, как будто решение ПАСЕ о возврате России в свой состав Путин понимает как проявление слабости Европы, как её уступку давлению России и как очевидный успех российской дипломатии. И спешит «ковать железо, пока горячо». Теперь нужно ждать ответных действий европейских государств и организаций».

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 05.07.19

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