Самые крутые слухи недели: black and white

Радость предпенсионеров

Многие оптимистично настроенные эксперты и полу-эксперты полагают, что назначенные врио жгучая жёсткая брюнетка и обходящая острые углы золотистая блондинка – символизируют его будущий тренд на гендерное равенство в региональной власти по примеру доверившему ему Южный Урал ВВП. На федеральном уровне ведь тоже бухгалтер – «кудряшка Таня» (Голикова) и деловая интеллектуалка Оля (Голодец) уравновешиваются яркими спортсменками типа «Алина» и акулами капитализма типа «Эльвира».

По причине следования тому же «тренду» многие склоняются, что в ЧО появится и своя «баба Валя» – какая- нибудь Марина ( Поддубная или Шеметова – обе

депутатки-пенсионерки согласятся на эту роль).

Бабушки, дай порулить!

Эксперты же пессимисты, в числе коих тоже есть инсайдеры, напротив полагают, что все эти тетеньки – переходный этап. Они лишь тренеры для будущих «молодок», которые попадут во власть через конкурс чиновных компетенций, что заявила региональная власть. Потому что еще молодой, но уже «не персик» врио, по примеру своего босса, будет готовить себе на смену и в окружение «швейцарскую гвардию» наподобие той, которой и сам является для ВВП.

Балансировка

Есть еще третья группа, что полагает: после всяческих неоправданных надежд президента на выдвинутых им губернаторов типа Бориса Дубровского, контроль за «выдвиженцами» ужесточили. Поэтому злостно экпериментировать в сфере кадров и методов управления им не позволят. У нас же особый путь – так что отстроенные западные схемы не годятся, «с людями будут обращаться помягше». И выдерживать ориентиры, заданные недавно избранным «новым» президентом.

По этой причине, возможно, мадам Натали задержится на мэрстве. И при должности останется «молодая» по параметрам Дмитрия Медведева директор ФОМСа Михалевская и «подрастет» рядовой депутат ЗСО Шеметова – сверстница Михалевской.

Работа над ошибками

Говорят, что при следующем (и скором) визите ВВП на Урал, и конкретно – в Магнитогорск, новой команде управленцев мягко (но твердо) укажут на ошибки, связанные с выщелкиванием из власти «магнитогорских». Мол, да: Дубровский оказался неприемлем, но его отстранили мы…. Да, Тефтелев – это не то лицо и мозги во власти. Сеничеву на молокозаводе – самое место для борьбы с фанаберией и прочими личными проблемами. За что – респект и уважуха. Но Редина-то вы зачем унизили? Скандалов и финнарушений нет, компетенции – не хуже ваших, стаж – поболее, с главой – беглецом Юревичем никаких связей. Разве можно предлагать в подобном случае карьерное понижение – с замов главы региона до главы района во втором городе области?! У нас, молодые люди, такими кадрами не разбрасываются…

пИчалька

Говорят, возвращение на позиции первого зама Ирины Гехт крайне огорчило экологическую общественность региона. К ее потенциалу скептически относится и экспертное сообщество – а сможет ли наладить диалог с экологами и общественностью, которые как программные обещания озвучил врио, после заявления об «экологических экстремистах».

Скисли и те, кто знает о крепкой связи Гехт с семейством Гришанковых. И те, кто знает о ее связи с Алтушкиным и РМК через Олега Грачева – ее куратора и карьерного «движка» при Юревиче.

Минсоц к возвращению Альфредовны равнодушен.

Медики слегка обеспокоены. Еще до назначения Гехт замом врио пополз слушок, что она будет лоббировать на Минздрав брата своего вечного патрона – чекиста Гришанкова – Олега Игнатьевича – главврача 5-й челябинской больницы, давно уже ставшего одиозной фигурой в медицинской среде по причине состояния вверенного ему лечебного учреждения. Более того, если Гришанкова не удастся продавить в министры, Гехт будет двигать его на место Горловой, то есть в челябинский горздрав. Правда, в этом случае, не исключено, что Ирина Альфредовна, образно говоря, «обломает зубы» о Наталью Петровну, которая не любит вторжения чужаков на свою территорию.

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