«Сделать хотел козу…" Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский анализирует причины и последствия некоторого потепления в отношениях между Россией и Европой:

«Европейские политики как бы не против сотрудничества с Россией, точней, с её правящей верхушкой. Слишком соблазнительные выгоды предлагаются с российской стороны. Упускать такие возможности они не хотят. И если бы всё зависело только от них, то задачи, которые ставит перед ними российская сторона, уже давно были бы решены в её пользу. В этом нет никаких сомнений: за деньги европейское политики сделают всё, что от них требуется. Они это доказывают постоянно, и готовы это доказывать дальше.

Однако есть непреодолимые препятствия технического и цивилизационного характера. Российская верхушка хочет интегрироваться в европейскую элиту, и этим обеспечить себе и своим потомкам надёжное будущее. И Европа, может быть, даже и согласна на это, но!

Сегодняшняя выгода европейцев – это, если буквально, выгода от продажи ресурсов, а не от действий конкретных российских персон (которые могут меняться, и при этом всё останется как прежде, и потому не имеет значения, кто это персонально), и она не перекрывает тех опасностей, которые они несут с собой, заключают в себе, и которые в случае интеграции могут уничтожить Европу – если не буквально, то как цивилизацию.

А значит, уничтожить столетия труда и накопления интеллектуальных и материальных ценностей. А взамен не дадут ничего. Соответственно, и европейские позиции в мировой экономике, политике, культуре переместятся вниз, а с ними и ценность европейских деятелей. И их цена.

Поэтому, как бы ни соблазнялись европейские политики и государственные деятели быстрой выгодой и личным обогащением, ни они сами, ни Европа в целом принципиально не способны принять эту интеграцию на самом деле. Даже если с их стороны и последуют какие-то начальные действия, первые шаги, вскоре после этого возникнут противоречия, которые покажут принципиальную несовместимость европейской элиты с отдельными российскими личностями.

Сейчас обсуждается безоговорочная капитуляция Европы перед проектом «Северный поток – 2». Этого (сдачи первоначальных позиций) следовало ожидать (да и ожидалось) с самого начала – поскольку позиция Германии изначально была «за», и не было ни малейших сомнений в том, что Германия, в конце концов, подомнёт под себя мнения остальных европейских стран.

Только Дания сейчас возражает, но и её возражения носят не политический, а технический характер: прокладка трубопровода по её акватории с большой степенью вероятности причинит Дании огромный вред. Датские власти просто физически не могут пойти на это, поскольку потом им придётся отвечать по всей строгости (а так бы они непременно, бесспорно и со всей душой – за соответствующую плату).

Сам проект не имеет экономического смысла, так как, по расчётам, не окупится никогда. Зато он представляет собой почти бесконечный источник денежных поступлений из России для всех причастных к трубопроводу еврочиновников. И для многих это прямо-таки сказочный шанс – абсолютно невозможный в западных реалиях – обогащаться без усилий и «относительно честным способом» (копирайт Остап Бендер). А если к этому будут причастны все верхи европейских стран, то безопасность и ненаказуемость такого обогащения будет практически гарантирована всем.

И в этой ситуации – что европейские верхи, что российские верхи уравниваются в своём положении, и в результате как бы исчезает главное препятствие, мешающее осуществить интеграцию – необходимость соблюдения законности, которая серьёзно сдерживает европейских чиновников, политиков и других заинтересованных лиц.

Но есть всякие непредсказуемые (ну, это для европейцев, а для нас – вполне предсказуемые) события, явления, которые могут неожиданно всё испортить. Примером такой неожиданности могут служить события с нефтепроводом «Дружба», по которому с апреля из России шла непригодная для использования и вредная для оборудования нефть. Обещания российской стороны устранить проблему буквально в считанные дни остались невыполненными.

Более того, обнаружилось, что эта проблема скорей всего нерешаема принципиально – поскольку неиспорченной нефти из России, видимо, больше не существует. Нефтяные компании, в своём стремлении выкачать из-под земли всю нефть до последней капли, закачивали в скважины химикаты, стимулирующие выход нефти и повышающие объём нефтедобычи, и поэтому сейчас под землёй уже вся нефть испорчена (точней, вся, доступная российским компаниям). Чистой больше нет. Это показывают проверки качества российской нефти, предпринимаемые западными нефтеперерабатывающими предприятиями: вредные примеси обнаруживаются в российской нефти до сих пор, и, похоже, ничего с этим поделать уже нельзя.

Возможно, что для европейцев это ситуация из разряда «не укладывается в голове». Что они не могут себе представить, как такое возможно. Однако они всё же должны учитывать этот опыт – для своей же пользы в будущем. Трубопровод «Северный поток – 2» – схожая тема, и от тех же поставщиков, в принципе. Это должно наводить европейцев на мысли о возможных в будущем неприятностях. Которые тоже будут неожиданными, потому что, с европейской точки зрения, абсолютно непредсказуемы, потому что абсолютно невозможны.

Они опять будут друг другу объяснять, мол, кто же мог подумать, но они уже не будут иметь на это права, потому что: «кто предупреждён – вооружен». Пример возможных неприятностей они получили (и вообще-то не в первый раз), и это и есть предостережение: опасно заводить тесные отношения, потому что это сближение воспринимается российской стороной как большая удача, которая доказывает верность её планов и стимулирует к продолжению.

А продолжение обязательно будет, и во вред контрагентам российской стороны – хотя и не обязательно на пользу российской стороне. Даже если российская сторона хочет, чтобы получилось для всех сторон хорошо, не факт, что это получится.

Последнее происшествие с пожаром на подводной лодке – это как раз такой звоночек. Особенно отчётливо на это указывает фраза про предотвращение подводниками планетарной катастрофы. То есть получается, что, вроде бы, хотели как лучше, но чуть не устроили всем «последний день Помпеи». Может, это такое своеобразное хвастовство, призванное хоть как-то оправдать трагический случай, . А может, и, правда, конец был близок.

Поэтому, европейцам следует понимать: какие бы выгоды от сотрудничества с официальной Россией им не мерещились, каким бы надёжным, продуманным и подготовленным намеченное мероприятие не выглядело, это ничего не гарантирует. Всё обязательно пойдёт не так, как они ожидали. Понятно, что европейцы ради выгоды готовы целиком и полностью продаться хоть дьяволу. Но они должны принять во внимание, что дьявол этот – невероятно бестолковый».

Челябинск, Сергей Ясинский

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