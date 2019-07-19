Самые крутые слухи недели: длинные тени

Нашел себя

Говорят, отставленный исключительно из-за «происхождения» вице-губернатор Редин, получивший предложение в финансовую дирекцию ММК, скорее всего, не пойдет в ту же воду третий раз. А займется утилизацией мусора как предприниматель со связями и поддержкой в Москве и холдинге ММК. По слухам, этой темой Редин будет заниматься на территории всего Уральского Федерального округа, сталкерской зоной лично для себя он определил только Челябинск.

Скромнее нужно быть и самокритичнее

По слухам, кураторы госпожи Гехт от силовиков (похоже, об ее связке с семействами Гришанковых, Грачевых и Юревичей не знают только «новенькие» северные пришельцы), порекомендовали Ирине Альфредовне поаккуратнее критиковать внедрение в регионе передовых медицинских технологий в ущерб, как элегантно выражается сенатор – спец по девиантной педагогике и ГМО, «медицине второго уровня» – там, где требуется «терапевты, бронохоскопы и УЗИ» и вообще неудавшуюся медицинскую оптимизацию. Ибо, во-первых, у медиков тоже есть связи, и они прекрасно помнят, что на уровне региона во времена президента Медведева и губернатора Юревича именно вице Гехт брала под козырёк любое «секвестирование», ориентируясь на другую федеральную чиновную блондинку Г – Татьяну Голикову. Во-вторых, челябинской медицине в плане «первого эшелона» еще тянуться и тянуться не только до столичного, но даже до екатеринбургского уровня. В-третьих, себя пиарить как умницу и красавицу вообще не нужно – не вас в сентябре выбирают, работайте на команду, делая заявления поэффектнее и хоть с каким-то практическим воплощением.

Оптимальный вариант

Кстати, по слухам, на должность нового Минздрава вице Мамин уговаривает пойти главврача челябинского кардиоцентра Олега Лукина – для поддержания имиджа новой управленческой команды региона. Но, опять же, по слухам, Лукин вряд ли променяет свое кресло на министерское, особенно при нынешней ситуации в реформированном российском здравоохранении, которое для врачей и больных провели экономисты и юристы медведевского правительства, игнорируя мнения и врачей, и пациентов.

На старые грабли

Говорят, что методика, применяемая к «буйному» кандидату Севастьянову (суд по уголовке которого состоится через два дня после сентябрьских выборов), старожилам местной политики и применения «административного рычага» сильно напомнила ситуацию с Мошаровым, когда накануне выборов в городскую челябинскую Думу на их с братиком Горсвет завели дело, которое после удачи кандидатов на выборах «рассосалось».

Скандальненько

Говорят, в министерстве высшего образования не утихают страсти вокруг ситуации с проигравшей выборы ректора Дианой Циринг, чьи административные полномочия истекают буквально днями. Сейчас в эпицентре разборок «что же будет с ректором и с вузом» история про подснежников от леди Ди: сотрудников тогда еще общего федерального минобраза – бывших менеджеров ЧелГУ, которые получали зарплаты от университета в течение довольно длительного времени. Года два назад Циринг почти удалось замять этот скандал – все подснежники к тому моменту опять вернулись в ЧелГУ, но оказывается, у старых грехов и вправду длинные тени.

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Челябинск. Другие новости 18.07.19

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