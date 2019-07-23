Старость не радость. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский объясняет, почему в России не торопятся переходить на возобновляемые источники энергии и что из этого следует.

«Недавно Путин выступил против развития возобновляемой энергетики. Причина ясна: он защищает старую, углеводородную и атомную, энергетику, в которой Россия играет заметную роль, и от которой получает значительные доходы.

В существующей экономической и политической ситуации это его заявление судьбоносным не является: оно не повлияет ни на что. Хотя он и объявил свою точку зрения прогрессивной, а критикуемую им – мракобесием, никто не станет прислушиваться к его пожеланиям, потому что курс уже выбран. Запад уже определил перспективы ближайших десяти, двадцати, тридцати и т.д. лет своего движения. И они прочно связаны с заменой старой энергетики на новую.

Да, новая энергетика дороже старой. Да, она порождает дополнительные проблемы, про которые ещё неизвестно, будут ли они решены и как именно. Но западные страны уже окончательно определились, что платить за новые технологии всё-таки имеет смысл, потому что это то же самое, что оплачивать прогресс. А прогресс – это базовая ценность Запада, от которой он не откажется, пока не перестанет быть собой.

Самым важным в прогрессе в энергетической сфере является то, что Цивилизация отказывается от естественных источников, заменяя их интеллектуальным ресурсом. И это то, в чём Запад традиционно сильней всех. Очевидно, что этим способом он избавляется от зависимости от внешних, посторонних элементов, предоставляющих ему энергию за плату, и тем самым укрепляет собственную структуру, обретая дополнительную степень защиты от непредсказуемых факторов.

Всё равно никто, кроме Запада, не может предоставить ему интеллектуальные услуги, посредством которых он решает свои проблемы – во всяком случае, услуги более высокого качества, чем западные. Все остальные страны и народы только заимствуют и развивают западные достижения, так что кто здесь от кого зависит, вполне понятно.

Ну а переход на дорогую энергию может быть оправдан и покрыт за счёт повышения доходов от других источников, а не от снижения стоимости добычи электроэнергии. Эта ситуация явно не может испугать Запад, потому что, если посмотреть на цены широко и масштабно, то легко обнаружить, что и вообще на Западе жизнь всегда была дороже, чем в других местах планеты. И это логично: хорошая жизнь – это дорогая жизнь.

Высококачественная жизнь требует много труда для своего создания и поддержания, а труд должен на соответствующем уровне оплачиваться – что и обеспечивает высококачественную жизнь. Решённая положительно проблема курицы и яйца в замкнутом цикле.

Кстати в России, как и в других непередовых странах, эта проблема решена отрицательно: низкая оплата труда порождает необходимость экономить, что не позволяет экономике развиваться, и гарантирует низкий уровень жизни, низкое её качество, и низкий спрос на прогресс. А поскольку достичь абсолютной устойчивости при циклическом движении невозможно (вечных двигателей не существует), то вместо прогресса происходит деградация.

После распада СССР у России сохранилась роль поставщика топлива для Запада. Это был хороший, надёжный и перспективный рынок, который позволял России понемногу решать тогдашние проблемы и развиваться, приобщаясь к западным порядкам, к цивилизованной жизни. Но у тогдашнего руководства страны чесалось в одном месте: гордость не позволяла смириться с ролью продавца (в рыночной-то экономике!). Оно само себя унижало, обзывая Россию мировой бензоколонкой, и само же себя подбадривала, приписывая себе статус «энергетической сверхдержавы» – ну, просто шизофрения и распад личности.

Тогда топ-чиновники во всеуслышание грозились превратить топливный сектор экономики в геополитическое оружие, и не успокоились, пока не совершили эту глупость. В течение нескольких лет подряд они устраивали так называемые «газовые войны», отключая поставки газа потребителям ради достижения своих политических целей. Им было безразлично, что никто в мире так не поступает, потому что это экономическое самоубийство. И они добилось того, что Россия перестала считаться надёжным поставщиком топлива. (Кстати, Советский Союз был таким – абсолютно надёжным – поставщиком, несмотря на все политические разногласия с Западом. В СССР никому и в голову не могла прийти идея использовать топливный сектор как оружие. Любого, кто до этого додумался бы, немедленно выгнали с работы или даже посадили в психушку).

И с середины нулевых Европа приняла курс на освобождение своей экономики и жизни от топливной зависимости. Сейчас прошло уже больше десяти лет, и результаты стали видны отчётливо. И вот уже президент России открыто выражает беспокойство, что служит явным признаком значительного продвижения новых энергетических технологий.

Это как со сланцевыми технологиями: пока они только разрабатывались, из России доносились насмешки и уверения в их бесперспективности. А когда стало поздно, послышались сожаления, что в стране нет сланцевых технологий и их невозможно приобрести на Западе. Сейчас опять проснулись с опозданием. Что и не удивительно в стране, где прогресс относят к числу основных угроз наряду с терроризмом.

Руководство страны защищает углеводородную с атомной энергетику исключительно потому, что они уже существуют и приносят доход. И, возможно, если бы во времена СССР была, допустим, только дровяная энергетика, то сейчас защищали бы именно её. И если бы Запад начинал развивать атомную и углеводородную энергетику, это бы назвали мракобесием.

И правящего слоя, по сути, нет интереса что-то такое развивать: существующие экономические возможности обеспечивают им желательный уровень жизни. У них есть только проблема политического характера, то есть вопрос удержания власти. И если какие-то шевеления в верхах происходят, то фундаментальным объяснением этому служит именно стремление сохранить власть. Ни судьба страны, ни положение населения, ни перспективы развития или деградации (если только они не связаны с вопросом власти) их не беспокоят.

Официальные источники информации уже признают, что в экономике страны застой. Неофициальные статистические службы демонстрируют экономическую деградацию. Высшие чиновники страны ссорятся друг с другом, снимая с себя ответственность за приближающиеся последствия государственной политики. Никто не знает, что делать – потому что в рамках существующей парадигмы положительного выхода нет, а отвечать за отрицательный результат сумасшедших тоже нет.

И Россия не сможет двигаться вперёд, потому что не сможет осуществить переход на новые источники энергии, так как это требует интеллектуального развития страны, поддержки науки, образования, изобретательства (с надёжным правом собственности на изобретения и разработки), а сегодняшняя власть в этом не заинтересована: доходы ей обеспечивают именно старые технологии.

И вообще, в последнее время возникает такое впечатление, что власть уже просто плюнула на экономику и полностью перестала интересоваться этой стороной государственной деятельности, пустив все процессы на самотёк. Как будто они там уже поняли, что ничего не получится, и можно уже даже не пытаться. Нужно просто ждать, что произойдёт с экономикой дальше (может быть, что-то наладится само), и сосредоточиться исключительно на политике, на вопросе власти.

Если это впечатление верно, то ждать, что получится, осталось недолго: с таким настроем они обрушат финансовую систему. А деньги – это не только средство расчёта за товары и услуги, но и инструмент управления страной. Здесь политика смешивается с экономикой до неразличения, и в этом вопросе пренебрегать экономикой нельзя – если хочется сохранить власть. Но, похоже, что они именно не различают – не видят, не понимают этого. Может быть, просто устали, ресурсы заканчиваются, и сил на всё не хватает.

Это старость системы».

Челябинск, Сергей Ясинский

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