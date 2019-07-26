Самые крутые слухи недели: засада

Диана метит в дамки

Говорят, что одна из банковских челябинских групп, где служат близкие экс-ректора ЧелГУ Дианы Циринг, через имеющиеся собственные и минобровские связи самой Циринг пытаются продвинуть проигравшую выборы менеджершу на вакантное место замруководителя одного из департаментов федерального министерства высшего образования. Группа поддержки Циринг пытается воспользоваться мнением нынешнего министра о том, что академические заслуги и человеческие качества для ректора современного вуза менее важны, чем его административные и экономические компетенции.

Впрочем, параллельно те же банкиры вышли на переговоры с вице-губернатором Ириной Гехт – бывшим преподавателем по социальной педагогике ЧелГУ с предложением о назначении Циринг министром регионального образования.

В поле!

Говорят, что экс-сельхозминистр ЧО, «юный» выдвиженец Бориса Дубровского нынешний вице-губернатор Сушков может покинуть стены региональной администрации дабы возглавить очередное окружное академическое объединение вузов – Челябинского аграрного и Курганской сельхозакадемии. Ректоры обоих вузов уже отставлены, но продвинутого нового ректора Минсельхоз найти не может. Но вот с разных сторон главному российскому аграрию Дмитрию Патрушеву (это он ломает голову над тем, где взять ректора) прилетела кандидатура Сушкова. Поскольку опытные госменеджеры нынче в тренде на академическое руководство, – этот вариант очень даже может состояться: у обоих вузов полно нерешенных финансовых проблем, так что обычному современному Тимирязеву или Лысенко с этим наследством, да еще требующим объединительного апгрейда, не справиться.

Тасуем старую колоду

Говорят, на реинкарнируемый региональный минпром есть несколько кандидатур – экс- вице Редин, областной депутат Захаров, экс-мэр Елистратов и бывший во многих ипостасях Павел Рыжий. Причем, у Рыжего, по слухам, самая выгодная ситуация: если его не поставят на минпром, то засунут в главные экологи или поставят социальным министром. Потому что человеческих отношений с сильными мира сего, т.е. Христенко и К – друзьями Рыжего еще никто не отменял…

Убрать нельзя оставить

Говорят, что настоящая засада с региональным Минздравом. Приколотин, якобы, при новеньких да еще едва уцелевший под градом пристрастной критики оставаться на должности не хочет ни при каких условиях. Дмитрию Альтману эти галеры да еще на фоне его процветающего заведения и «по суду не нужны». С Лукиным та же пИчалька у переговорщиков. Гришанкова – креатуру Гехт не хочет медицинское сообщество. Медицинские дамы, с которыми беседовал главный «кадровик» Мамин, показались ему неубедительными. А министр-то нужен. Поэтому сейчас врио рассматривает не вполне обычное предложение (в этой консервативной сфере): объявить конкурс среди ученых и врачей – на замещение должности, что по осени станет вакантной. Так что пока Приколотина сильно трепать не будут, тем более, что он за медицинский секвестр отвечает куда меньше, чем федеральный центр и два предыдущих челябинских губернатора и их замы – кураторы медицины.

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