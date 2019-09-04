Экономист Сергей Ясинский прогнозирует очередное резкое обесценивание рубля и объясняет, откуда он это знает.

«Если управлять экономикой уже не получается, то можно попробовать управлять финансами, а именно – просто печатать деньги, как всегда советовал академик Глазьев (а может, он просто был уверен, что этим ребятам из правительства ничего другого советовать нет смысла?).

За прошедшие пять лет Центробанк напечатал 6 триллионов рублей для банков и 4,5 триллиона для бюджета. Сейчас он опять планирует напечатать 4 триллиона – говорят, чтобы подтолкнуть экономику к развитию. То есть для бизнеса. Всем сёстрам по серьгам, так сказать.

Тут дело в том, что Фонд национального благосостояния «созрел» – валютные накопления в нём превысили заветную цифру в 7% российского ВВП, и теперь их можно тратить.

Сразу же образовалась очередь желающих получить эти деньги. В ближайшие годы из фонда будет выделено 103,6 миллиардов рублей на строительство терминала в Обской губе для проекта по сжижению газа. «Ростех» хочет 300 миллиардов рублей на проект лайнера MC-21. «Роснефть» желает 2,6 триллиона рублей на развитие своего бизнеса в Арктике.

Предприятия ВПК хотят получить списание долгов на 700 миллиардов рублей. Компания А. Ротенберга рассчитывает получить 140 миллиардов рублей на строительство моста через Волгу. У «Газпрома» есть виды на 14 млрд долларов для строительства завода по переработке газа в Амурской области.

Прямо сейчас подсуетилась «Почта России», которой обязательно нужно 85 миллиардов рублей для создания «Центров притяжения». Московский институт стали и сплавов (МИСиС) предлагает выделить 51 миллиард на развитие квантовых вычислений. Пишут, что срочно начинаются работы по созданию нового «кукурузника» взамен морально устаревшего АН-2.

Повсюду спешка и суета: на национальные проекты запланировано потратить 25 триллионов рублей, и всем желающим нужно успеть вписаться в рамки этой суммы. Желающих, естественно больше, чем требуется, и нет даже сомнений, что деньги получат только «свои» – бизнесмены, приближённые к власти.

И вот с этим есть определённые сложности. Поскольку деньги будут выделяться под работу, это будут не доллары и прочие евро, а рубли. Но в ФНБ запасы хранятся в валюте. И поэтому рубли будут печатать и обменивать на валюту – перекладывать из ФНБ в Центробанк. Это нужно для того, чтобы деньги в виде валюты не утекли заграницу, на счета частных лиц в западных банках (рубли за границей бесполезны, и никто их туда переводить не будет).

Однако никто не может помешать конвертировать полученные от правительства на проекты рубли в валюту и вывести их на Запад. Ведь получатели – все свои люди, со связями, с авторитетом, и если они захотят это сделать, остановить их будет невозможно: это люди верхнего уровня, их некому останавливать.

А они обязательно захотят конвертировать – во-первых, потому что богатеть в рублях – это смешно: для них это всё равно, что копить в фантиках. А во-вторых, для производства работ валюта всё равно понадобится: нужно будет покупать импортное оборудование, технику, запчасти, материалы и т.д. Своего в России нет ничего. И, таким образом, у них будет и желание, и возможности, и обоснование – и, значит, деньги обязательно утекут на Запад. Следовательно, чтобы хоть какая-то часть работ всё-таки была выполнена, нужно денег выделить больше. То есть во все расчёты изначально закладывается сумма, которая внезапно исчезнет (ну, это, конечно, не новость, давно уже так). И эта сумма всегда приблизительная: исчезнуть может и 100%, и больше. Не зря ведь первоначальная сумма, отпущенная на какой-либо проект, как правило, значительно вырастает в процессе работы, иногда даже многократно. Аппетит приходит во время еды.

Таким образом, в результате этой масштабной операции обесценивание рубля произойдёт как минимум в два раза. Сначала за счёт не покрытой эмиссии – того, что печатает ЦБ под выдачу на нацпроекты (реального покрытия при печатании денег не произойдёт, потому что все деньги находятся у одного владельца, просто в разных карманах, поэтому вся эта операция всего лишь инфляционный процесс, и сознательное обесценивание рубля). И затем – при конвертации рублей и выводе валюты за рубеж.

И это больно ударит по российской финансовой системе. А у неё дела и так не очень, да ещё в любой момент может начаться мировой экономический кризис, который уже ждут макроэкономисты (говорят: в ближайшее время он обязательно случится). И вот если всё так «удачно» совпадёт, в стране не останется денег (рубли обесценятся), и начнётся всеобщее обрушение – и экономики, и системы управления (государства), и приемлемого для населения уровня жизни.

В результате, упорядоченная жизнь закончится, у всех возникнут проблемы, и в том числе достанется и правящей верхушке: потеря власти приведёт к потере безопасности, а желающих свести с ними счёты много. Поэтому это положение надо как-то исправить, что-то укрепить, чтобы всё не обрушить. Но что именно?

Режим уже не имеет сил, возможностей для того чтобы хоть что-то сделать. У него не осталось для этого ресурсов. Об этом говорит сам факт печатания денег, которые ничем не обеспечены. Необеспеченные деньги, даже если их печатает государство, вредят финансовой системе и, в конечном счёте, уничтожают государство (для примера можно вспомнить хотя бы Россию времён Керенского: необеспеченные «керенки» уничтожили его Временное правительство, лишив дееспособности).

Государство прибегает к этому способу только когда других способов поправить дела уже нет. Потому что печатать необеспеченные деньги – это для него самоубийство. И если государство всё-таки печатает, то это означает, что оно рассчитывает вовремя остановиться, чтобы не допустить обесценивания своей валюты, а не стремится покончить с собой.

Но чтобы остановиться, нужно найти какой-то новый способ обеспечения финансов, какие-то новые ресурсы экономики. Эмиссия – это попытка выиграть время, чтобы успеть произвести необходимые изменения или запустить новые процессы, которые дадут нужный результат – укрепление экономики и, за счёт этого, обеспечение своей валюты. А если нового способа нет, то эмиссия – это лишь отсрочка смерти государства.

И сейчас экономические показатели страны свидетельствуют, что у нынешнего режима никаких запасных ходов нет. Орешкин (глава Минэкономразвития), можно сказать, вступил в смертельную схватку с Набиуллиной (глава Банка России), чтобы снять с себя ответственность перед Путиным. И наверняка пошёл на это с ужасом в душе – только потому, что другого выхода у него не было.

Кажется, он победил, и его не съедят, и он может передохнуть, но для страны это означает, что ситуация хуже некуда, и, вероятно, она продлится уже недолго. Возможно, осенью, примерно, в октябре, в стране наступит очередной конец света.

Как минимум, следует ожидать значительного обесценивания рубля. Но оно может проявиться только на части товаров и услуг – потому что у населения нет денег. Скорей всего, всё государственное будет дорожать – государству безразлично, будет ли население покупать, и как оно собирается оплачивать непомерно подорожавшие товары и услуги (чиновники об этом думать не станут).

А частный бизнес будет пытаться удерживать цены и хитрить, чтобы хоть так выжить, удержаться на плаву во время инфляции. Но для многих предпринимателей эта осень окажется последней. Ведь дело не только в покупателях, но и в аппетите государства: все захотят компенсировать свои потери от инфляции.

Челябинск, Сергей Ясинский

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