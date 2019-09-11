Налоги на воздух. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский анализирует планы российского правительства на 5 лет.

«Недавно Минэкономразвития опубликовал очередной доклад – оценку текущего экономического положения страны и прогноз на перспективу до 2024 года. Доклад уже довольно реалистичный – представляющий ситуацию плохой, но, всё-таки, конечно, с попыткой показать, что она не такая уж плохая, и есть обоснованные ожидания улучшения.

Текущее положение представлено бодрым заявлением о том, что «Российская экономика после фактической остановки роста в 1 кв 2019 года на фоне дефицита совокупного спроса вернулась к росту». Экономика растёт: «По итогам 2019 года рост ВВП составит 1,3%". И будет ускоряться: «На фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений темпы роста ускорятся до 1,7% в 2020 году и 3,1-3,2% в 2021-2022 году».

Бодрость нужна для того, чтобы хватило моральных сил пережить текущую ситуацию, дожить до рассвета, который уже вот-вот. Хотя всё немножко ухудшилось, и в нынешнем году результаты будут не очень, но потом, после 2020 года, всё наладится.

Как известно, 2018 год оказался неудачным, но мы его как бы не считаем, он как бы подготовительный, поэтому смотрим на остальные годы шестилетки. Правда, 2019 год тоже неудачный – итоги будут немножечко хуже, чем в 2018-м. Но это временно: после 2020 года (он тоже будет неудачным) всё начнёт расти и колоситься.

С чего бы вдруг?

На этот вопрос якобы отвечает предложенная программа из 8 пунктов. «Якобы» – потому, что это не программа на самом деле, а в очередной раз формальная отписка. Точней, если смотреть на весь доклад, то в нём содержатся и реальные меры (как их себе представляет Минэкономразвития), но вот эти 8 пунктов вообще-то использовались уже не раз, там всё знакомо по предыдущим докладам и обещаниям, и уже тогда было понятно, что толку от них не будет. И его нет.

Например, пункт об улучшении инвестиционного климата, в котором говорится о снижении административных барьеров, о создании благоприятных условий для ведения бизнеса, о региональных программах инвестиций, и даже о повышении доверия к правоохранительным органам и судебной системе. Это ведь старая песня, пропетая не раз: раньше её ежегодно исполнял президент Путин в своих Посланиях, которому следом подпевал премьер Медведев. За все эти годы ситуация не улучшилась ни на йоту, даже ухудшилась, и вот правительство, в лице Орешкина, опять поёт о том же самом. И, как всегда, никаких конкретных предложений насчёт того, каким путём правительство намерено это всё осуществить, там нет.

На таком же качественном уровне и другие пункты: повышение эффективности рынка труда, а также государственного и квази-государственного сектора, ускорение технологического развития, развитие конкуренции со снижением доли государства в экономике, создание источников финансирования, расширение несырьевого неэнергетического экспорта на мировой рынок, обновление системы государственного управления (цифровизация, внедрение принципов проектного управления). Это всё голословные заявления: авторы доклада просто показывают, где они видят проблемы, и говорят, что эти проблемы правительством будут решаться.

Вот пункт о технологическом развитии. Он предусматривает «внедрение технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и роботизации». Уже одна эта фраза вызывает сомнения в том, понимают ли авторы, о чём пишут. Они утверждают, что это даст «максимальный эффект на экономический рост» – но как они себе это представляют?

Где в России искусственный интеллект? Робот Федор, что ли? Так никакого интеллекта у него нет: это китайская игрушка. Говорит и пишет за него человек. Никаких серьёзных работ по искусственному интеллекту в России не ведётся (хотя вполне возможно, что деньги на это выделяются). Соответственно, и о роботизации речи быть не может: мало того, что никто в стране роботов делать не умеет, так и применять их сейчас негде. Тут даже людям работать негде, не то, что роботам.

А «интернет вещей» – это на самом деле «интернет ДЛЯ вещей». Имеется в виду, что электронная техника использует возможности интернета для решения своих внутренних, технических задач, для собственной нормальной работы, и делает это без участия человека. Ну, а где в России выпускается техника, которая для своей работы использует интернет? Если за все эти годы не смогли наладить производство компьютеров (а главное, процессоров), то, значит, никакой отечественной техники, способной работать в интернете, в стране нет и быть не может.

Ну, и как, с помощью всего этого несуществующего в стране сектора электроники, Минэкономразвития хочет поднять экономику? Это абсолютно невозможно. Значит, написали, просто «для красного словца», и даже особо не думая.

А в чём же реально авторы видят способы подъёма экономики? А вот в чём: смотри пункт 6 «Финансирование».

Здесь главной идеей является необходимость создания источников финансирования проектов. Где взять деньги, проще говоря. И ответ на вопрос даётся сразу: у населения. Это долгосрочные сбережения граждан. Один из вариантов – это формирование «института индивидуального пенсионного капитала». Старые пенсии забрали – теперь собираются использовать новые. Но сначала эту систему нужно запустить (и скоро её запустят: из зарплаты будут вычитать 6 процентов). И вот как только запустят, так денежки потекут рекой: ещё один поток, который уже распределили.

Второй вариант добычи денег – ипотека. Но тут есть такая трудность. Людей, способных брать кредит с большим риском для себя и на невыгодных для себя условиях, имеется ограниченное количество. И, в силу такой своей способности, эти люди уже вовсю берут кредиты, но не на ипотеку, а на что-нибудь попроще – телевизоры, мебель и т.п. Эти люди уже закредитованы, и не могут быть ценным ресурсом для извлечения из них процентов. Они даже свой кредит могут уже не вернуть, поскольку ситуация у них и в стране всё хуже.

Поэтому была предложена идея: потребительские кредиты запретить, а вместо них настойчиво предлагать ипотечные кредиты. Одновременно планируется упростить процедуру банкротства для физических лиц. Понятно, что если человек не может отдать кредит за телевизор, то кредит за квартиру он тем более не отдаст. Следовательно, квартиру по ипотеке у него отнимут – вместе с остальным его имуществом – а самого должника отправят в места заключения, отбывать наказание «за преступление» – за неспособность выплачивать кредит.

Кстати, недавно приняли, кажется, закон о возможности принудительного привлечения заключённых к работе на частных предприятиях – и, если так, то получается, что это как раз в тему погашения задолженности. Добро пожаловать в рабовладельческое государство!

В пункте «финансирование» есть и другие меры по обеспечению проектов деньгами, но они несерьёзные, явно придуманы лишь для количества. Например: «Обеспечение перетока прибыли из сырьевых секторов экономики в сектора экономики, развитие которых является приоритетным». Это что, авторы у Сечина и Миллером, что ли, собрались отнимать прибыль? Улюкаев с Сечиным однажды уже поссорился, и результат известен: 8 лет заключения. Орешкин тоже колбаски захотел? Вряд ли.

И, таким образом, получается, что деньги населения являются единственным «двигателем прогресса». Что настоящая цель доклада состоит только в том, чтобы подчеркнуть эту мысль, и направить действия правительства в правильное русло, а всё остальное бла-бла-бла в докладе нужно лишь для маскировки и отвлечения внимания.

«Имеющий уши, да услышит».

Челябинск, Сергей Ясинский

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