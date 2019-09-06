Самые крутые слухи недели: Дубровскому урок не впрок

Куда подальше

Говорят, экс-губернатор Дубровский пытается переместить свой строительный бизнес в другой регион – на Дальний Восток. Не только потому, что там затеваются грандиозные преобразования, систематически озвучиваемые самым президентом, но и чтобы засветиться как полезный державный кадр перед ВВП. Однако основные бенефициары и драйверы тамошних проектов вовсе не стремятся принять Дубровского и К в свои бизнес- объятья. Как говорится, «слава идет впереди». А слава нехорошая – в основном, из-за «неудачи» с объектами для саммитов ШОС и БРИКС, да и «списанный» самим ВВП провинциальный чиновник- бизнесмен – не самая лучшая рекомендация для деловых и тем более, политических кругов.

«Ближе к телу»

А вот свою старшую дочку – выпускницу МГУ – Анну Борисовну, папа экс- губернатор пытается пристроить в любую структуру, что находится под контролем свежеиспеченного кандидата естественных наук Екатерины Тихоновой, которую в недалеком будущем прочат на пост ректора этого университета. Ради достижения цели бизнесмен Дубровский даже готов стать спонсором любого университетского фонда.

«Вы посмотрите, чьи деньги…»

Говорят, челябинцы, не единожды обманутые в своих ожиданиях, без энтузиазма смотрят на грядущие выходные и то, что может получиться по итогам. Одна из главных претензий – временная (от президента) власть в упор не видит всяческие «неувязочки» в истории с Томинским ГОКом (который вовсю строится), а по поводу недавнего «атмосферного» апокалипсиса в дни НМУ вообще словно бы воды в рот набрала. Самые продвинутые, кроме всего прочего, полагают, что обнародованные данные о финансовой поддержке процесса Махмудовым, Зюзиным и другими олигархами не оставляют челябинцам, да и магнитогорцам, никакого шанса на счастливый экологический «исход».

Что же касается районных «политтусовок», то ротация кадров в этой сфере вообще мало кому интересна.

Впрочем, есть двое, пользующихся безусловной симпатией населения (и находящихся под правовым давлением) – это Василий Московец и Алексей Севастьянов, которые еще чуть – и без всяких церковников будут причислены народом к мученикам да страстотерпцам.

Рокировочка

Говорят, что решение по отставке Мякуша еще в начале августа согласовано главной партией с главой кремлевской администрации. Как и одобрена кандидатура преемника – Олега Голикова. Поскольку ни на какой почетной «стариковской» должности ВВМ не захотел оставаться (он и на родине-то оставаться не намерен – весь бизнес продает Захарову, Барышеву и К), а в сенаторы ему пойти не предложили, то, по мнению экспертного сообщества, вместе с уходом этого аксакала, закончится карьера многих его коллег – Мительмана, Брагина, Карликанова, Поддубной и др. А также исчезнет из местной политики «Стасик из горсвета». Грядут и отставки юревичской команды в гордуме и райсоветах.

« Наташа смогла, и вы сможете…»

Зато взлет бывшей школьной «физички» Котовой, вызвал шкал энтузиазма в ее родном педе и особенно на родном физико-математическом факультете. Где академисчекие старожилы буквально 2 сентября «мотивировали» первокурсников рассказом о самой успешной факультетской выпускнице.

Эх, чтобы подумали об этом на аналогичном отделении Сорбонны, где самой «успешной» выпускницей полагают лауреата двух Нобелевских премий Марию Кюри…

«Зеленый презеленый, как моя тоска…»

Говорят, что далеко не все из веселеньких ЛИАЗов, с помпой представленных позавчера челябинцам, украсят зеленью своих бортов серенький городской экстерьер. Показать-то их показали, но выпускать на линию можно не всех. В кулуарах болтают, что качество сборки, мягко говоря, не фонтан: приборы контроля работают через раз, где-то не отлажена система отопления, где-то система связи, а у двух или трех вообще проваливается педаль газа.

Производителя, конечно, попытаются заставить устранить недостатки, но когда это будет… А отчитаться о выполнении данных народу обещаний надо было до выходных…

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 05.09.19

В Челябинске возбуждено уголовное дело, фигурантом которого может стать экс-мэр Елистратов. / «Отвратительно…» Челябинцы жалуются на вкус и запах питьевой воды. / Правительство РФ одобрило идею досрочного получения негосударственных пенсий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»