Самые крутые слухи недели: пришельцы Алешеньки

Ребрендинг: жеманные северяне сменят «суровых мужиков»?!

Говорят, что менеджеры сугубо челябинских корпораций, равно как и представители местных отделений федеральных гос и приватных компаний, рассказывают своему московскому начальству, как и коллегам – из столицы и других регионов о новой региональной власти в жанре « комеди клаб». Мол, раньше во власти были чугуноголовые из одной стальной скороварки, а теперь – каждый следующий «северный» пришелец в рядах «пришельца же Алешеньки» жеманнее и эпатажнее предыдущего.

Экстравагантный Анатоль

Это они пока еще не видели изгнанного с южного берега Северного Моря кокетливого и игривого «пиарщика широкого профиля» Анатолия Векшина, который, болтают, намерен главным этическим авторитетом региона сделать своего отчима – Федора Конюхова. И продвигать ЧО исключительно с точки зрения экстремального и «озерного» туризма, то есть без устали финансируя «конюховские» инициативы, которые мурманская сторона теперь финансировать отказывается. Параллельно этот любитель эффектных жестов (в Мурманске известен тем, что обрил голову, проиграв спор), намерен крепко «присесть» на организацию спортивных и культурных мероприятий региона в рамках федеральных проектов.

У наблюдателей такое кадровое предпочтение нового челябинского губернатора вызывает недоумение. Понятно, что Векшин был одним из его норильских сподвижников. Но по факту это – отставленный мурманский вице-губернатор из команды отставленной Путиным губернаторши Мурманской области. Варяги варягами, шипят злопыхатели, но нужно же и меру знать и совесть иметь – не набирать в региональную власть всех скомпрометированных по РФ…

Недопонял

Меже тем, население областного центра, окинув взглядом «непроизошедшие изменения» со времен отставки БАДа относительно системного благоустройства Че, начинает всерьез раздражаться трескотней провиниальных «младореформаторов». Самому же губернатору мягко, но указали из столицы: хватит говорить про омоложение команды. Ибо национальный лидер совсем недавно задал другой вектор относительно продуктивного производственного опыта и возраста. По этой причине, как говорят некоторые наблюдатели, все-таки Владимир Мякуш, а не Марго Павлова станет новым сенатором.

А вот Павлова может сменить минсоц Никитину…

Немножко нервно

Что же касается реакций самого недавно избранного врио, которые после избрания он начал демонстрировать не только подчиненным, но и «гостям», то вердикт сторонних наблюдателей из числа топ-менеджмента единодушный: в кабинет к нынешнему южноуральскому губернатору есть смысл заходить только после страховочного звонка из столицы…

Наш-то был лучше…

Зато магнитогорская сторона с удовлетворением отмечает, что их «постылый» выдвиженец получил на выборах пятилетней давности почти на 20% голосов больше, чем нынешний «северный ходок». А заодно, что магнитогорский клан «хотя бы не полез в городские дела», намекая на то, что Андрей Шмидт, известный своей осторожностью и нежеланием нести любую ответственность, станет настоящей головной болью для всей мэрии (если Шмидта, конечно, «текстлеровцы» продавят в спикеры Гордумы).

Хоть кому-то где-то хорошо

Зато в ЮУрГУ радуются возможному уходу Шмидта. Коллектив не любил этого руководителя. У ППС Шмидт имел репутацию некомпетентного перестраховщика. Более того, болтают, этот активно применяющий make-up проректор вообще был одним из кандидатов на вылет из управленческой обоймы: ректор Шестаков резко разлюбил бывшего фаворита (которого прочил даже в преемники) после того как тот проштрафился по вверенному направлению перед федеральным Минобразом. И хотя вузу удалось вывернуться из некрасивой ситуации почти без потерь, тучи вокруг пригламуренного проректора продолжали сгущаться. Поэтому, якобы, и решено было отправить его «в политику» навечно.

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Челябинск. Другие новости 19.09.19

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