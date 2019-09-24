Экономист Сергей Ясинский рассказывает, почему Московский финансовый форум можно расценивать как бунт чиновников.

На Московском финансовом форуме, который состоялся 12 – 13 сентября, произошло знаменательное событие: представители экономического блока правительства фактически отказались поддерживать национальные проекты президента РФ. Тем самым они признали, что эти проекты не имеют под собой рационального основания и, как минимум, являются лишь проявлением самонадеянности и волюнтаризма первого лица.

Конечно, объяснили они это не так. Причиной отказа объявлена объективная мировая экономическая ситуация. Но, если подходить серьёзно, то это не более чем отговорка: внутренние реформы не могут планироваться так, чтобы они целиком зависели от внешних условий. Потому что, если так, то получается, что никакого плана и нет – всё отдано на волю случая и посторонних сил.

А ведь фактически так оно и выходит: никакого плана действительно нет. Есть ничем не обоснованные пожелания – это как если бы некий человек начал просто мечтать, называя свои фантазии планом: «пусть в этом году мои доходы вырастут до 100 миллионов долларов, в следующем году ещё на 300 миллионов, а через год – ещё на 500 миллионов». Цели национальных проектов ничем не отличаются от такой фантазии – они абсолютно ни на что не опираются, висят в пустоте.

И вот, наконец, официальные лица, ответственные за экономику и финансы страны, вынужденно признали это. Глава Сбербанка Греф прямо так и заявил, что у правительства нет плана, нет бизнес-модели экономического роста страны, и «если у тебя нет эффективного инструмента, совершенно бессмысленно обсуждать все остальное». Вот именно. И весь этот трёп о нацпроектах с самого 2018 года не стоит и выеденного яйца.

Глава Банка России Набиуллина также заявила о неспособности ЦБ повлиять на ситуацию: «На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, именно структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна». То есть Набиуллина технично сложила с себя ответственность за будущее нацпроектов.

Глава Счётной палаты Кудрин объявил о том, что «прорыв» отменяется: «Прошло полтора года: планы реализации нацпроектов составлены, мероприятия прописаны, деньги распределены, и уже очевидно, что заложенные там меры – это хорошая эволюция, но не прорыв». И его слова как минимум означают, что реализовать поставленные задачи в назначенные сроки (до 2024 года) не получится, потребуется гораздо больше времени – на что намекает слово «эволюция».

Глава Роснано Чубайс отметил парадоксальность ситуации: «У нас блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика, у нас блестящая, лучшая за 28 лет кредитно-финансовая политика – фантастические параметры, начиная с долга к ВВП, кончая уровнем инфляции... Результат – сколько там... 1,2%? 1,1% роста? ... Называя вещи своими именами, роста нет». Правда, объяснил он это действиями правоохранительной системы, препятствующей развитию бизнеса – слишком поверхностный взгляд, – но, по крайней мере, подтвердил, что движения нет, реформы стоят на месте.

В чём дело? Почему вдруг лица из первого эшелона власти дружно делают антирежимные заявления? Возможно, объяснение такое: они убедились, что перспектив нет. Раньше варианты, по их представлению, существовали, а теперь – всё, конец.

Российская экономика, как хорошо известно, держится в основном на поставках нефти и газа. Сейчас Европейский суд окончательно запретил Газпрому единоличную эксплуатацию его газопроводов в Европе. До этого момента наверху ещё были надежды на то, что с помощью Газпрома РФ займёт лидирующие позиции в этой сфере и через это сможет иметь хотя бы политические преимущества. Но теперь Газпром обязан отдать половину своих мощностей сторонним организациям, и весь бизнес по поставкам газа в Европу становится убыточным навечно. Вдобавок, ему придётся качать газ через Украину, что уничтожает российские политические позиции и укрепляет украинские, а это для руководства РФ, мягко говоря, крайне нежелательно и вообще неприятно. Да и экономическое положение Газпрома на сегодняшний день настолько неудовлетворительное, что он начал продавать газ сам себе – уже только ради отчётности.

Положение с нефтью не лучше: Роснефть успешно проели-пропили – вся в долгах, как в шелках. Нефть заканчивается, да и потребность в ней быстро сокращается. Выхода не видно, а долги с процентами надо платить. Что делать – непонятно. Газпром и Роснефть мало того, что не приносят прибыли, убыточны, но уже становятся получателями государственной помощи!

В связи с решением Европейского суда Банк России публикует «рисковый» сценарий развития событий на 2020 год, и прогнозирует падение нефти до 25 долларов за баррель, сокращение продажи нефти вдвое, и движение российской валюты вниз до величины 94 рубля за доллар. И, видимо, финансово-экономические власти считают, что вероятность осуществления этого сценария достаточно велика, раз позволяют себе такие откровенные выступления. Они не хотят, чтобы ответственность за провал уже в ближайшем будущем возложили на них.

Греф заявляет, как революционер: система сгнила, систему нужно менять. «Мы старую модель управления не можем использовать для решения сегодняшних проблем». Причём, по его мнению, в основе новой модели должен находиться приоритет экономики (а не политики) и социальной сферы. И это реально выступление против правящего режима, который твёрдо и последовательно осуществляет противоположную политику. Видимо, очень крепко прижало, раз он на это решился. Ведь невозможно думать, что он только сейчас сообразил, к чему всё идёт.

Глава Минфина Силуанов, как ему кажется, предлагает выход: нужно принять меры, чтобы бизнес вкладывал деньги в российскую экономику. «Есть стабильность, есть стабильные условия для бизнеса, налоговые условия, макроэкономическая стабильность, которых раньше не было. Но почему роста нет? Хотя деньги есть. Деньги у предприятий есть. Мы говорили о том, что на счетах, на депозитах находится 28 трлн рублей. Почему они не идут в экономику?"

То есть, судя по этой фразе, Силуанов совершенно не в курсе, что происходит сегодня в российской экономике. Его недоумение объясняется именно его ложным представлением о положении дел. На самом деле нет ни стабильности, ни стабильных условий для бизнеса. Налоги – грабительские (а ещё неофициальные поборы) и нестабильные (причём в сторону роста), бизнес могут отобрать в любой момент, каждый бизнесмен легко может оказаться, если ни хуже. Вести бизнес невыгодно, доходы либо минимальны, либо отсутствуют. Инвестировать в российский бизнес – значит потерять как минимум деньги (а то и вообще всё). «Почему они не идут в экономику?" – вот поэтому и не идут, товарищ министр. Пора уже последовать примеру остальных и начать адекватно воспринимать реальность.

Потому что, пока он там у себя грезит, у нас тут, в реальности, происходит «рывок». И даже не происходит, а, как говорится, «приобретает феерический размах». Правительство не успело глазом моргнуть, а на государственных проектах уже украдено три триллиона рублей. Профессионалы! Во-вторых, программа поддержки малого бизнеса, как обнаружил Кудрин, глава Счётной палаты – это чистой воды профанация. Разработали программу кредитования малых предприятий – и она уже вовсю осуществляется. Правда, не работает: бизнес денег не видит, а куда уходят сотни миллиардов рублей кредитов, по признанию Счётной палаты, выяснить невозможно. О как!

Общие экономические показатели, вместо того чтобы расти и колоситься, как это бывает в случае успеха, наоборот, стремительным домкратом летят на дно: в первом квартале, согласно Росстату, рост экономики замедлился в 5 раз! Вот это рывок так рывок – в российской логике абсурда рывком называется сильнейшее торможение! И теперь даже лояльнейший и оптимистичнейший Минэкономразвития вынужден значительно уменьшить цифры своих радужных прогнозов о светлом будущем. Врать уже не получается – вообще никак (ведь ещё и отвечать за это). По прогнозам Центробанка, в следующем году, если не повезёт, ожидается обрушение до показателей 15-летней давности, и Минэкономразвития, конечно, в курсе. Поэтому министерство предупреждает, что достичь поставленных целей в ближайшие годы не удастся.

Но можно не сомневаться: в ближайшие годы не удастся вообще ничего хорошего. Да и в последующие тоже.

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 20.09.19

20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: пришельцы Алешеньки. / В Златоусте определились с датой выборов мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»