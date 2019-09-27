Самые крутые слухи недели: симпатяги

На все пуговицы

Говорят, социологи, регулярно выполняющие «вертикальные» заказы, и сами не ожидали, что закрытая, не афиширующая свои хобби и личную жизнь врио мэра Котова за несколько месяцев достигнет пика народной популярности, что был зафиксирован в 1996- м году у мэра Тарасова – сухощавая брюнетка нравится уже 70% горожан.

И даже при том, что некоторые челябинцы имеют претензии – и к городской власти вообще, и к Котовой в частности, сами их высказывания, как считают эксперты, свидетельствуют о том, что эта дама, позиционирующая себя исключительно как профессионал (ничего личного или «женского»), сумела наладить диалог между муниципальной властью и населением, разрушенный со времени перехода Михаила Юревича из мэров в губернаторы. И окончательно скомканный магнитогорцем Тефтелевым.

Власть – понятие ненормированное

Меж тем, подчиненные Котовой уже начианают стонать от ее дотошности и карьерной одержимости. По слухам, если «дядя Женя Котлеткин» стеснялся даже звонить подчиненным после шести вечера, то Котова и сама работает до десяти вечера, и « всех дергает», будто у «чиновников нет другой жизни, кроме работы», сетуют инсайдеры.

Ставим на Цукермана

Говорят, после того, как несколько «московских» челябинцев (из числа бывших кэвэнщиков – сверстников Текслера, что очень любит данный вид юморочка) отказались вернуться в родной город, чтобы приподнять культурную планку, выбор вице-губернатора Мамина остановился на двух «старых» минкультовских кадрах: нынешней заместительнице Бетехтина – Шишкиной – Анфаловой и его бывшем заме Цукермане, победившим в местном лидерском конкурсе имени новенького губернатора.

По слухам, Текслер отдает предпочтение культурной блондинке в качестве главы минкульта, а его первому заму милее артистичный шатен…

Уж лучше Гехт…

Политические и прочие элиты Че недоумевают по поводу «сенаторского» выбора нового губернатора. Фигура неавторитетной «дикторши Юревича» кажется им несоразмерной и неадекватной представительству региона в Совете Федерации. Впрочем, многие соглашаются, что старенький Мякуш «с кашей во рту» тоже был бы анахронизмом. Недовольны элиты и тем, что индустриальный регион в Сенате уже вторично представляет далекий от региональных проблем и точек роста сенатор.

Или Евдокимов

А социальные институты скептически восприняли новость о назначении «замши Павловой» начальником регионального минсоца. Претензии те же – ну, бабушка у Буториной была уважаемым доктором, а мы тут при чем?! После Косилова и Евдокимова социальная политика в регионе вялая, предпочтения не менее вялой Гехт – в лице таких «манных» кадров, как Буторина, картину не изменят. Поэтому в команде губернатора ходят разговоры, что лучше бы Гехт заменили Евдокимовым, а ее двинули «по политической линии» – да хоть руководить местным парламентом, после ухода ( к Минину и Пожарскому, если не раньше), дедушки Мякуша на окончательную пенсию.

В Москву!

Говорят, что игноририруемые новой командой Вайнштейн (младший) и Мошаров приглянулись одной из энергетических (« осветительных») компаний столицы, принадлежащей то ли Ротенбергам, то ли собянинской родне. Поэтому в скором времени, оба брата Мошарова и отец и сын Вайнштейны попытаются обосноваться в столице.

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