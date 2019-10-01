Страна без народа. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Историк и экономист Сергей Ясинский анализирует состояние российского общества.

«В связи с ухудшающейся экономической обстановкой налоги с Газпрома и Роснефти в ближайшие три года планируется уменьшить, а с бизнеса и населения увеличить на 2,2 триллиона рублей – в продолжение реализации программы имени г-на Иванова «Люди – вторая нефть».

Нефтегазовая отрасль получит очередные льготы по причине снижения цен на её продукцию в Европе и общей неэффективности руководства отрасли, из-за которого доходы становятся всё меньше. Ещё один фактор – сокращение социальных расходов, которые в значительной степени финансируются нефтегазом.

Это финансирование невыгодно собственникам нефтегазовых предприятий, которые по совместительству являются правящей верхушкой РФ. В предыдущие годы они были вынуждены считаться с тем, что нефть и газ являются общенародной собственностью, и добывающие их предприятия должны платить отраслевые налоги на добычу. Сейчас ситуация изменилась в лучшую для них сторону, и они хотят избавиться от налоговой обузы, и все доходы направлять в свой карман. С их точки зрения это логично: находясь у руля, они имеют уникальную возможность «законно» уменьшить налоговую нагрузку до нуля, и грех этим не воспользоваться.

Вообще, их экономическая логика объясняется не государственными задачами, а их личными бизнес-интересами. Поскольку основной доход они получают, продавая за границу ресурсы, их интерес состоит в том, чтобы расходы на обеспечение населения всем необходимым для жизни уменьшить до предела (и сэкономленные на этом деньги направить на свои нужды), а экспорт всего, что можно продать, максимально нарастить (потому что «потом это никому не будет нужно» – высказывание главы комитета Госдумы по энергетике г-на Завального).

В рамках этой логики сокращение населения – это сокращение расходов на него, и, значит, явление желательное, которому нужно всячески способствовать, особенно, если способствование – это тоже сокращение расходов. К этому ведут «оптимизации» медицины и постепенная отмена пенсионного обеспечения и социальной поддержки нуждающихся. Режим исходит из того, что уменьшения населения до нуля не произойдёт, так как его очень много. Чтобы это произошло, требуется много времени, десятилетия, даже если специально уничтожать. А если такой цели нет, то и беспокоиться не о чём.

Их политика состоит из двух неравнозначных частей: первой, нацеленной на решение собственных задач, достижение собственных целей, и, второй, ориентированной на реализацию государственных функций. При осуществлении второй части мы видим сплошные провалы – и во внешней, и во внутренней политике. Однако в первой части провалов нет: как минимум в части личного обогащения цели успешно достигаются. С интеграцией в цивилизацию вопрос пока ещё окончательно не решён (в том виде, в котором им хотелось бы), но их семьи успешно пристраиваются и обживаются на новом месте.

При этом очевидно, что они улучшают своё положение за счёт ухудшения состояния страны. Россия, как государство и как общество, проигрывает, теряя позиции, ресурсы, территории, возможности и перспективы, и всё это превращается в деньги, имущество и социальный статус отдельных личностей. То есть кризис в стране – это не результат случайного стечения неких обстоятельств, а вполне сознательная политика. Поэтому не следует ожидать, что пройдёт какое-то время и ситуация в социальной сфере исправится, что нужно только пережить очередной трудный период. Нет, это уже навсегда, и это может развиваться только в сторону ухудшения положения граждан. Если сохранятся существующие тенденции.

На сегодняшний день в стране только правящая верхушка «создаёт будущее» – продвигает свой проект, производя перемены в стране. Население пока ещё пассивно. Правда, в последнее время оно всё чаще переходит к протестам, но это только отклик на очередную несправедливость режима. Это не попытка изменить положение кардинально, и даже не попытка представить, каким оно должно быть.

Население ещё не готово масштабно поменять своё мировоззрение, например, оно считает государство собственностью правящего слоя. И даже больше: государство и правящий слой в представлении людей – это одно и то же.

Исторически российское государство никогда не принадлежало народу, всегда было внешней угнетающей силой, поэтому и сейчас никто не думает, что оно принадлежит людям. То, что по Конституции власть принадлежит народу, проходит мимо народного сознания, не воспринимается как факт, как право собственности на государство. Народ согласен, что она – власть, и имеет право приказывать и принуждать к подчинению.

Отсутствие сопротивления позволяет обкладывать население всё новыми поборами. Они уже даже не затрудняют себя выдумыванием обоснования для очередного отъёма собственности, а действуют практически откровенно: «хочу и могу» – сегодня у них это уже достаточное обоснование. И даже когда что-то объясняют, эти объяснения откровенно примитивны, потому что лень придумывать: а зачем, если сойдёт и так?

Правящему слою нужна только страна – территория – как источник богатства. А народу государство необходимо: не имея своего государства, народ не может реализовать своего права на страну. Не может отстоять ни благополучия своей территории, ни даже территориальной целостности.

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Сила правящего слоя – в слабости общества. Сам по себе он никудышный – это можно видеть прямо по результатам его деятельности. Он не может организовать никаких созидательных процессов и не может поддержать, защитить тех, кто создаёт в стране что-либо новое, перспективное.

Но и общество сегодня в России – одно название, общества как такового нет. У страны нет народа – есть население: люди не объединяются, не оказывают друг другу поддержку, не имеют представления, планов, задач для решения общих для всех проблем.

За всё время существования новой России людьми не была проведена работа по созданию общественных структур, эффективно контролирующих государство. Эту работу позволили выполнить самому государству (т.е. правящему слою), которое с удовольствием организовало имитации таких структур. Свято место пусто не бывает. И теперь оно морочит голову своими спектаклями, когда, например, проверкой законности действий МВД занимается генерал МВД. Или многолетним спектаклем с названием «Многопартийность», который закончился только недавно, когда стало совсем уже невозможно верить, что годами сидящие в Госдуме представляют собой реальную оппозицию правящей верхушке.

Теперь, чтобы исправить положение, эту работу всё-таки необходимо проделать. Нужно создавать новые властные институты и контролирующие их общественные структуры, причём поддерживать их с самого начала создания, не позволяя их разрушить.

Кстати, подобное в свое время проделали большевики, и их опыт оказался удачным».

Челябинск, Сергей Ясинский

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