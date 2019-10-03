Самые крутые слухи недели: ох, уж эти девочки

Попала под лошадь. Коммунальную

Говорят, что следом за врио Карталинского района заявление о желании «отставиться» напишет мэр Верхнего Уфалея. Ее сгубила даже не коммунальная ситуация, а разоблаченное очковтирательство. А следом за Усковой уволиться может и мэр Копейска. Кстати, говорят, что один из претендентов на его место – экс-спикер гордумы Мошаров, которому ( опять же по наветам) как-то не сильно понравилось при более детальном рассмотрении предложение от московский коллег.

На второй круг

Впрочем, если верить некоторым инсайдерам, после того, как Мякуша минимум на год оставили на ЗСО, и Мошаров, и его не то чтобы ближайший друг, но все-таки хороший приятель Илья Мительман решили пойти в депутаты статусом повыше – в областной парламент. Политологи неоднозначно оценивают шансы на « проходимость» Мительмана, а вот в том, что у Мошарова хороший потенциал, уверены многие.

Зри в корень!

Говорят, что на фоне лавины отставок в администрациях и смене гордумской парадигмы, незамеченной проходит история с тем, как «северные пришельцы» во главе с Маминым подбирают к рукам фонд капитального строительства. Уже почти бывшего директора Борисова – одного из ключевых людей Юревича – отставляют по-тихому: в жилинспекцию, мол, еще пригодится. На его место рассматривают нескольких соискателей – по критериям Мамина. И, на всякий случай, просят помощи по кадровому подбору у Котовой – все-таки «Петровна» лучше знает местные кадры, тем более, что и сама затеяла апгрейд и омоложение «строительно-архитектурного» блока. По слухам, один из претендентов на борисовскую должность – сын бывшего зама мэра Тарасова по строительству Исупова – тоже строитель и глава одной из строительных фирм Челябинска.

Как снежный ком

Говорят, после смены главы регионального СК начнется волна новых проверок ведомства по Магнитогорску: слишком много жалоб от населения и коммерсантов на работу структуры. Да и две прежние федеральные проверки, закончившиеся перестановками и отставками, подтверждают эти «электоральные» претензии.

Феминизация, однако

Говорят, что уже буквально в следующем году ректора ЮУрГУ Шестакова может сменить его относительно новый проректор Потапова, выдавленная после отставки Садырина из педуниверситета (и проигравшая там на днях выборы профессору Чумаченко – ставленнице министра Васильевой). Дело в том, что у дамы есть разнообразные связи на федеральном уровне, благодаря которым, как полагают некоторые осведомленные лица, вторая попытка – в другом вузе – будет удачной.

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