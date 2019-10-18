Самые крутые слухи недели: не горит, не тонет

Только бы не в Норильск

По предпринимательской среде региона пополз слушок, что теперь, когда на магнитогорских гонения (и нельзя сказать, что немагнитогорских это не радует), все безумные «инновации» г-на Дубровского и дальше будут сводить на нет.

Например, главную налоговую опять «переведут» из Магнитогорска. Что смешно – при Дубровском 17-я инспекция начала строить себе новые апартаменты.

Коммерсанты шутят: ну, теперь, главное, чтобы ее обустроили не в Норильске…

Казус Таскаева

История «неправильного обращения» с гостайной нынешнего ректора ЧелГУ Таскаева, когда его отстранила от работы тогдашний ректор Циринг, заставила федеральных силовиков задуматься над проблемой, когда эту тему в хвост и гриву начинает использовать академическое начальство, желая устранить неугодных. И предпринять определенные действия, чтобы впредь столь важный аспект не становился кистенем для, например, ректора.

Поэтому в вузах региона высадился столичный чекистский десант, что самостоятельно проверяет все необходимые документы, связанные с текущей деятельностью сотрудников в ключе соблюдения этой самой тайны.

Скандал, опять скандал

Меж тем, сам ЧелГУ продолжает сотрясаться от скандалов. Новая метла выметает циринговские кадры, расчищая место для своих. Причем, не только физиков – как следует по основному профилю Таскаева, но и лириков – начали с евразийцев (убирают декана – подружку Циринг), а теперь переключились на лингвистов – по профилю ректорской жены…

И снова – здрасьте

Говорят, в команду Текслера могут пригласить уже ходившего в исполнительную власть предпринимателя и юриста-экономиста Овакимяна. И будет ли он заниматься «материальными ресурсами» или начнет работать в Минэкономразвития – решится до ноябрьских праздников.

Непотопляемый

Говорят, что история с неожиданным «взлетом» Мошарова – это результат стратегии новой команды по замене дедушек в ЗакСо на более молодых, но уже опытных парламентариев. К тому же лояльных, но не без «грешков» в бэкграунде.

Мошаров – один из претендентов в вице-спикеры или даже спикеры следующего ЗСО.

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Челябинск. Другие новости 17.10.19

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