Имитатор. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Историк и экономист Сергей Ясинский объясняет, почему российская власть продолжает «закручивать гайки».

«Государство в России становится всё заметней, особенно в своей репрессивной активности. Сила государства растёт? Нет, это растёт потребность Кремля в контроле. Чем хуже власть понимает ситуацию, и чем меньше может на неё влиять, тем больше эта потребность, и тем больше усилий она прилагает для удовлетворения этой потребности. А становится ли государство сильней, можно оценить лишь по результатам.

Если было решено увеличить контроль, достигнута ли цель, которую государство перед собой поставило? В чём это проявляется, в какой сфере, в каком виде? И отдельный вопрос: стало ли ему от сделанного лучше, укрепилось ли оно?

Можно увидеть, что власть наращивает расходы на обеспечение своей безопасности, но куда эти деньги идут, проверить невозможно. Можно только предположить, что они растекаются по чьим-нибудь карманам: ведь если воруют везде, то почему в силовых структурах должно быть иначе? Примеры с воровством на поставках продуктов в Росгвардии подкрепляют это соображение. Ну, а если деньги или их часть украдены, укрепилась ли власть, стала ли крепче её защита? Нет, конечно. Скорей наоборот: практика воровства достигла и этой сферы, и она разрушает, ослабляет её. Теперь там, как везде: выглядит так, а работает иначе.

Или ещё пример: попытки поставить под контроль российский интернет демонстрируют такую же картину. Государство выделяет какие-то средства на создание технологий и программ контроля, но в результате обнаруживается, что то, что создано, не работает, или работает, но не обеспечивает выполнение поставленных задач. А деньги израсходованы. И если продолжать работу, то нужно начинать сначала, и для этого выделить дополнительные суммы.

Это и есть коррупция, то есть, по-русски, порча государственного аппарата. Когда хочется одно, а получается совсем другое. Вот почему от неё во всех странах стремятся избавиться: где коррупция, там невозможно эффективно управлять.

Некоторые представители российского правительства на своём раннем этапе движения к власти пользовались коррупцией к своей выгоде: богатели и укрепляли своё положение. Но также и разрушали механизм власти, портили систему управления страной. В то время этот «побочный эффект» их устраивал, он был для них неактуален. Но теперь они сами стали властью, и вот у них в руках испорченная система управления. Теперь коррупция работает против них. Как говорится: «пули летают в обе стороны».

Теперь им нужно восстанавливать систему, ремонтировать то, что они тогда сломали. Но ведь это мало кто умеет!

Кроме того, у них есть окружение, которое со старых времён осталось прежним, и занимается тем же самым. И им невозможно отказать в этом, и невозможно их сделать другими. И пока живы, они должны иметь свою долю. То есть должны продолжать разрушать государство. А это же означает действовать против нынешней власти! И в согласии с прежними установками, представлениями – как их самих, так и тех, кто сейчас власть.

И что теперь делать? Разум подсказывает: менять идеологию. Взяться за ум, начать всерьёз заниматься экономикой, а ещё до этого – починить правовую систему, создать нормальное, действующее, законодательство, справедливый суд, чётко работающие правоохранительные органы, следственные структуры и т.д.

Но это же смешно! Ну, как такое представить? Это же до невозможности наивно. Не будет ничего такого, даже и думать об этом незачем.

Следовательно, всё останется, как есть. Они не могут поменять принципы своего существования, так как это для них смерть. Но и жизнь в соответствии с этими их принципами тоже ведёт к гибели – для начала, к потере власти (возможности управлять событиями, людьми), а затем к потере имущества, свободы и, возможно, жизни.

Благодаря крупным финансовым вливаниям в сферу государственной безопасности, увеличению численности сотрудников правоохранительных органов и прочих силовиков, приобретению дополнительного оборудования, спецтехники, спецсредств – внешне государство выглядит всё более могущественным и всё более страшным, а на самом деле оно всё слабей и слабей. Всё вышеперечисленное как раз и призвано компенсировать эту слабость, замаскировать её, а наблюдателей – заставить поверить в необыкновенную мощь режима.

Это такие же пугалки, как и в случае с гиперскоростными ракетами и прочими ядерными зарядами, которыми хотят впечатлить западных политиков, а также и аудиторию внутри страны. Мол, вот мы какие грозные: если захотим, весь мир в порошок сотрём. На самом деле это блеф: события в Сирии показывают настоящие военные и политические возможности этой власти.

Точно так же и внутри страны. Возможности применения силы у режима очень ограниченные. Можно аккуратно (или не очень) разогнать митинг, демонстрацию, но для того чтобы противостоять реальным волнениям в масштабах всей страны сил нет. Поэтому главная ставка в использовании Росгвардии и прочих сил делается на то чтобы испугать, а лучше – навсегда запугать население ожидаемыми ужасами от правоохранительных органов.

Чем меньше у власти реальной силы, тем больше она демонстрирует, что она сильна и опасна. А силы у неё действительно всё меньше: не может больной организм становиться сильней – болезнь не позволяет. Ну а то, что российское государство больно, доказывается ежедневно новостями, просто в режиме «онлайн». Поэтому любой наглядный эффект от власти, производящий впечатление силы, – это всего лишь мимикрия под здоровый организм.

Челябинск, Сергей Ясинский

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