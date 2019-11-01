Самые крутые слухи недели: рокировки, раскадровки

Кто на новенького?

Говорят, что, не сумев пролоббировать «друга детства» Олега Гришанкова на весьма теплое место руководителя территориального фонда страхования, Ирина Гехт приготовила для брата своего главного покровителя (экс-чекиста, экс-госдепа, экс-банкира, ныне крупного «каспийского» деятеля Михаила Гришанкова) не менее кошерный вариант.

Уход Агаты Ткачевой в ФОМС делает вакантной весьма лакомый для медицинских функционеров кусок – 8-ю челябинскую больницу (больше известную в городе как больница ЧТЗ), который, Гехт планирует отдать нынешнему главврачу 5-й больницы. Несмотря на то, что в медицинской среде города ни 5-я больница, ни ее главврач как бы не котируются.

Для непосвященных: чээмзовские семьи Гехт и Гришанковых дружат «домами» не менее полувека, поэтому их давние связи и продвижение друг другом разных поколений семьи отдают «кумовством». Но поскольку госпожа Гехт, согласно инсайдерской информации, с университетской, если не школьной скамьи дружит только с тем, «с кем надо», то ее преданность детским привязанностям во многом объясняется успешностью продвинувшего ее в свое время Гришанкова. Тащить его брата вверх по карьерной лестнице – не слишком приятная для такой статусной ныне дамы обязанность. Но овчинка стоит выделки: помощь Гришанкова окажется нелишней, когда через несколько лет может встать вопрос, например, о назначении Гехт губернатором ЧО или, скажем, Якутии.

Впрочем, согласно другим источникам, Гехт может пристроить главврача 5-й и на должность главврача областной больницы (перезагрузка социального блока – где новых фигур нет, а рокируются прежние функционеры, предполагает, как говорят, и замену Дмитрия Шуровича Альтмана).

Ой-ёй-ёй

Но главную засаду, в связи с затеянной перезагрузкой, первая вице готовит отнюдь не медикам или своим коллегам социальным педагогам и просто соцработникам. А местным активистам экологического фронта.

Несмотря на то, что ее нынешний босс очень по-человечески попрекнул предшественника за то, что он и его команда были глухи к экологическим стонам населения и игнорировали инициативы общественников (а вышеупомянутая Гехт и вовсе прозрачно намекала, что они никакие не энтузиасты, а самые настоящие «экологические экстремисты»), курировать эту «взрывоопасную» тему тоже будет Гехт.

Она, якобы, давно завязалась на РМК и их столичных «лоббистов» (нужные же люди!), и должна продавить на пост экологического министра «нужного» человека. Некоторые источники не исключают, что этим человеком может стать даже Дмитрий Федечкин. Вроде бы заикнулись определенные люди и про Олега Грачева… Но поскольку вокруг фигуры Юревича, с которым неизбежно ассоциируется фамилия Грачева, опять начались бифуркации, инициированные федералами, то его шансы вернуться в региональную исполнительную власть невысоки.

Тогда – в депутаты

Впрочем, по тому же Грачеву имеется и другой слушок – якобы, медники намерены провести его в региональный парламент. И тогда он и еще один бывший сподвижник Юревича – Мошаров (которого определенные силы планируют сделать следующим Мякушем) помогут на своем – законодательном, между прочим – уровне, продвинуть разнообразные инициативы РМК.

Напряг

Говорят, что региональные чиновники (из «бывших») и функционал корпораций, что начал вести переговоры с Цвиллинга-27 по формированию депутатского корпуса ЗакСо – 2020, во всю обсуждают новичков, что прибывают в исполнительную власть с разнообразного севера в помощники новенькому главному идеологу команды Текслера.

Пока, говорят, инсайдеры, обсуждают со смешком – первые впечатления от общения, но уже чувствуется общее напряжение и недоумение.

Чистка и ремонт – лучший пиар

Пока блондинка Гехт бичует прежний региональный режим за разного рода грехи, и затевает в эпоху «денег нет» апгрейд самой уязвимой – социальной – сферы, брюнетка Котова реально повышает рейтинг сделавшего на нее ставку губернатора.

Народ, почти пять лет тонувший в «тефтелевых кучах», с восторженным удивлением констатирует повсюду – в офисах, на улицах, на кухнях: город чистят, улицы реально быстро отремонтировали и продолжают ремонтировать. Котову в пылу благодарности даже называют коммунальной Жанной Д'Арк. А пиарщики и социологи констатируют и ее растущий рейтинг, и повышение доверия к новому губернатору: мол, зря не рискнул Текслер на возвращение прямых мэрских выборов – Котову бы точно выбрали, а к нему бы появилось дополнительной уважение за «демократизм».

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