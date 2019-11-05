«Что никто нам не поможет и не надо помогать» Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Историк и экономист Сергей Ясинский объясняет, на чём строится сотрудничество России и Европы и чем это нам грозит:

«В восприятии многими российскими гражданами Европы подспудно присутствует некое гуманистическое искажение. Оно заключается в том, что люди на Западе представляются им какими-то особенно добрыми, заботливыми, всё время беспокоящимися о том, что происходит в других странах, у других народов, спешащими на помощь, если что не так. Такими же выглядят в их глазах и европейские государства, как отражение общепринятого среди западных людей мировоззрения и практики.

Этому способствует и многочисленная информация в СМИ, демонстрирующая социальную активность западных государств, организаций, граждан. То, что это всего лишь реклама, в которой нужные моменты, части, стороны намеренно преувеличиваются, чтобы представить что-либо в более выгодном свете, игнорируется. Ну, собственно, реклама и делается с таким расчётом, чтобы потребитель воспринял информацию нужным образом, не замечая её ограниченности, так что в этом смысле она вполне прогнозируемо решает поставленную задачу. Но странно, что эта реклама всеми воспринимается некритично, и потом так и остаётся в общественном сознании, порождая необоснованные ожидания.

История 20-го века даёт много материала для того, чтобы опровергнуть эти ожидания и это впечатление о гуманизме Запада в целом. Она говорит о том, что мероприятия гуманистического характера были не правилом, а исключением, кроме того, они были ограниченными, потому что решали узкопоставленную задачу, так как проводились как часть других, более важных задач, и были лишь вспомогательным элементом в этой работе, а не её фундаментом. Поэтому их нельзя считать доказательством феноменальной гуманности западного общества.

И, самое главное, нельзя рассчитывать на бескорыстие Запада – что всё время происходит в российской околополитической среде. То и дело сначала создают миф или опираются на существующий миф о высокогуманной Европе. Затем, исходя из него, формируют некие свои ожидания, а также прогнозы действий европейских стран, лидеров, движений. А потом, когда события разворачиваются по-другому и совокупность фактов опровергает фантазии и расчёты, огорчаются, разочаровываются и заводят разговоры о предательстве идеалов, цинизме и близорукости западных политиков.

Но это не измена Запада: он был таким всегда. Приходится снова это напоминать – весь 20-й век об этом говорили, и продолжаем это обсуждать, но всё равно до сих остаются какие-то иллюзии. Ведь при желании всё прошлое столетие легко можно представить сплошным потоком доказательств «предательства идеалов», «цинизма» и «близорукости» Запада: фактов сколько угодно.

Но само количество этих фактов доказывает другое: что это просто норма европейской жизни. И что российские наблюдатели что-то неправильно понимают в поведении европейцев. Ведь если бы европейцы действительно поступали неправильно, они бы не смогли достичь нынешних, заметных всем, положительных результатов. Неверный путь ведёт к деградации, а не к подъёму.

На самом деле это обычная европейская меркантильность, и это не катастрофа для Запада, а его свойство. Это то, что позволяет ему существовать и достигать высоких результатов в экономике, что выливается в высокий уровень жизни населения. То, что делает Европу Европой.

Европейские народы меняют невыгодные правила и методы на выгодные, неэффективные на эффективные, и тем самым снижают издержки жизни и извлекают из этого резервы – возможности, которые ещё не задействованы. А если что-то из старого у них сохраняется, то это означает, что они видят в этом пользу. И пока польза есть, они будут это сохранять. Чистый прагматизм, голый расчёт, рациональность.

Точно так же ведёт себя и политический Запад – игнорируя в своих мыслях, решениях и действиях любые посторонние, в том числе и моральные, критерии и оценки, и принимая во внимание исключительно материальные, финансовые и прочие выгоды. Только выгоды, и – «ничего святого».

Для западных политиков, управленцев, значение имеют только цифры, расчёты, факты и основанные на них соображения о предполагаемой выгоде или убытках. И если избавиться от убеждённости в том, что Запад стремится помогать, то можно увидеть, что он ведёт свою политику не за Россию и не против России, а за себя, за свои интересы.

Поскольку политика на Западе – это обслуживание экономики, она опирается на экономические реалии, как, например, в случае с российским трубопроводом «Северный поток – 2».

Сколько было разговоров о предательстве Западом европейских идеалов ради любви к Путину и его деньгам. И что? Нормы использования «СП-2» для Газпрома ополовинены (что делает всю затею абсолютно нерентабельной для него), и, вдобавок, как в насмешку, дано разрешение на строительство «Балтийской трубы» (Baltic pipe) для доставки газа из Норвегии через Данию (которая не соглашается на прокладку труб «СП-2» по своей акватории) в Польшу.

Таким образом, предполагаемое особое отношение Европы к российскому президенту выливается в провал и убытки для Газпрома, а вовсе не в укрепление могущества «энергетической сверхдержавы». И теперь уже – если есть желание – можно говорить о «предательстве» Западом идеалов Газпрома.

На самом деле эта история – типичный образец европейской политики: много высоких слов, много дипломатии, много экономики. И в результате Запад не только получил, что хотел, но ещё и отправляет в Россию целые поезда с тысячами тонн ядерных отходов. И это несмотря на провал российской стороны в торговле ресурсами. А российскому руководству остаётся только улыбаться и беспомощно хлопать глазами. В настоящей политике оно, как младенец.

Действительно, что оно может против европейских политиков? Они ведь беспринципные корыстные циники. Их интересуют только деньги – и чтобы на них повлиять, их нужно подкупить. Но сделать это, оказывается, непросто. Деньги-то они возьмут, конечно (или другую выгоду), но не факт, что сделают то, что от них требуется. Как показывает пример с газовой трубой, легко может получиться так, что не сделают, да ещё и убедительно обоснуют, почему это невозможно, и почему, тем не менее, всё правильно.

Объявить им войну – ну, это вообще самоубийство. Во-первых, это конфискация всего имущества, всех богатств, которые у российского правящего слоя на Западе. Обдерут, как липку. Во-вторых, это значит капитально со всеми поссориться, и потерять все рычаги влияния на события. После этого российское руководство будет объявлено врагом и изгоем, и против него начнётся тотальная война, которая закончится, понятно чем.

И пугать ядерными ракетами бесполезно, как доказывает практика: на Западе, конечно, будут делать круглые глаза, изображая страх, но страха нет, так как есть средства противодействия. И в итоге все эти запугивания только увеличат цену примирения для российского руководства. За всё надо платить.

Импортозамещение и дедолларизация, то есть: «Не будем у вас покупать ваши товары, не будем пользоваться вашими деньгами, пусть вам будет хуже» – это политика «назло бабушке отморожу себе уши». И это действительно какой-то детский ход, и ничего, кроме убытков, он не приносит и не может принести.

Влиять на Европу экономически – эта идея уже даже и не смешная, хотя официально РФ ещё не отказалась от плана стать пятой экономической державой мира (в крайнем случае – догнать Португалию). «Энергетическая сверхдержава» со своими «энергоресурсами как оружием» успешно превращается в пугало, не способное пугать даже ворон – и такое же влиятельное. Иллюзия российского всемогущества, может быть, ещё действует на население России, но само руководство уже всё про себя окончательно поняло («Россия – Африка»).

И, таким образом, российская внешняя политика оказывается совершенно неэффективной и полностью несамостоятельной – несмотря на все попытки стать таковой: российское государство во внешнем мире может делать лишь то, что от него нужно другим, либо ничего. То, что нужно самой российской власти, осуществить невозможно: нет у неё таких инструментов, технологий, навыков. Физиологически она ещё дееспособна, но это уже функциональный паралич, и дальше это должно быть видно всё лучше и лучше.

И получается, что участие Европы в противодействии нынешнему режиму России даже особо и не нужно.

Вот существует выражение: «Помоги себе сам». Причём, история России свидетельствует, что этот совет действующий: все российские режимы кончали с собой исключительно самостоятельно. И, не исключено, что и про сегодняшнюю российскую власть тоже будет сказано: «Она утонула».

Челябинск, Сергей Ясинский

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