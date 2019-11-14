Россия как социально-исторический эксперимент. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский предполагает, что Россия является участником специфического социально-исторического эксперимента.

«В России, по сути, нет социальной политики. Поэтому недавнее недовольство неудачами социальных реформ, высказанное правящей верхушкой, – это чистой воды притворство.

И признание неудач – это не признание собственных неправильных действий – ни в коем случае! Это их констатация, что кто-то опять им портит задуманное. Некие тёмные силы. Но это и не свидетельство их заботы о народе, пусть даже безуспешной – на самом деле у них «государственный подход», что означает исключительно попытку самосохранения. Они могут беспокоиться о социальной политике только с позиции укрепления своей власти. Если власть зашаталась, а социальные реформы могут её укрепить, значит, нужно это реформы проводить. А если это невозможно, то хоть что-то делать в этом направлении, пусть даже имитировать реформы, или хотя бы имитировать намерение заняться реформами. В общем, производить какое-нибудь шевеление и произносить соответствующие случаю слова.

А это действительно для них невозможно, и потому, никакой реформы не будет. Вот демонтаж советской социальной системы – это, пожалуйста. А создание новой – современной, европейской – требует денег, знаний, кадров, приложения сил и времени. И тут сразу на первом пункте – стоп. Денег нет, но вы держитесь.

Количество и разнообразие «экспроприаторов» чужой собственности, с их разносторонними меркантильными интересами и фантазией делает невозможной их централизацию, координацию – и даже субординацию. Многочисленные примеры арестов чиновников и силовиков с огромными денежными запасами в квартирах и на дачах говорят о том, что они воровали не по чину и в обход существующих государственных понятий. То есть, не считаясь с иерархией вертикали власти.

Почему невозможны реформы социальной сферы? Потому что для этого необходимо, чтобы у населения были деньги – и не копейки, а серьёзные суммы. Потому что создание новой социальной сферы – дело дорогостоящее. Те, кто украл всё, до чего дотянулись, обратно деньги не вернут, по крайней мере, пока. Следовательно, создать такую систему можно только на деньги населения. Но у населения денег нет и не будет: при существующей системе население не разбогатеет никогда, а те, кто ещё имеет что-то ценное, потеряет это в обозримом будущем. Они тот ресурс, который высасывает власть. Вторая нефть (за год высосали почти 700 тысяч компаний среднего и малого бизнеса – ну и ничего, не последние).

Прежняя социальная система – советская – в новых условиях неработоспособна: она не обеспечена организационно, так как все прежние механизмы управления разрушены, так же, как и механизмы снабжения этой сферы. Мы сейчас находимся в стадии её окончательного разрушения. А после неё ничего не будет.

Всё, что делается сегодня, – это имитация реформ ради прикрытия развала социальной сферы. Попытки наименее заметным населению путём уничтожить оставшуюся ещё советскую систему. Она была, мягко говоря, несовершенной, прежде всего потому, что финансировалась по остаточному принципу («Всё лучшее Кремлю, остальное – детям»).

Задача сейчас заключается в том, чтобы создать такую социальную систему, которая не только ничего бы не стоила, но и приносила бы им доход. Это система, на которую ни копейки не тратится из государственного бюджета и компаний олигархов, приближённых к власти (пока финансирование этой сферы в значительной мере идёт из экономической деятельности, которую они успешно «приватизировали» и теперь, по их понятиям, они тратят собственные деньги на медицину, пенсии, пособия и т.д).

Её должны содержать на свои деньги население и всякий прочий бизнес – «равноудалённый» от власти. И чтобы средства, которые население потратит на это, поступали в полное распоряжение действующего режима, и тратились по его усмотрению.

Приблизительно так же выглядела феодальная система, когда аристократия получала дань от населения и не имела никаких обязанностей перед ним (позже империи активно использовали эту схему в колониях).

Нынешняя власть тоже вписывается в этот вариант. И для независимого внешнего наблюдателя существующая в России ситуация может выглядеть довольно интересной. Она может представляться своеобразным социальным экспериментом: возможно ли в современном мире заново построить устаревшую, отжившую своё социальную систему, феодализм, причём, успешно работающую, конкурирующую с другими системами на равных. По идее, в прошлое вернуться нельзя, но что если Россия из него не выходила? Что если все предыдущие десятилетия страна только имитировала у себя современность?

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 13.11.19

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