Самые крутые слухи недели: те же и пришельцы

Дедушку на бабушку?!

Говорят, что оставленный на спикерстве и в руководстве местной партийной ячейки «ЕР» Владимир Мякуш – фигура типа Маленкова в известный переходный период. То есть все-таки дедушка досиживает и передает руль в более надежные руки.

Рук эти до недавних пор насчитывали четыре: потенциальными «проходимцами» в спикеры ЗСО называли Олега Голикова и Станислава Мошарова.

Из аксакалов полагали оставить доктора Марину Шеметову и юриста Анатолия Брагина, тем более, что они проходят по одному магнитогорскому пулу.

Но!

Теперь, когда выборы близко, пул Христенко прочит в спикеры «трубника» Федорова, а всякие политкорректные соображения заставляют власть исполнительную обратить внимание на Шеметову, как вариант выстраивания отношений с Магниткой и усиление «медицинского» акцента команды Текслера в проведении социальной политики.

Кроме того, Шеметова – почти точный аналог сенатской «бабы Вали», комсомольской богини в далеком советском прошлом. Да и фармацевтический профиль главной сенаторши перекликается с неврологической специализацией Шеметовой.

В одну реку дважды

Говорят, бывший любимый доктор Михаила Юревича – Михаил Вербитский может вернуться главврачом в 8-ю челябинскую больницу, откуда уходил на дивный бюджет ФОМСа.

При нем, это уже ясно, дело в этом лечебном заведении обстояли наилучшим образом.

Да, говорят, и Гехт нужно должок вернуть продвинувшей ей команде, из которой на свободе и в относительном порядке осталось не больше полдюжины человек…

Пилите, Шура, пилите…

А вот история с магнитогорской «скорой», где якобы все было сделано правильно, по комментарию Гехт, но просто главврач не сумел донести пользу новшеств до коллектива, у наблюдателей вызывает вопросы. Мол, нелогично, госпожа вице- губернатор, если все правильно, то зачем аудит?! А затем, вещают доморощенные медэксперты, что это еще один шажок, чтобы держать под контролем новой власти аппетиты главврачей и весьма обширные медицинские бюджеты.

Оба вылетят…

Говорят, проблемы с карьерой назревают не только у главврача Маханькова – мл., но и у старшего. – руководителя т.н. «больницы Скорой Помощи» областного центра. Коего из – за его членства в калининской семье не может снять уже третий губернатор. А вот у Текслера и К, как болтают отдельные медицинские инсайдеры, это получится. На место «папы Маханькова» прочат немало «достойных медиков» – от кучки вечно кочующих администраторов до заведующего сосудистой хирургии ж/д больницы Роднянского (он начинал карьеру в кардиологии Третьей) и некоего чудо – распорядителя из Минусинской котловины (ну, как без пришлого кадра в нынешней-то команде).

Дефицит полевых работников

Говорят, новому губернатору неймется отправить в отставку кучу местечковых глав – очковтирателей – от Верхнего Уфалея до Чебаркуля и далее – до множества южных районов. Да вот беда – не могут найти им сменщиков. По этому поводу сейчас рассматривается вариант прямого правления городами губернатора через врио мэров, которых рекрутируют из челябинских и «северных» чиновников.

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