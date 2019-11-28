Самые крутые слухи недели: «Подумаешь, бином Ньютона!»

Он бескрайний…

Говорят, что появление очередного «золотого» норильского кадра – Игоря Гилева региональные чиновники восприняли с юмором, как говорят англичане, «висельников»: распевают друг другу строчки из репертуара экзотичного Кола Бельды:

«Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним,

Ты увидишь – он бескрайний…»

Что касается самого назначения Гилева первым замом нынешнего экологического дедушки – министра, то, болтают, уже к лету он сменит этого самого дедушку. Его приоритетом будет «тушение» самого страшного пожара из экологического «наследия» суминской эпохи – рекультивация территорий Челябинской угольной компании – всех этих заброшенных шахт и разрезов. Но только в случае, если Минэнерго и прочие госструктуры, что будут привлекать к исследованию и решению проблемы Текслер, Гартунг и Алтушкин, согласятся с тем, что на эти цели требуются дополнительные бешеные бюджетные средства. Дело в том, что федеральный аудит счел, что раннее выделенные средства были потрачены хозяином ЧУК и челябинской властью неэффективно и с разного рода нарушениями.

С севера, но свой

Говорят, отставленный федеральный инспектор ЧО Морев сам просил о переводе. Момент был удобный – смена властной парадигмы, ставленника президента выбрали без эксцессов.

И с преемником он договорился о подобной «рокировке» – его тюменский коллега, бывший челябинский чекист Дмитрий Кузьменко так же неуютно, как Морев в Че, чувствовал себя в Тюмени, а до этого – в ХМАО.

Сам же Морев, если верить столичным инсайдерам, в скором времени сменит Цуканова, который, в свою очередь, получит повышение – если не в самой столице, то в ее северном братце – городе на Неве.

Секретный инструктаж

Говорят, правая рука Алексея Леонидовича (с участием парочки приближенных к первым лицам политтехнологов), провел внутреннее совещание со всякого рода чиновниками на этическую тему. А именно: в соцсетях позиционировать себя исключительно как слуг народа и трудоголиков, не выкладывать жен в новых шубах на Пикадилли, детей на забугорных горных курортах и себя любимых рядом с Эйфелевой башней и на Багамах. Да и в Крыму – Сочи – в трусах, с бокалом вина, не в «трудящемся» состоянии – тоже не нужно. На рабочем месте, на субботнике, волонтером, на аварии, на демонстрации – плиз, но дорогим туризмом и прочими понтами население раздражать не нужно. В пример всем неоднократно была приведена Наталья Петровна.

Одной отставкой больше…

Говорят, Виктор Тупикин принял решение уйти в отставку. Как утверждают инсайдеры, «считал знаки», а, кроме того, понял, что его теперь постоянно будут делать крайним.

Как ни странно, пока «северной» замены ему не нашли – руководить региональным строительством будет его первый зам – Иван Белавкин.

Двое на один стул

Говорят, в следующем году состоится и отставка Олега Дубровина с поста председателя региональной Общественной палаты. Возможно, его место займет (ирония судьбы – для тех, кто в курсе карьерных кульбитов Дубровина) начальник челябинских телетрубадуров Олег Гербер.

Дубровин же, которому не удалось стать преемником Маргариты Павловой (по слухам, он заявлялся на место уполномоченного по правам человека), пытается вернуться на свое проректорское место в ЮУрГУ, куда его в свое время на «внеучебную работу и молодежную политику» пристроил дружок Гаттаров. Но поскольку место Дубровина давно занято младшим братом Бурматова, то Гаттаров затеял переговоры с Бурматовым – старшим, чтобы тот перевел брата проректором в ЧелГУ (альма матер Бурматовых), чтобы его кореш Дубровин вернулся на прежнее место работы. И, вроде бы, Бурматов даже думал согласиться, но тут проявил характер ректор Шестаков – ему-то зачем все эти друзья «политических трупов» в команде?!

Правозащитник с опытом котенка

Именно так юридическое сообщество ЧО характеризует выбор нового губернатора, представившего на утверждение местным законодателям Антона Шарпилова – «мальчика» из поискового движения – на должность регионального омбудсмена. Адвокатам и общественникам не вполне понятна сама мотивация Текслера, столь легкомысленно отнесшегося к выбору человека на должность, по сути, Махатмы Ганди – любимого нравственного авторитета российского президента. Правда, когда юристы узнали, что на вопрос самой вменяемой фракции местного парламента – эсеров: « Как Вы сами-то себя мыслите на этой круглосуточной работе без жизненного опыта (просто в силу возраста – 30 лет) и отсутствия юридического образования?!» молодой карьерист ответил: «В ЮУрГУ обещали за три месяца помочь с юридическим образованием» – им все стало ясно. И про амбиции нового уполномоченного по человеческим правам южноуральцев, и про отношение к защите прав человека его лоббиста и федеральных структур, что согласовали с Текслером Шарпилова, и про «компетенции» единогласно проголосовавшего за такого кандидата депутатов, и особенно про представлявшего этого номинанта своим коллегам Анатолия Брагина – бывшего прокурора Че и ЧО…

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