За границу цивилизации. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Постоянный автор РИА «Новый День» Сергей Ясинский анализирует роль России в международной политике.

«Тема России в международной политике исчезает уже даже в российских средствах массовой информации. В мире что-то происходит, но России там нет. Оно и понятно: российское руководство больше не может предложить к рассмотрению что-либо важное, влияющее на другие страны и мир в целом. А то, что предлагает, либо непригодно по внутриполитическим соображениям (с точки зрения провластной журналистики), либо уже просто скучно, поскольку одно и то же. На поверхность всплывают темы, вроде кражи унитазов с украинских военных кораблей.

Международная активность России всё та же: Украина, Сирия, Европа. Газ, газ, газ. И везде она топчется на одном месте по причине принципиальной недоговороспособности. Это проявляется цивилизационная разница между странами.

С одной стороны «глобалистская» тенденция – к совместному строительству общего пространства на планете, доступного всем и удобного для всех. С другой стороны – имперский подход, явно выраженное стремление забрать все, что попадётся под руку. Международный правовой порядок и стремление решать возникающие проблемы в рамках законов, договариваться к взаимной пользе. И пренебрежение окружающими и нарушение правил ради достижения своей выгоды.

Высокоинтеллектуальные политические и государственные деятели, впитавшие многовековой опыт международной политики высшего уровня сложности, и выходцы из низов, не имеющие качественного образования, серьёзного политического опыта, не способные к созданию нового интеллектуального политического продукта.

Российская международная повестка заострилась и сузилась. Раньше можно было предполагать, что российское руководство имеет масштабные цели и задачи и стремится к расширению международного сотрудничества. Сейчас всё отчётливей становится, что все вопросы вертятся вокруг продажи газа. А специалистам, вероятно, это ясно уже давно. Неспроста Европа несколько последних лет прилагает усилия для обеспечения своей независимости от российского газоснабжения.

Правда, Германия играет как бы на российской стороне, но причины такого поведения вообще-то на поверхности – это и участие в бизнесе некоторых немецких деятелей, и заинтересованность Германии в гарантированном обеспечении топливом. Причём, как становится понятно, Германия не собирается ограничивать себя только поставками из России. Видимо, её задача в том, чтобы организовать конкуренцию между различными продавцами и таким образом обеспечить себе избыточное предложение и рычаги влияния на ценовую политику. То есть интересы России совершенно не являются центром её внимания, как могло показаться из-за пророссийской политики Меркель.

Также становится понятна утрата интереса со стороны европейцев к войне на Украине. Если вопрос в газе, то всё остальное – маскировка для отвлечения внимания, которая нужна для эффективного проведения своей газовой политики. И тогда проясняется ситуация с множеством откровенных кровожадных и циничных заявлений различных российских деятелей – военных и гражданских – по поводу роли России в событиях на Украине, в том числе высказываний о военных планах российского руководства. Если бы это было правдой, её следовало бы скрывать, и этим деятелям никто не позволил бы разглашать эту информацию. Но, как отвлекающая информация, она полезна и санкционирована Кремлём.

И, поскольку всё прояснилось, война становится лишним фактором. Она совершенно избыточна, так как проблемы решаются другими средствами. Тратить на войну силы и внимание Европе уже просто незачем. Стремится Россия к поглощению Украины или нет – неважно. Россия не способна поглотить Украину. Значит, теперь в течение неопределённо долгого времени на Украине будут тлеть крымско-донбасские очаги, пока не прогорят окончательно. Ситуация будет как в Приднестровье. Европе это ничем не угрожает.

Единственная проблема у неё связана именно с поставками газа, но она решается – и в последнее время особенно быстро (с подключением к делу США). Сейчас вот точка интереса состоит в том, договорятся ли Украина с Россией о поставках газа в Европу в последние недели этого года: нужно успеть продлить контракт (он заканчивается в этом году) или заключить новый, иначе не понятно, на каких правовых основаниях будет идти газ по газопроводам Украины. И по такому случаю Европа под завязку закачалась газом, сделав запасы на случай остановки снабжения (такое уже было несколько раз в нулевые годы). И теперь ещё есть предложения сланцевого газа из США и сжиженного из Катара – то есть в любом случае Европа не пропадёт, без топлива не останется.

Ну и всё, Россия больше не фактор. По крайней мере, не критический. И улыбки с реверансами в её сторону Европе больше не нужны. Россия не может форсировать интерес к себе, газ больше не оружие, война тоже как инструмент давления на Европу нейтрализована, поэтому Россия стухла как источник новостей.

Какие ещё вопросы решает Россия? Никакие. Ну, вот недавно провели форум с африканскими странами, и что? И ничего. «На здоровие, Володья» – это никому не интересно. Сирия? Там сейчас Турция. Как только вопросом занялся Эрдоган, участие российских военных поблёкло и потерялось. Их там нет, и скоро вообще не будет. Украина? А что там теперь? Совещание в нормандском формате? Это уже ничего не значит: такие переговоры можно вести бесконечно, и результат будет нулевым. Вот и нет России в информационном пространстве.

Одновременно с этим стало вдруг заметно, что президент РФ никуда уже не ездит, причём довольно давно. Наверняка объясняется это комплексом причин: тут не только отсутствие общих тем, но и «кредитная история» его взаимоотношений как главы государства с другими главами. То есть репутация. Это в России она ничего не значит, а в мире учитывается и влияет.

Президент варится в своей среде и окончательно теряет ориентацию. Встречаясь с иностранными лидерами и политическими деятелями, он должен был придерживаться – хотя бы ритуально – неких общечеловеческих норм поведения, обозначая этим согласие с некими общечеловеческими принципами жизни, демонстрируя, что он цивилизованный человек.

А он сначала во всеуслышание заявляет про «украсть» и только потом спохватывается. Он ведь понимает – это ясно из его слов – что на Западе его услышат и оценят соответствующим образом. И эта его оговорка, что он пошутил, уже ничего не решает.

Европейские лидеры не встречаются с множеством глав государств этого мира. Большинство из них никогда не видели никого, кроме своих европейских и американских коллег. В этом смысле практически вся Африка и Азия остаются за пределами европейской политики. Похоже, Россия присоединяется к большинству стран, которые Европе не интересны. Долгое время она была, если не в западной цивилизации, то хотя бы в сфере её интересов, а теперь, видимо, всё. Россия превращается в международное ничего. В то самое «нас там нет». Но, естественно, это не навсегда.

Челябинск, Сергей Ясинский

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