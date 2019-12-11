Внутреннее кровотечение. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В России наблюдается парадокс: чем хуже становится ситуация, тем громче чиновники заявляют об успехах. И как только население подстраивается под изменившиеся (как правило, в худшую сторону) условия и приводит свою пошатнувшуюся жизнь в относительное равновесие, так власти сразу же выбивают одну из худо-бедно приспособленных подпорок. Вопрос лишь в том, понимают ли они, что делают. Об этом в авторской колонке экономиста Сергея Ясинского.

«У этой власти любимое занятие – что-нибудь запрещать. Вот сейчас подоспел запрет на жизненно важные, но не зарегистрированные в стране лекарства. Чиновники прекрасно понимают, к чему этот запрет приведёт, не дураки.

Но продолжают создавать условия, по сути, несовместимые с жизнью. Запрет лекарств, перекрытие доступа к медицинской помощи, уничтожение производства нормальной еды (вместо нее – вредные для здоровья суррогаты). Уничтожение инфраструктуры, без которой прожить в современном мире невозможно или очень трудно. Уничтожение работы, рабочих мест, заработков, и, соответственно, возможности покупать товары, необходимые для жизни.

Одновременно с этим сокращение расходов на систему здравоохранения и в целом социальную сферу, выпуск некачественной и значительно более дешевой в производстве продукции (что дает экономию и увеличивает прибыль), включая лекарства и продукты питания – все это не может не привести к росту смертности и сокращению населения. И статистика подтверждает: смертность увеличивается, ее показатели за этот год превосходят прошлогодние показатели.

И на этом фоне министр здравоохранения Скворцова называет российскую модель здравоохранения одной из эталонных в мире. А премьер-министр Медведев советует курганскому губернатору «добивать» социальную систему – «поликлиники, больницы и другие социальные объекты».

Могут возразить, что эти его слова надо понимать как-то иначе, мол, он же сказал: «в хорошем смысле», но лучше сравнить его слова с тем, что происходит в реальности. И тогда будет понятно, что эта поправка – всего лишь легкая маскировка настоящего смысла фразы. Она и предназначена для тех, кто сам хочет обмануться.

В стране увеличивается число больных, и сокращаются возможности лечения – это нельзя понять как-нибудь «в хорошем смысле». У этого факта есть только плохой смысл. Россия поставила очередной рекорд смертности от СПИДа (за прошлый год умерло 37 тысяч человек, а общее число ВИЧ-инфицированных достигло 1,06 млн. человек – и это только официальные данные). И ведь это уже уровень Африки – а власти продолжают шутить? Как назвать власть, которая шутит на таком фоне?

Ничего они не пытаются улучшить, пора уже перестать обманывать себя. Они явно не связывают свое будущее со страной. С самого начала логика их действий была очевидной: получать деньги в России, обустраиваться и жить – на Западе.

В то время как жизнь в стране ухудшилась, состояние российских «олигархов» выросло на 38 миллиардов долларов. И статистика не дает оснований полагать, что эти миллиарды появились вследствие каких-то экономических успехов. Это перетекание средств из одних карманов в другие, по Ломоносову: «Ежели в одном месте уменьшилось, то в другом увеличилось».

В этой ситуации неясен пока только один вопрос: как планирует обеспечивать себе будущее правящая верхушка, ведь она не может покинуть страну, не может даже отказаться от должности, уйти в отставку, как делают в нормальных странах. Для нее ее должность – ловушка, из которой не выбраться, поскольку это единственное относительно безопасное место. Слишком много врагов вокруг, невозможно рисковать, и тут даже не риск, а гарантия неприятного конца. И если этот Титаник тонет, то его капитаны вынуждены оставаться на нем до его гибели. Но ведь они не хотят этого? Значит, должны что-то придумать для своего спасения, должны как-то поддерживать плавучесть корабля. И вот что они делают в этом направлении?

Попытку спастись можно увидеть в реализации предложенной программы «национальных проектов». Эта программа идеально вписывается в указанную задачу – но только по смыслу, а не по исполнению. Фактически, она работать не может: чтобы она была эффективной, слишком много условий не соответствует нужным критериям. У власти уже нет фундамента для такой работы – нет системы образования и системы профессиональной подготовки кадров, например. Некому осуществить задуманное. Кроме того, некому контролировать ход работ и эффективное использование бюджетных средств – воровство достигло астрономических величин, а Кудрин в своей Счётной палате может только хлопать глазами и констатировать с трибуны факт кражи.

У верховной власти нет рычагов для воздействия на ситуацию. Средства на национальные проекты либо не покидают бюджет, либо улетают в неизвестном направлении, и ничего с этим сделать нельзя. Вот сейчас опять подняли вопрос о кражах выделенных средств на Восточном космодроме – прямо сразу после того, как уже обнаружили предыдущие факты воровства. И что? И ничего. Как воровали, так и будут воровать, и никого не найдут.

Для государства, а значит, и для нынешней власти, воровство из бюджета – это как множественные кровотечения в организме. Кровь вытекает – приближается смерть. Возможно, все нынешние судорожные действия и объясняются желанием срочно компенсировать «потерю крови». Другие источники средств работают все хуже, а отток денег все увеличивается, ведь этим занимаются отчаянные «профессионалы», прошедшие огонь, воду и медные трубы, как говорится. И они не остановятся ни по какой причине, до тех пор, пока есть что брать. Пока в организме есть кровь.

И авторитета для них тоже не существует. Его кровь они тоже выжмут и выпьют.

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 11.12.19

11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Южноуральского Пельменя отправили из военкомата в психушку. / «Рубить понемножку мы можем еще долго»: Госдума чуть расширила «федеральный список» орфанных заболеваний. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»