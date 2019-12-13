Самые крутые слухи недели: Пятница, 13-е

Все страньше и страньше…

Говорят, что вслед за строителями и чиновниками «пула Тефтелева» «под нож правосудия» пойдут челябинские медики (менеджеры городского здравоохранения) и даже руководители школ: у местной Контрольной палаты компромата и на этих «лиходеев» и мздоимцев – с лихвой. Равно, как и у разного рода правоохранителей, к которым и сразу после отставки Дубровского, и, особенно, после претензий, что выкатили фирмам семьи губернатора официальные структуры, потянулись обиженные магнитогорцами предприниматели, отставленные чиновники и прочие сознательные индивиды.

По слухам, следующими, к кому могут прийти «неприятности» тефтелевского рода, станут отец и сын Карликановы, экс-вице-губернатор Евгений Редин и бывшая глава регионального ФОМС Михалевская.

«Давайте вполголоса…»

Что же касается коррупционной строительной саги... Есть инсайдерская инфа, что в поле зрения правоохранителей попал Олег Лакницкий.

И (только тихо!) чекистов сильно интересует личность Александра Борисовича Дубровского – еще несколько лет назад спозиционированного папиными идеологами как суперответственный и суперуспешный предприниматель. Хотя в узких строительных кругах всегда муссировались слухи и о природе успешности сына тогда первого лица региона, и о его наемниках – субподрядчиках.

Закулисье

Но аудит деятельности прежней власти бьет не только по команде Дубровского. А в связке с экс-губером и Тефтелевым – и по другим кланам и кланчикам. Рикошетом отлетело Барышеву, т.е ударили и по «калининской семье». Зажатые в тиски правосудия Жаботинский и племянник Лейвикова – это щелчок по носу христенковским. Попали под раздачу и мелкие коммерсы из числа клевретов госдепа Бурматова.

Несколько (больше половины) вовлеченных в идущие разборки депутатов ЗакСо развязывают новой команде руки по формированию состава нового регионального парламента. Если две недели назад Мякуш, Карликанов, Журавлев и даже Мительман- ст. полагали, что опять схватили удачу за хвост и таки продлят свои мандаты еще на несколько лет, то на пятницу, 13 из соискателей мандатов вылетели не только они, но и Брагин с Шеметовой (в новом созыве от Магнитки предполагают «выбрать» – по партспискам и округам – менее одиозных и более перспективных кандидатов).

Вторая жизнь

Зато у гонимых при «магниторских» членов юревичского клана (уцелевших, так сказать, в политических битвах) начинается прямо Ренессанс. Евдокимов будет вершить культурную политику, причем, и по-крупному, концептуальному, и по мелочи, типа, городских праздников. Его связи – и старые с Ямпольской& Сталиным и Володиным, и новые – например, с первой леди региона – могут вывести его на новый уровень влияния.

Возвращается в публичную экономику даже верткий (хотя уже весьма почтенного возраста) Комяков.

Мошаров даже если не станет спикером ЗакСо, то останется при власти – исполнительной, например.

Илья Мительман собрался и даже получил, как говорят, на Цвиллинга – 27 поддержку идти на выборы в ГД по бывшему (слегка перекроенному) округу своего гуру – Михаила Юревича. Так, иронизируют некоторые випы, недолго и до возращения на родину самого Юревича.

О ментальности

Реакция на задержание Тефтелева и его «партнеров» в Челябинске и в Магнитогорске (а также в Агаповском и Кизильском районах) антитетическая, образно говоря. В Че попавшему в переделку «Котлеткину» никто не сочувствует. За исключением команды Аристова, вовсю использовавшего бывшего мэра как переговорщика, порой по весьма ничтожным вопросам, порой – по весьма скользким, чтобы не сказать сомнительным – касательно смены собственников бизнес-сегментов, например.

В Магнитке же «попавшемуся» сочувствуют, мол, «так-то Николаич мировой мужик, договорной, неконфликтный…» и даже возмущаются: «да кто же это на комбинатовских опять попер, неужели Сам кореша не защитит?!». Некоторые даже видят в системном наезде на Дубровского и Тефтелева – давление на ММК и его собственников: мол, времена тяжелые, кланы делят добычу, т.е. рвут друг у друга куски, а друг друга – на части…

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 13.12.19

13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / «Она улыбается всем... Нет... только тебе»: в Челябинске открылась выставка «Пин-ап. Девушки с обложки» (ФОТО). / Другим путем: «Маяк» вновь объявил торги на строительство комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»