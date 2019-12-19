Самые крутые слухи недели: может, у них там гнездо…

«Власть новая, вонь старая!»

Такими и прочими «провокационными» шуточками, типа, «Дышать или не дышать – вот в чем вопрос», « Газы», « Бензол и солнце – день чудесный», «Снег лежит – густой и чёрный», « Челябинск, не дыши!» и пр. горожане и даже, о боже, чиновники, обмениваются в сетях и личном общении, обсуждая возможности организации и своего личного участия в экологических акциях, связанных с продолжением «приступов» зловония в областном центре.

Занятно, что магнитогорцы, у которых ситуация в эти же дни была много хуже, на эту тему уже даже не шутят и особо не возмущаются. Говорят, что обнаружившие эту тенденцию (одни молча привычно страдают, другие – возмущаются) идеологи нового губернатора решили разобраться в вопросе детально. Чтобы изучить методику подавления экологической воли у населения и, по возможности, с ее помощью «перевоспитать» челябинцев.

«999-е китайское предупреждение»

Меж тем, говорят, новый губернатор вынес последнее предупреждение региональным и городским экологам – мол, еще раз, при такой жуткой вонище, не «найдете» виновных, списав все на автотранспорт, сочту, что вы прикормлены загрязнителями. То есть уволю.

Впрочем, если верить инсайдерам, в городе и так вскоре произойдет серьезная перезагрузка экологического блока, а региональный министр, не исключено, будет отставлен не по осени, согласно имеющимся политическим договоренностям, а по весне. Как говорят осведомленные лица, ему очень трудно контролировать, например, деятельность ЧЭМК (относительно снижения выбросов в НМУ), потому что именно собственники и менеджмент этого комбината пролоббировали при Дубровском его назначение на должность ( как известно, ЧелГУ – прежнее место работы дедушки – министра – патронирует Александр Аристов).

«Интриги Вас погубят!» Говорят, арестованный Тефтелев – известный среди местного истеблишмента интриган, настолько испугался ситуации, в которую он попал, что сдает направо и налево всех своих (и Дубровского) «партнеров». Для следователей – это просто информационный Клондайк. И по делам и персонам, что уже «в разработке», и по лицам, что могут стать в ближайшем будущем фигурантами различных дел. Особенно внимательно, как сообщают инсайдеры, правоохранители впитывают инфо касательно отношений прежней власти и РМК. Хотя, термин « прежней» – это, в определенной степени, эвфемизм. Поскольку ЕНТ довольно активно рассказывает и об участии в различных небезупречных проектах действующих (пока еще) депутатах ЗакСо.

Какой пассаж!

Бывший челябинский федеральный инспектор Морев не смог таки переиграть своего шефа Цуканова и занять его должность (или хотя бы прицелиться на это место). По этой причине выбыл их состава служащих уральского полпредства. Однако на паперти не оказался – с прошлой недели трудится в корпорации Алтушкина. Ну, кто бы мог подумать! Это уже десятый госслужащий ЧО, осевший «в недрах» РМК.

Ах, как интересно!

Говорят, что экс-губернатор Дубровский и его сын Александр, практически осевшие в экологическом раю – Швейцарии (вид на жительство, как говорят, типа «В» в ожидании пермита «С» – затянувшемся, по причине коррупционных скандалов «резидентов» в РФ), не сидят в тамошней идиллии сложа руки. Они ведут активные переговоры с представителями еще одной «эмигрантки» – вдовы мэра Лужкова относительно покупки некоторых ее активов: усадьбы в Аурахе (район австрийского города Китцбюэль) и дублинского отеля Morrison (четыре звезды, между прочим). Некоторые персоны по этому поводу иронизируют – мол, Дублин, это, конечно, не Лондон, но все поближе будет Дубровский к Юревичу…

Предусмотрительно

Говорят, где-то там, в нейтральной Швейцарии, Дубровский днями встречался с еще одним «беженцем» из Че (пока осевшим в Чехии), своим бывшим подчиненным и даже бывшим мэром Че – Владимиром Елистратовым. Встречались « подельнички» в духе бондианы – в горах, в некоем дорогущем отеле. В целях конспирации, не иначе. Вроде бы прикидывают совместный бизнес – в Германии, Чехии, Австрии. Хотят привлечь «в дело» еще одного «кристаллика» – Валерия Панова, ныне германского подданного (а также канадского), с которым, по слухам, Елистратов никогда не терял связи (еще со времен своего сидения в региональном Минпроме, при Панове – внешнем управляющем УралАЗа и главе ПРОМАССа). Профили бизнеса – медицинский и строительный, автодилерство.

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