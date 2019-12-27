Самые крутые слухи недели: скоро все случится

Что год грядущий нам готовит?

Особенно это интересует господ и дам различных чиновных санов. После того, как «приговорили» Васькова и «взяли» Тефтелева, чиновные люди и депутатский корпус находятся в очень тревожном состоянии. Особенно на фоне появившихся слухов, что в год Крысы возобновится интерес силовиков к дележу госзаказов конторами

Дубровского-отца и Дубровского-сына; Нязепетеровскому крановому заводу, где рулила фирма «Гинвар», подконтрольная родне Гаттарова (зама Дубровского); шахер-махерам племянника Лейвикова в бытность последнего начальником областной конторы по ипотечному строительству; а также всплывут новые эпизоды «сотрудничества» бывшего мэра Тефтелева с городскими и региональными бизнесменами и депутатами ЗакСо и гордумы в одном флаконе.

Операция «Ликвидация»

Кстати, о Гаттарове. На самом деле, хвосты этот «пан спортсмен» подчистил. Вывел из бизнеса и сестру, и всех прочих родственников. Правда, для людей в погонах это не имеет значения при исследовании обстоятельств злоупотреблений, по которым не истек срок давности.

«Преемники» же продолжают «аннулировать» административные нагромождения бывшего вице- губернатора. Сразу после того, как контролирующие структуры и силовики проверят финансовую деятельность одной из таких организаций – АИР (агентства инвестиционного развития), структуру ликвидируют, а сотрудников «распределят» по разным инстанциям минэкономразвития. Но ликвидация вовсе не помешает завести по результатам проверок целый ряд уголовных дел, как говорят инасайдеры.

Сладкая парочка

Продолжатся, как обещают слухачи, в следующем году и отставки мэров. Первыми рискуют сложить головы на административной плахе верхнеуфалейская Вера Ускова и Троицкий сибарит Виноградов. Причем, осведомленные люди полагают, что и тут не обойдется без уголовных дел. И хотя отставка этой парочки – дело для команды Т уже решенное, возникла загвоздка с кадрами – пока ни один из предложенных губернатору вариантов замены или рокировки его не устраивает.

Дедушка Мякуш

Говорят, спикер ЗакСо Мякуш начал наступать на грабли, оставленные его большим другом Тефтелевым. Очень активно выступает в роли посредника (иногда обеих конкурирующих сторон), продвигая наверх товарищей и детей этих товарищей – карликановых, ершовых, мительманов и даже брагиных.

Меж тем, наблюдатели считают, что этими политическими конвульсиями он только вредит – прежде всего, самому себе, потому что у новой команды в исполнительной власти есть четкое видение будущего состава ЗакСо. И никакие коррективы Мякуша им сейчас неинтересны, и лишь вызывают раздражение у самых влиятельных лиц.

Потому что кроме ЧЭМК, РМК, трубников, ММК и УГМК, никакие местные бизнесы в региональном парламенте представлены не будут за исключением каких-нибудь популярных харизматичных коммерсов , имеющих в активе реальную благотворительность или экологический проект.

Мелкая рыбешка

Кстати, об экологии. Одним из элементов активного эко-пиара в наступающем году станет борьба с загрязнителями водных источников. Правда, под раздачу попадут «мелкие» рыбешки – предприниматели из Лазурного и Кайгородово, Синеглазово и Кременкуля. Китов и акул предписано не ловить.

Коротка кольчужка…

Несмотря на то, что прошло совсем немного времени с момента, как Текслер сменил Мошарова на Шмидта, не только челябинским думцам стало ясно, что этот спикер совсем не тот кадр, что способен организовать и работу Думы, и стать авторитетом в политической, общественной и бизнес-среде областного центра. Долгое время находившийся при своем прежнем шефе – ректоре ЮурГУ Шестакове, новый спикер просто не может в силу своего опыта и личных качеств стать лидером для депутатов. Многих из них раздражает его нерешительность, отсутствие мотивации принимать самостоятельные решения, постоянные стенания: «губернатор ждет от нас именно такого решения» и прочее в том же духе.

Последним неприятным открытием для коллег стало поведение спикера в «эпизоде» исключения давшего взятку Тефтелеву депутата Селещука из фракции правящей партии. Шмидт озвучил требование губернатора – исключить «за действия, дискредитирующие партию ЕР». Но коллеги Селещука напомнили спикеру, что вообще-то не он брал взятку. Он лишь свидетель по уголовному делу, а не обвиняемый. И вообще, местный депутатский корпус, мол, не желает участвовать в «политических репрессиях». Поэтому попавшему в такую ситуацию депутату дадут возможность добровольно покинуть партийные ряды. Наблюдатели расценивают подобное отношение депутатов к Шмидту и как его поражение, и как поражение губернатора.

На этом фоне не только с теплотой вспоминают «умного» и толерантного «Стасика из горсвета», но растут акции Мительмана, Овчинникова и даже Рыльских.

Облом

Местное чиновничество невесело восприняло запрет Текслера встречать Новый Год «не дома». Ибо это перечеркнуло для многих каникулы с близкими в Европе. Особенно страдает госпожа Гехт, ибо на прежней сенаторской должности свободные поездки к родне в Германию были для нее, как стало понятно сейчас, весьма приятной привилегией.

Симпатичные, но истеричные

Говорят, в Кремле сильно обеспокоены растущей напряженностью в регионах, а больше – тотальной неспособностью региональных чиновников разруливать проблемы и все ярче проявляющимися на этом фоне талантами настраивать против себя и без того нетолерантное население. А посему составляют своеобразные «аморальные рейтинги» (чтобы понимать, в администрации какого субъекта поджидает та или иная «засада»): где больше всего алкоголиков, или бабников, или геев и так далее. И если первые, например, опасны своей непредсказуемостью, то последние – истеричностью и ревнивыми разборками. А уж если начнут кучковаться и наводить свои порядки в каком-нибудь брутальном регионе, так вообще жди беды.

Сплетники утверждают, что в топчике «нервического рейтинга» три уральских субъекта.

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