Самые крутые слухи недели: аскетичный, но не оригинальный

Текслер и его «блатная» елка

Интересующиеся южноуральцы, конечно, заметили, как идеологические стилисты губернатора Текслера продвигают демократичность и аскетизм своего шефа. Вот и про его новогодний прием – для широкого круга подчиненных – 999 раз подчеркнули: никаких банкетов с деликатесами и поп-дивами, как и в случае, с инаугурацией – тихий фуршет, из излишеств – только шампанское.

Аналогичное празднование – в Магнитогорске (о том что он поехал окончательное разрулить конфликт относительно «исхода» «комбинатовских» из региональной исполнительной власти и их присутствия в будущем созыве ЗакСо, разумеется, извещать не стали).

И все бы это было хорошо и даже правда, если бы из Москвы еще в 2016-м не спустили указиловку на места – никаких балов и банкетов ни за бюджетный счет, ни за «спонсорский». Кто ослушается – вылетит с госслужбы, как пробка из неохлажденного шампанского. Так что скромность и трезвость стали нормой жизни еще при прежнем хозяине резиденции на Цвиллинга, 27. Исключение составляли гулянки, организованные по поручению Тефтелева. Ну, да все знают, чем заканчивается его чиновная карьера.

Куда больше о нравах новой команды говорит поведение первой дамы – супруги главы региона, которая впервые за всю историю проведения губернаторских елок в ЧО взяла на это «мужнино» мероприятие сначала пять пригласительных билетов, а потом «попросила» еще десять! Организаторы потеряли дар речи – ведь всем известно, каких деток приглашают на главную елку региона – талантливых, совершивших героический поступок и т.п. Блатные на ней – это просто бельмо на административном глазу. Не тот формат, чтобы заурядных чад блатных родителей звать к самому Алексею Леонидовичу – бывшему молодому лидеру России, нынешнему лидеру ЧО! До Ирины Николаевны ни одна из губернаторских супруг такой «вольности» себе не позволяла. По этическим причинам, конечно.

Судебно-медицинское

Говорят, что скандал, вызванный «ленинским правосудием» (решением суда Ленинского района Челябинска, снизившего на 50 миллионов штраф бывшему юревичскому минздраву Тесленко, отсидевшему срок за взятки – из откатов прокуратура «железно» доказала 70 миллионов, 10 «сиделец» выплатил за семь лет срока) привел к еще одному соратнику Юревича – Мошарову. Инсайдеры уверены в его участии в этом «смягчении»: мол, все знают, что Мошаров район контролирует. Ошибка юревичских, полагают все те же инсайдеры, в том, что они забыли – у прокурорских отдельные жесткие установки относительно чиновников – «расхитителей государственной собственности». Обвинителем на процессе Тесленко был бывший прокурор области, а нынешний (уже обжалованный прокуратурой) «пердюмонокль» районного правосудия – на контроле у нынешнего регионального прокурора. И поскольку «денег нет», то эксперты уверены – отдать Тесленко (что к слову, вместе со всеми своими подельниками откаты и за взятки-то не считал) придется всю сумму – кстати, уменьшенную адвокатами за семь лет срока Тесленко в пять раз.

«Друзья на свободе» (влиятельные, заметьте) уже выхлопотали для бывшего министра некую должность в местном медицинском институте. Прознавшие про это оппоненты Тесленко начали активно выступать против, настаивая, что такой «ценный сотрудник» может рассчитывать исключительно на должность санитара в челябинской больнице скорой помощи – новой вотчине своего старинного приятеля и коллеги – Михаила Вербитского.

Еще один «бывший» вернулся в строй

Говорят, что кандидатуру Вербитского также лоббировали бывшие члены команды Юревича (в которую как глава ЧОФОМСа входил и Вербитский) – Мошаров и Гехт.

Некоторые наблюдатели связывают это не только с усилением «юревичских», но и с гонениями на «аристовских». Поскольку прежнего главврача 3-й больницы Маханькова давно и прочно связывают с так называемой «калининской семьей». По этому поводу, кстати, «семья» гадает, кого из команды заденут следующим. По одной из версий это коснется бизнеса госдепа Барышева – увеселительных и развлекательных заведений в центре города.

Неоригинально

Неместные источники уверяют, что губернатор Текслер в високосном 2020 озвучит идею об обязательном 3-летнем сроке «отработки» молодых учителей и врачей в регионе, где они учились. Инициатива связана с диким дефицитом тех же медиков во всех больницах региона. Молодые специалисты по целой куче причин не хотят работать в Че и ЧО – уезжают в перспективную столицу или на заработки – в Тюмень и Якутию.

Эксперты же полагают эту инициативу малоэффективной (даже если ее и возьмут на вооружение федералы), потому что клиникам (и пациентам) нужны не молодые, а грамотные и опытные кадры, которыми даже самые талантливые выпускники не могут стать за три года.

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