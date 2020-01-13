А нет ли у вас другого глобуса? Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В течение нескольких последних лет президент Путин упорно заявлял, что доходы населения растут, хотя это откровенно противоречило фактам. И вот теперь он вынужден признать правду, заявить, что его беспокоит количество людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, то есть в бедности. Вероятно, его совсем не беспокоит, что этим он признаёт свои предыдущие утверждения не соответствующими реальности – сейчас ему важней обозначить тему будущего послания Федеральному собранию.

Действительно, в последние годы он перевыполнил норму обещаний, а главное, стало слишком понятно, что эти обещания с самого начала никто не собирался выполнять. От обещаний 2018 года время пролетело слишком быстро, в Кремле глазом не успели моргнуть, как уже нужно предъявлять положительные результаты, а их нет. А вот отрицательных – полно. И хотя перед народом они не отчитываются (как обязаны), но сами всё равно должны учитывать, что люди понимают, что их в очередной раз обманули. И делают выводы. Поэтому нужно опять что-то обещать, что-то такое, на что люди купятся – снова станут надеяться на получение обещанного.

Пока что из сказанного Путиным понятно, что ничего нового придумать не удаётся: тему заботы о благополучии населения нельзя назвать новой, наоборот, это самая старая приманка из всех существующих. Налицо, так сказать, творческий застой. Для вдохновения, для фантазии нужны хоть какие-то достижения, обозначающие направление, потенциал развития – ну хоть что-то, отличающееся от пустоты, из чего можно надуть пузырь ожиданий. А ничего нет. Ну вот, сказал, что какую-то там ракету поставили на вооружение, но эта новость старая, уже отыгранная, никто на неё не повёлся, никакой ответной реакции. Составители официальных речей и планов выдохлись и находятся в унынии.

Из заявленных в прежние времена планов не выполнили ничего и не достигли ни одной цели. Внешняя политика превратилась в войну со всеми, и на этой войне руководство РФ терпит поражение на всех фронтах. Про Африку, Центрально-Африканскую республику, что-то в последнее время совсем ничего не слышно. Видимо, там всё заглохло, тупик, активность невозможна, и есть там «ихтамнеты» или уже нет – больше никого не интересует. Сейчас вот Турция ещё обрубит России Ливию, затем Сирию – и всё.

Газовая история (прокладка «Северного потока – 2») ожидаемо закончилась поражением. Всё было полностью предсказуемо, и интерес могло вызывать лишь то, как отреагирует на провал российское руководство. Ну вот, теперь ответ есть: всё признало, капитулировало, подписало, оплатило и даже не бухтит.

Последняя надежда – на победу над Лукашенко: с присоединением Беларуси в качестве трофея и созданием формальных оснований для легитимного продления президентства Путина. Дальнейшее тут зависит от Лукашенко, от его решимости сохранять независимость от России. А мотивации для этого у него более чем достаточно: вполне возможно, что, согласившись на присоединении к России, он подпишет себе приговор. В лучшем случае, будет сидеть где-нибудь на российской даче в почётном заключении – почётном, но пожизненном. Неприятная перспектива для «всесильного бацьки».

Но даже если у российского руководства здесь всё получится, это уже ничего не значит. У Путина положение (имеется в виду международное) очень похоже на то же самое. Полная изоляция, полная невозможность действовать, реализовать хоть какой-то план. Незаметным образом в результате многолетних переговоров с западными лидерами руководство РФ поставлено ими на своё место. Точней, заперто в этом месте. Газ (и нефть тоже) теперь фактически под контролем западных государств. А это единственный серьёзный источник валютных поступлений в казну. Поэтому руководство РФ теперь должно делать то, что ему говорят. А не будет слушаться – перекроют газ.

То есть самостоятельная внешняя политика у этого режима закончилась. «Спички детям не игрушка» – кремлёвских аккуратно изолировали от важных международных решений и действий. Мол, играйтесь у себя в песочнице, а к взрослым не лезьте. Соответственно, присоединить Лукашенко к Путину означает создать песочницу в песочнице. Ну, вот и будут два пенсионера сидеть-куковать вдвоём на дачном огороде у Грыгорыча, на задворках цивилизации. Выпьют водочки, закусят, чем бог послал, споют комсомольские песни у костра. Лукашенко научит копать картошку. А история будет двигаться дальше.

Но от внутренних проблем это не избавляет. Сейчас все дружно припоминают власти её обещания больших зарплат и пенсий, просторных квартир и высокого качества жизни «к 2020 году». Все, конечно, понимают, что это с самого начала было ложью, но никто не отказывает себе в удовольствии публично разоблачить власть в этой лжи. И, по идее, ей теперь нужно что-то предпринять в ответ. Найдут кремлёвские какую-нибудь отговорку, предпримут какие-то действия или просто потребуют не напоминать им об этом – станет ясно уже в ближайшие дни – наверное, как раз на оглашении послания Федеральному собранию.

Ну, а поскольку анонс темы заботы о населении уже состоялся, это может говорить о том, что они что-то придумали (хотя вполне могут ограничиться и одними только пожеланиями всех благ). Трудно представить, что это может быть, особенно на фоне многочисленных предложений ухудшить положение населения, например, поднять подоходный налог до 16%. И если слова президента об озабоченности доходами людей в очередной раз выльются в прямо противоположные действия его подчиненных, то это вызовет сильное разочарование в народе, которое добавится к эмоциям по поводу «пенсионной реформы».

Возникает такое безумное предположение, что они сами пытаются вызвать взрыв недовольства – чтобы использовать его либо как предлог для закручивания гаек, либо как предлог для бегства и оправдания в неисполнении своих обязательств. Если так, то этот план, очевидно, чреват неприятностями и крайне рискован, и, значит, раз он реализуется, то текущая ситуация для кремлёвской «братвы» ещё хуже. Они ищут любой выход, пробуют всё, что приходит в голову, и пока ничего не нашли.

Например, у них есть финансовые обязательства перед партнёрами, которые необходимо исполнять, но уже нечем, или скоро станет нечем (и им самим это уже видно). Про финансовые обязательства – это не предположение, это так и есть, а предположение состоит в близком их банкротстве, что тоже правдоподобно. В этом случае следует ожидать каких-то совсем уже запредельных попыток «подоить» населения, под самыми невероятными и удивительными предлогами. И да, это на фоне гигантского профицита бюджета, то есть уже собранных с населения триллионов. Деньги есть, но не про нашу честь. Они предназначены для чего-то другого.

В свете этого снова становятся интересными не прекращающиеся попытки Кремля избавиться от долларов в своих расчётах. Попытки, которые выглядят абсурдно. Ведь, например, если у него есть долги, то как раз логично предложить в их погашение доллары – самую удобную валюту. Кто же эти кредиторы, которым доллары не нужны? И как вообще объяснить такую странность? Тут только какие-нибудь религиозные фанатики приходят на ум, которые готовы жертвовать всем, а соображения разума для них ничто.

Возможно, так кремлёвские прорабатывают план бегства, и им нужен такой вариант валюты, которая не контролируется США, и никем вообще (а доллары по всему миру постоянно под американским контролем). Им нужны такие деньги, которые не оставляют следов, чтобы по этим следам нельзя было узнать, где они скрываются. Это, конечно, полное сумасшествие – предполагать такое, но в безвыходном положении, как известно, утопающий хватается за соломинку.

Но не существует таких денег – не оставляющих следов. И можно, конечно, обменять доллары на валюту, которая ничего не стоит, вроде венесуэльских боливаров, но что это даст? Кроме того, валюта другой страны должна быть достаточно емкой, чтобы принять в себя такую большую массу долларов и продолжить нормально функционировать, а это предполагает большой объём экономики, большой рынок, ну и независимость политики, конечно. Этим условиям в мире соответствует только Китай (да и то не полностью – тем более в условиях экономической войны с США).

Это делает понятными попытки Банка РФ менять доллары на юани, хотя это невыгодно и вообще заканчивается катастрофически – потерей гигантских сумм. А повторение этих попыток указывает на то, что положение кремлёвских остаётся плохим и вынуждает продолжать искать выход. Ну, и показывает, что предположение о подготовке «к эвакуации», как минимум, не лишено правдоподобия. Вообще же, идея такого бегства – это чистейшая утопия: мы на планете как на подводной лодке – деваться некуда. Но они могут себя убедить, что нашли какой-то выход, и поддаться собственным иллюзиям. Ведь покупают же они юани.

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 13.01.20

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