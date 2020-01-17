Самые крутые слухи недели: освободи плацкарт

Ибо не фиг

Говорят, скандальная история с региональным защитником прав человека Антоном Шарпилиным, что не дает своим детям встречаться с матерью – бывшей женой омбудсмена, очень скоро может закончиться добровольной отставкой этого деятеля.

Инсайдеры утверждают, что на губернатора Алексея Текслера (именно он представил в ЗакСо кандидатуру Шарпилина) в плане этических решений большое влияние оказывает собственная жена. А Ирина Николаевна крайне негативно восприняла эту ситуацию – когда матери не дали поздравить деток даже в Рождеством. Первая леди, утверждают инсайдеры, считает, что репутация защитника по правам человека после обнародования такой информации восстановлению на подлежит и бросает соответствующую зловещую тень на светлое имя ее правящего (в регионе) супруга. Поэтому обмудсмен должен по-тихому уйти, а на его место нужно вновь назначить мать – в соответствии с кадровыми предпочтениями для подобных позиций самого Текслера.

Матери на старте

Говорят, на смену Шарпилину уже подобрали несколько кандидатур. Одна – сильно симпатичная Текслерам Евгения Дмитренко – нынешний директор челябинского филиала ВГТРК. Вторая – Галина Гаврилова, отставка коей с руководителя одной из префектур Че (Тракторозаводского района) – дело почти решенное, и чей опыт и энергия вполне могут быть использованы в выполнении миссии омбудследи.

В поисках лица

Говорят, что федералы хотят в тройку «ЕР» на предстоящих выборах включить мэра Че Котову, директора кардиоцентра Лукина и губернатора Текслера. Последний отказался. Двойке менее свободных ищут третьего. Подключили социологов, а у тех в народных любимчиках только экологи и Митяев. Продолжают искать. Потому что один из главных кошельков предстоящих выборов – РМК – категорически против любой «экологической рожи».

Кстати, о выборах

Поскольку куче дедушек (и бабушек) – парламентариев указали на дверь, часть из них намерена поместить в свои кресла дочек – сыночков. Так, Брагин от Магнитки, вероятно, намерен провести своего сына Ваню – юриста. Мякуш – своего наследника – коммерсанта. Карликановского сына, правда, завернули, зато Гартунгу-мл. дали зеленый свет. На «рассмотрении» Косилов-мл. и второй сын Видгофа.

Что же касается промышленных корпораций, то РМК планирует сделать депутатами не менее пяти «своих» кандидатов. Старичка Федорова с ЧТПЗ заменят на сорокалетнего «мальчишку» – нынешнего управляющего директора завода Губанова. Аналогичная молодежь будет представлять и Магнитку.

Гуд бай, ФОМС?

После отставки правительства Медведева стали говорить о реорганизации отдельных малоэффективных госструктур. Первым (и давно) на очереди ФОМС. В ситуации, когда «денег нет», бюджет этого фонда – колоссальный, включая региональные филиалы, может быть использован с куда большей пользой. По слухам, сотрудников раскидают по больницам и системе Минздрава. А их бюджеты отойдут Минфину. Протеже Христенко Агату Ткачеву, недавно продвинутую в местный филиал, в этом случае сделают одной из замш регионального Минздрава.

Подвинтесь

Одной из «высоких» отставок» года может стать отставка местного Минфина Пшеницына. По слухам, ему почти нашли замену – из числа недавно потерявших место коллег Текслера по работе в Минэнерго.

Тефтелев «собирает» свою команду

Говорят, что следующим фигурантом по так называемому «делу Тефтелева» станет экс-председатель комитета по градостроительству и архитектуре Че Сергей Репринцев. Он тоже подписывал документы по строительству социальных объектов, которые «обогатили» Тефтелева и бывшего коллегу Репринцева по капстроительству – Пашкова. Кроме того, прокуратура занимается недостроем Дубровского – конгресс-холлом на реке Миасс, который «согласовали» с Репринцевым.

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Челябинск. Другие новости 17.01.20

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