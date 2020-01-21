Деградация и репутация. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Власть намерена поддерживать иллюзию заботы о населении: разыгрывать спектакль беспокойства о материальном положении людей – благо, это не требует больших расходов. И расчёт здесь на то, что население подумает, мол, наконец-то власть поняла всю серьёзность положения, и сейчас займётся исправлением ситуации по-настоящему, а не на словах. И это даст ещё некоторый выигрыш времени.

Поскольку никаких реальных средств исправления у власти нет, получается, она рассчитывает только на то, чтобы тянуть время. Для неё это плохой вариант – дожидаться конца, ничего не меняя. Но альтернативой этому может быть, как они говорят, только то, что ещё хуже: уже сегодня получить то, что должно произойти завтра. И вся забота у власти теперь лишь о том, чтобы это сегодня тянулось как можно дольше. «Завтра не наступит никогда».

Но с этой задачей они справиться не могут, что бы ни придумывали, и как бы не притворялись. Ведь есть сила, которая сильней всего, что они имеют: они готовятся противостоять заговору, восстанию, войне – а их убивает время. Деградация личности всегда приводит к деградации власти. И это мы наблюдаем практически в прямом эфире.

Например, личность переходит от стадии понимания, что она совершает, к стадии непонимания. Она уже и не особо маскируется, предпочитает объяснять свои поступки, причём с позиции безусловной своей правоты. Это мы все ошибаемся, весь мир ошибается, а она нет, никогда и ни в коем случае. Стадия: «не пойман – не вор», – этой личностью давно уже пройдена. Теперь новый уровень – теперь невиновность превращается в непогрешимость.

Личность перевирает историю Европы ХХ века, не считаясь с тем, что всё это легко проверяется и опровергается. Так же невозмутимо она заявляет свои претензии на чужую территорию, игнорируя международное право и общепринятые нормы. И не имеет значения, что эти заявления не будут никем приняты по существу. Видимо, эта личность уже убеждена в своём праве делать всё, что вздумается.

Но как способ достижения заявленных целей такой подход никуда не годится. Сегодняшняя РФ утратила (или стремительно утрачивает) прежний авторитет в мире. Другие страны всё меньше считаются с мнением Кремля, и он ничего не может с этим поделать.

В последние годы он на глазах у всех растратил свои военные, экономические и политические ресурсы, демонстрируя фантастическое пренебрежение к собственной репутации.

Международный статус – это весомый политический козырь, который руководство России, явно от большого ума, выбросило на помойку. Можно сравнить, каким доверием, каким кредитом от Европы, США, других западных стран пользовалась Россия во времена Горбачёва или Ельцина, и как она оценивается теми же странами сейчас. Раньше все ожидали прямо наступления новой эры, всем казалось, что разрушение советской социалистической системы высвободит огромные возможности для совместного сотрудничества стран и развития мира в новом тысячелетии, все были полны оптимизма. Весь мир аплодировал России и был готов всячески помогать.

Сейчас, в представлении других, Россия – это сборище опасных маньяков, психопатов, бандитов, от которых все ждут только очередной беды. И если где-то что-то такое происходит, то сразу начинают подозревать козни Кремля. Ведь накопилось уже немало случаев, когда результаты расследования «несчастного случая» или даже открытого преступления показывают, что следы ведут в Россию. При этом сотрудничество с Россией в расследовании таких случаев часто затрудняется российскими властями и становится невозможным. Что в этом случае можно думать?

Репутация РФ сейчас находится в самой нижней точке за всю новейшую историю. В добавление к этому, военные «успехи» и различные случаи неудачного и неэффективного применения российского оружия понизили статус России и как военной державы, и как производителя оружия. Её авторитет в этой сфере и так находился невысоко, а теперь и вовсе упал. Если раньше оружие часто продавали в кредит (а то и вообще дарили) или обменивали на пальмовое масло, например, то теперь, похоже, российским производителями придётся платить другим странам за согласие использовать их изделия.

Соответственно, и как угроза Россия рассматривается другими странами всё реже. То есть излюбленный аргумент многих «патриотов»: «Зато нас боятся», – утрачивает смысл. Вот, для примера, последние события в Ливии: Эрдоган бесцеремоннейшим образом выгоняет оттуда наёмников ЧВК «Вагнер».

Официально РФ не имеет к ним никакого отношения, что утверждается открыто на самом высоком уровне, и это создаёт возможность их беспрепятственного уничтожения, поскольку по международному законодательству, они находятся вне правового поля, не защищены никакими законами, и их убийство не является преступлением. РФ не может их защитить, поскольку «ихтамнет», и, таким образом, судьба их предрешена. И это обстоятельство указывает на нулевой авторитет российской власти. В итоге, даже какой-то ливийский генерал Хафтар, который на самом деле никто и звать его никак, открыто отказывается от поддержки Кремля. Это позорище, и если бы у кремлёвских был стыд, они бы уже сгорели.

И это нынешнее положение РФ, конечно, результат неправильной экономической политики Кремля. Развал промышленности в стране идёт уже двадцать лет, а нового не создано ничего. Соответственно, по своим экономическим возможностям Россия опустилась уже на уровень африканских стран (а в некоторых из них дела идут даже лучше). Руководство РФ продолжает придерживаться утопии, что оно способно своими волевыми решениями поправить дела вопреки законам экономической науки. Что требования, призывы и прочие заклинания магическим образом улучшат положение и выведут страну на первые места в мировой экономике.

Руководство категорически не желает видеть факты, потому что они опровергают его «расчёты», и требует от Росстата представить другие факты, подкрепляющие его позицию. И оно, конечно, их получает. Сумеет ли Россия улучшить своё положение благодаря таким отчётам? Нет, не сумеет. Значит, положение продолжит ухудшаться. Каким будет итог этого процесса? Если ничего не менять, Россия останется без экономики.

Руководство страны – хоть оставленное, хоть только что формирующееся – не способно к нужным переменам. Если бы оно могло, то давно бы уже этим занялось, так как больше всех заинтересовано в укреплении своих позиций – которое невозможно без укрепления позиций страны. Соответственно, ослабление России продолжится, и также продолжится ослабление позиций самого руководства.

А потом придёт таджикский дворник и прогонит всех своей метлой.

Челябинск, Сергей Ясинский

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