Зачем весь этот путин-передел? Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

За период с 15 января – с послания президента РФ Федеральному собранию – опубликовано столько статей и высказано столько соображений, что теперь любая новая мысль – это всего лишь ещё одна версия, более или менее правдоподобная. В этом и пытается разобраться историк и экономист Сергей Ясинский:

«Сейчас представляется совершенно невозможным определить, какая из этих версий истинна или хотя бы наиболее вероятная. Все варианты развития ситуации кажутся одинаково возможными, тем более что, как выяснилось после первого шока, ничего определённого Путиным сказано не было. Его слова можно толковать по-разному и ни одному толкованию нельзя отдать предпочтения – нет оснований.

Неизменные основы его выступления известны давно – желание сохранить свою власть пожизненно. Варианты, как это сделать, просчитаны и предложены тоже уже не раз. Сейчас, видимо, побеждает вариант перехода Путина в Госсовет. Правда, ещё сохраняется возможность того, что он просто решил сбить всех со следа. От выступления Путина расходится веер возможностей и, очевидно, что он специально всё делает так, чтобы невозможно было вычислить его вариант, и, значит, чтобы сохранить за собой максимальную свободу манёвра. Можно предполагать, что он, продвигая идею Госсовета, уводит всех в сторону, подальше от понимания настоящих своих намерений.

Несколько дней назад мы увидели шаги по изменению конституции, где эта ситуация повторилась: члены рабочей группы вразнобой вносили предложения, которые создавали неопределённость и были больше похожи на дымовую завесу, чем на изменения, которые будут приняты. И, скорей всего, именно в этом и состоит смысл её деятельности: никаких реальных предложений, реальной работы, а только имитация, запутывание и выполнение некой формальности (которая, похоже, должна заменить всенародное обсуждение, а, возможно, что и референдум, кто его знает).

Как следует из скорости, с которой эта группа работает (якобы всё сделала за 4 дня), все настоящие изменения заранее подготовлены администрацией президента, а группа лишь должна создать видимость активности, мол, предложения поступили от неё, и Путин здесь, как обычно, не при чём.

Но пока что с этими изменениями нет достаточной конкретики. Ясно, что оформляется идея утверждения Госсовета в тексте конституции, при этом все подробности о нём выносятся в отдельный закон, который будет опубликован позже, и пока что неизвестно, что это такое.

Таким образом, на данный момент определённо известно следующее: Путин хочет сохранить власть, и начал что-то предпринимать, чтобы что-то получилось, но неизвестно, что именно. Остальное – домыслы, догадки. Какие-то из них, в конечном счете, окажутся верными, какие-то ошибочными, но какие – сейчас выяснить невозможно. Да и незачем, на самом деле – ведь никто не собирается оказывать активного противодействия (одиночные пикеты – это не противодействие, они никак не повлияют, поскольку не влияли до сих пор). Следовательно, спешить с конечными выводами ни к чему.

Однако у любого режима есть фундаментальные основы, которые предопределяют его возможные (и невозможные) действия. И при сохранении того же режима любые реформы происходят в рамках его платформы. Каков фундамент его системы права, такой будет и совокупность законов, созданная режимом. Например, в западных странах таким фундаментом являются права и свободы человека, и принимаемые законы не должны отменять или умалять эти права. А в России власть категорически отрицает права и свободы граждан, соответственно выстраивает и свою систему законов.

В течение всех 20 лет существование этот режим проводит свою реформу управления страной, обычно незаметно меняя формулировки законов, но иногда вынужденно делает это в явной форме. Сейчас именно такой случай. Конституцию невозможно заменить совсем незаметно. Приходится действовать, как можно быстрей, пока ошеломлённое общество не пришло в себя и не начало мешать.

Путин в своём Послании Федеральному собранию обосновал необходимость внесения поправок в конституцию, заявив: «И полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие».

На самом деле, все 20 лет своего существования режим только и делал, что ограничивал права и свободы граждан. И сейчас реформа конституции проводится явно не для того, чтобы улучшить положение людей. Мы это можем увидеть по уже предпринятым в последние дни шагам.

Уже подписан президентом закон, разрешающий практически бесплатную эксплуатацию заключённых на предприятиях приближённых к власти «олигархов». Под это дело уже прозвучали предложения о возрождении трудовых лагерей (следовательно, появляется тема заполнения этих лагерей достаточным количеством заключённых). Следом происходит отставка правительства, и новым премьером назначается налоговик, который «прославился» способностью выжимать из населения максимум денег самыми разными способами.

Эти шаги дополняются заявлением президента об отказе признавать нормы международного права. Он, конечно, выразился в достаточно мутной форме, чтобы избежать критики, но факт в том, что если бы речь шла о сохранении приоритета международного права над российским законодательством, то весь этот его пассаж в выступлении был бы не нужен.

Конкретно, он предложил такую формулировку: «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».

И эта формулировка большей частью бессмысленна. Само собой разумеется, и это закреплено в международном праве, что законы, умаляющие права и свободы человека, не имеют юридической силы. Соответственно, смысл его предложения состоит в последних словах цитаты – в том, чтобы международное право не противоречило конституции РФ. И результатом принятия его предложения станет то, что режим окажется не обязан соблюдать международные законы: Путин позаботится о том, чтобы содержание новой конституции обеспечило ему такой эффект. По-другому понять его намерение невозможно.

То есть, судя по предпринятым властью шагам, Путин и его окружение стремятся создать на территории России открытый – так сказать, легальный режим, предоставляющий им полную неподсудность и безнаказанность.

Хотя в значительной степени они такой свободой уже обладают, но им нужно именно признаваемое всеми право на совершение любых действий. Иначе просто непонятно, как объяснить то, что Путин так старается легитимизировать практики своего режима.

Конечно, такое предположение открыто для критики, но, с другой стороны, очевидно ведь, что вместо того, что есть, Путин и остальные стремятся создать что-то другое. Спрашивается, что? Может быть, правовое социальное государство, «в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие»?

После 20 лет, превративших страну в нищую помойку, такое предположение может вызвать лишь смех. Вся их двадцатилетняя активность чётко показывает направление, в котором они планируют развиваться. И тут сомнений быть не может. И им нужно, чтобы все – и внутри страны, и снаружи – признали их право делать всё, что им вздумается, по крайней мере, в границах РФ.

Ну, и ещё остаётся понять, каким образом они планируют поднять или хотя бы удержать экономику страны от обрушения. Если они задумали повторить ГУЛАГ, то ведь надо придумать, какой деятельностью должны заниматься заключённые, какую продукцию они будут выпускать, чтобы её можно было продавать в большом объёме, причём заграницу: для устойчивости российской экономики требуется именно иностранная валюта и, значит, выпуск конкурентоспособной на Западе продукции. А её нет.

Все заявленные перемены, по сути, не решают ни один важный вопрос существования режима. Путин, конечно, может вознестись над всей государственной системой, но это всё равно, что усесться на верхушку трубы «Титаника»: что толку, если корабль идёт ко дну?»

Челябинск, Сергей Ясинский

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