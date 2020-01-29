В Челябинской области с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека

В Челябинской области с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека, все они из Китая: трое из Хайнаня, один из Гуандун. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на совещании в полпредстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по результатам лабораторных анализов у двух человек выявлен грипп, пробы еще двоих в данный момент проверяют в Новосибирске. «Мы все относимся к Новосибирску – нарочным отвозим материал для проведения исследований, – рассказала Гехт. – Уже есть реактивы, поэтому было бы целесообразно Екатеринбургу запросить реактивы, чтобы мы могли отвозить к вам материалы на диагностику. Это было бы удобнее для всего УрФО. Такая возможность есть».

По словам чиновницы, для госпитализированных с подозрением на коронавирус подготовлены специальные боксы. Детей с легкими и средними проявлениями будут наблюдать в инфекционных отделениях Аши, Сатки, Миасса, Кыштыма, Магнитогорска. При тяжелой инфекции и интоксикации, пациентов отправят в спецотделеьния городских больниц и в центр Магнитогорска.

Всего обрудовано 243 полубокса и 128 боксов, 775 реанимационных коек, резерв коечного фонда составляет 2 тыс 677 коек.

«В аптеках и больницах достаточно противовирусных препаратов для профилактики и лечения ОРВИ. В целях предупреждения распространения в аэропортах Челябинска и Магнитогорска организованы санитарно-карантинные пункты Роспотребнадзора, они оснащены термодатчиками, внедрена система анкетирования для прилетающих. Проверяются все международные рейсы, – подчеркнула Гехт. – Прямых рейсов из КНР в Челябинскую область нет. Мы бы просили нам передавать информацию о подозрительных случаях, выявленных в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге».

Что касается иностранных студентов, то по официальным данным в южноуральских вузах обучаются 348 китайцев. Многие из них улетели домой встречать Новый год (по восточному календарю он наступил 25 января – прим. РИА «Новый День»). Каждого при возвращении в Челябинск обещают проверить.

Число работающих в области граждан КНР пока не известно: сейчас эту информацию уточняет миграционная служба. В Роспотребнадзоре обещают оповестить всех работодателей и мониторить состояние каждого китайца.

Отметим, что на сегодняшний день в аэропорту Челябинска есть только один международный рейс – в Душанбе (раз в неделю), плюс в феврале ожидается два чартерных рейса в Ташкент и обратно.

Челябинск, Светлана Намская

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