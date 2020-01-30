Самые крутые слухи недели: чемодан без ручки

Скандал, опять скандал

На фоне появившейся в СМИ информации о недостроенном (в срок) олимпийском центре по шорт-треку как причине отставки южноуральского минспорта Одера и минстроя Тупикина практически не обсужденной осталась новость о том, что силовики проверяют заказчиков, подрядчиков и даже субподрядчиков строительства стрельбища имени Ишмуратовой под Златоустом.

Проверяют – это эвфемизм про соответствующее ОМОНовское сопровождение «маски- шоу» при выемке документов конкретно по этому объекту. Говорят, информации о нарушениях много.

Самое пикантое в очередном спортивном «деле» – кураторство строительства лично Владимиром Мякушем – большим другом Светланы Ишмуратовой и вечным лоббистом в ЧО ее проектов. Некоторые наблюдатели связывают активизацию правоохранителей именно с предстоящими выборами в ЗакСо ЧО, другие – с серьезной ревизией дел по Златоусту и соответствующему округу. Но эксперты от силовиков утверждают, что в деле имеется «магнитогорский след», поэтому давно собранные материалы стали обретать черты реальной уголовки.

Которая к слову, станет еще одним «кирпичиком» в отставке если не Виктора Тупикина, то Леонида Одера.

Денег нет

Говорят, вузы Челябинска и Магнитогорска – некоторые в большей степени, некоторые в меньшей, – со следующего семестра существенно урезают стипендиальный фонд. Два университета готовы «секвестировать» и пособие аспирантам. Причина банальна – острая нехватка финансов. Улучшения можно ожидать лишь в начале следующего учебного года, если ректорам удастся коллективно «достучаться» до нового федерального министра «вышки» и науки и старого – финансов.

Денег нет – 2

Говорят, что неожиданный интерес блогера Адагамова к зарплате инженеров (и прочих рядовых сотрудников) Миасского ГРЦ и обнародование их жалованья (24 тысячи рублей), вызвавшего жалость и недоумение у столичного успешного жителя, – это ж-ж-ж неспроста, утверждают инсайдеры.

Это первый звонок, предваряющий отставку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и готовящуюся перезагрузку ракетного блока РФ. Собственно, звонок даже второй. Ибо первым стало обнародование жалованья Рогозина – около 23 млн за 18-й и чуть более – за 19-й и сравнение его дохода с зарплатой главы пиндосского НАСА – не в пользу американского нищеброда.

Вместе с Рогозиным, как говорят, уйдет и часть одиозных топ-менеджеров госкорпорации. В том числе, и генконструктор ГРЦ Владимир Дегтярь, годовое жалованье которого в два раза меньше Рогозинского и раз в 40 больше инженеров его центра.

Глубокая неприязнь

Говорят, в преддверии выборов в региональный парламент все большие обороты набирает неприятие местными элитами варяга – вице-губернатора Векшина. По слухам, москвичи рекомендуют Текслеру куда-нибудь сдвинуть приятеля, если в ближайшие недели ему не удастся добиться расположения аборигенов. Говорят, Текслер совету внял. И раздумывает: куда бы перевести – бросить на культурный фронт или сделать главным по молодежи…

Чей мальчик?

Говорят, что «дико растущий» южноуральский чиновник – Дмитрий Тарасов, побывавший за последние десять лет во всех мыслимых разнопрофильных креслах (хотя по основному профилю должен лечить кисты поджелудочной) и его очередное назначение на городскую экономику – это продолжение лоббизма команды Юревича – Котовой. В данном конкретном случае, очень нужной мэру влиятельной медицинской семьи Тарасовых: дескать, с отцом будущего подчиненного – основателем местной сети лабораторий «Инвитро» Наталью Петровну связывают давние тесные, в том числе, и деловые отношения. Чиновническое же сообщество – и городское, и региональное, и медицинское, относится к внуку бывшего ректора института усовершенствования врачей (как иногда по старинке называют нынешний ЮУГМУ горожане и медики) скептически. По целой куче причин. И делают ставки – как быстро спалится Тарасов на новой должности.

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