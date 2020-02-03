Войны опять не будет. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Опять и снова политические комментаторы предсказывают скорое начало войны. Насколько их предсказания могут сбыться, объясняет историк и экономист Сергей Ясинский.

«Войну они предсказывали уже несколько раз, и потом ничего не происходило, но это не удерживает их от повторения того же самого – прогнозов о нападении на кого-то неопределённого, но обычно намекают на страны Балтики. Такое впечатление, что они получили категорический приказ говорить об этом, не считаясь с действительностью, не обращая внимания на то, как они при этом выглядят, не думая о репутации и саморазоблачении. Похоже, они кого-то пугают, и для Кремля это важно.

Видимо, руководство РФ стремится укрепить свои позиции, придать себе больший вес, используя усиление международной напряжённости, но не рискует делать это лично, предпочитая косвенные угрозы через статьи в прессе, за которые не нужно будет нести ответственности. Сейчас в Европе идёт подготовка к очередным военным учениям, США перебрасывают туда довольно крупный воинский контингент, и момент для нападения на балтийские страны явно неподходящий. На таком фоне разговоры о войне совершенно неуместны (не говоря уже о принципиальной невозможности войны). И использование этой карты в игре производит впечатление не силы, а слабости: больше никаких ходов нет, приходится применять то, что под рукой, даже если это совсем не то, что нужно.

Война на Украине окончательно зависла: увольнение Суркова символизирует политический крах Кремля на украинском фронте и бессмысленность продолжения там прежней политики. Соответственно, исчезла логика в военных действиях, и теперь нужно либо прекращать войну, либо найти для неё новый смысл.

Или заменить новой войной? Может, на это намекают политологи? Но тогда существует только один теоретически возможный вариант – нападение на Беларусь. Но вот это вряд ли! Уж это население России точно не поддержит. Если в 2014 году российской пропаганде всё-таки удалось обмануть россиян и представить украинцев врагами, то с беларусами такое гарантированно не пройдёт. Дважды этот приём не сработает: никто не поверит, что беларусы тоже враги. Люди скорей решат, что враг в Москве, чем в Беларуси. И Кремлю придётся с этим считаться, если он не хочет окончательно потерять доверие людей и столкнуться с их открытой враждебностью.

Вот поэтому и намекают на Прибалтику – не потому что это возможно, а просто комментаторы не в состоянии придумать правдоподобно, на кого ещё можно напасть (безнаказанно). На самом деле, Россия не может напасть ни на кого: авантюры в Африке (Ливия, ЦАР, Мозамбик) показывают, что военные ресурсы исчерпаны – воевать некому и нечем. Если с Россией в мире ещё считаются, то уже исключительно из дипломатической вежливости. Говорят одно, а делают по-своему, и что по этому поводу думают в Кремле, всем абсолютно безразлично.

Если смотреть шире, то ситуация выглядит так, что ресурсов не остаётся не только в военной сфере, но уже и в политике, и в экономике. Государственный переворот имени Путина выглядит, чем дальше, тем менее выполнимой спецоперацией, предпринятой по какому-то наитию, – без подготовки, без чётких целей, на авось, как скачок от некой угрозы, которая вдруг кого-то там напугала и вынудила срочно действовать (в таком случае саму угрозу узнать нам, видимо, не судьба, это может быть что-то очень интимное, как визит старой дамы (допустим, А. Меркель).

По контрасту с недавним напором в проведении реформ, сегодня ситуация выглядит беспомощно зависшей, как будто в Кремле остановились и озираются по сторонам, не зная, что предпринять дальше. Весь пакет мер, который им пришёл в голову, они провели, и теперь застряли. Оценить этот момент точней – невозможно: для этого нужно знать, что у них в голове. Если бы мы знали, то могли бы сравнить цель с действиями и результатом, и прийти к выводу. А так – можно только гадать, но для этого нужно исходить уже из собственной логики (а не их), и при этом вероятность ошибиться всегда высока.

Тем не менее, у нас есть некоторое представление об их общих целях и задачах, и способах их достижения, а также и об эффективности их действий – опыт за двадцать-то лет накопился. Нам о них известно то, что они эффективны, когда видят перед собой деньги и имеют возможность их взять. Нам также известно, что ни одну созидательную задачу они за всё своё время у власти не решили. И это объясняется просто: когда выбор состоит в том, чтобы потратить общественные (бюджетные) деньги на полезную работу или забрать их, решение приходит само, независимо от собственного рассудка – как у Шуры Балаганова: руки знают, что делать, и делают. Машинально.

И вот теперь – то же самое. Для того чтобы провести какие-то реформы – любые, даже неважно какие – нужно потратить деньги. Понимаете? Деньги нужно отдать кому-то за работу. Но это ж!.. Как можно! И чем больше сумма, тем сильней противодействие собственной души, не говоря о близком окружении. В любом случае – эти деньги далеко не уйдут.

Если бы те, кто их возьмёт, ещё и выполнили нужную работу, то это было бы идеально, тогда и проблемы бы не было. Но это была бы уже другая власть – компетентная, разумная и т. п. И всё вообще было бы иначе. Но нынешний режим отличается противоположными компетенциями – особенно способностью загубить непотопляемое дело (это им от коммунистов по наследству досталось). Поэтому нечего и мечтать, что они что-то смогут: работа не будет выполнена. Их подведёт собственная недальновидная жадность. У этих гавриков даже злодейство не получится, если оно не предельно простое.

Сейчас их задача – сократить количество ртов на бюджетный пирог, который уменьшается в размере, и будет уменьшаться дальше. Кому-то придётся потесниться, а кому-то – положить зубы на полку. Напряжение вокруг этой ситуации растёт самопроизвольно, и кто уменьшит собственное давление на окружающее пространство, тот будет выдавлен соседями, в том числе ближайшими, теснейшими сподвижниками и преданнейшими друзьями.

Нельзя отвлекаться. Пока делаешь что-то другое, тебя уже подвинули, а ты и не заметил. Так и за пределами пространства легко оказаться. Значит, как только начал делать «что-то другое», так сразу же надо остановиться, оглядеться, отреагировать на действия соратников, принять меры по укреплению своих позиций и т.д.

Тем более, когда в проведении реформ никто больше не заинтересован – во всяком случае, для всех остальных это второстепенная или третьестепенная задача в сравнении с деньгами (их отщипыванием). Никого больше не волнует, что ты там делаешь, и даже хорошо, если отвлёкся – не мешаешь предаваться главному занятию. Пока смотришь в другую сторону, у тебя из-под носа уводят твои ресурсы.

Никому, кроме себя, ты на самом деле не интересен – интересны только твои ресурсы, которые ты захапал и теперь контролируешь. Но ведь они не только твои, так ведь? И – зачем тебе столько? Пора поделиться по-братски. И что бы ты сам не думал об этом – «треугольник будет выпит» – то есть твои ресурсы уведут и поделят. Вон, Кудрин жалобно стонет: деньги крадут миллиардами и триллионами, он не успевает считать украденное!

Вот так цель уничтожается методом, а стратегия – тактикой. Одно дело дурачить доверчивое население и совсем другое – своих соратников. Вот отсюда и этот наивно-беспомощный призыв: друзья, давайте сплотимся: война на носу!»

Челябинск, Сергей Ясинский

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