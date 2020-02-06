Самые крутые слухи недели: сразу в дамки

Когда весна придет…

Говорят, что ясность со следующим составом ЗакСо ЧО наступит не после дутых праймериз ЕР и прочих халтурных замеров, а когда на Старой площади определятся – отдают они на откуп Текслеру парламент или законодательной властью по-прежнему будут рулить – на паритетных началах – местные кланы, так сказать, для баланса политической ситуации в элитной среде. По слухам, в администрации президента уже видят очевидные проколы кадрового подхода нового южноуральского губернатора и собираются ограничить его пока широкие полномочия.

Первая, но не главная

Говорят, что уже к осени «Яблоко» еше раз «провернет» судебную кампанию по признанию незаконными выборы мэра Че. Только теперь в роли Елистратова окажется Котова. Но некоторые эксперты утверждают, что Наталья Петровна очень скоро уйдет сама, после прозрачного намека губернатора. А ее место займет пока еще новичок в городской экономике и политике – нынешний зам мэра Егоров. Столичные «смотрящие» за ЧО и Че пришли к выводу, что в соответствии с новым трендом президента – на развитие регионов, а не только столиц, – новый человек сможет переломить ситуации по стагнации областного центра только вместе с новой командой – единомышленников. Со «старыми конями» борозду не вспахать. Слишком разъедающим стал такой фактор, как объединяющая местные кланы коррупция и семейственность.

Ростовский след

Говорят, в деле о расследовании нарушений в части использования бюджетных средств при строительстве стрельбища под Златоустом имени Ишмуратовой, люди в погонах «взяли» занятный южный след: якобы ростовские не вполне приличные строительные фирмы, выиграв основные тендеры, распылили заказ по куче субподрядчиков. И в этой мутной экономической водице «утонула» бОльшая часть средств. А нити от ростовских, правда, весьма запутанные, якобы, ведут к бывщим златоустовским чиновникам и строительным фирмам Мякуша и Дубровского.

По – царски: в сарае

Говорят, вип-гостей челябинского юбиляра – трубника Александра Федорова изумило убогое состояние челябинской оперы (здания театра), в попечительский совет которого входит топ-менеджер. Конечно, только тех, что послушали игравшего для бомонда Мацуева – его концерт «по заказу ЧТПЗ» в этом году приурочили к банкету в честь пенсионера-юбиляра. Дело в том, что среди гостей было немало меценатов – и тех, кто поддерживает оперу (в столицах и регионах) в том числе. По слухам, это очень огорчило олигарха Андрея Комарова, оплатившего все праздничные «капризы» другу и партнеру. С другой стороны, Комаров не мог не знать, что в сравнении с соседними театрами – в Перми или Екатеринбурге – Челопера давно выглядит Золушкой, или, точнее, замарашкой…

Но у этой ложки дегтя в целом весьма помпезном «дворцовом» мероприятии есть польза для региона. По слухам, Комаров захотел лично заняться приведением здания к высоким современным стандартам в этой сфере. Чтобы в следующий раз коллеги – региональщики «не кривили рот».

Подарки

Говорят, среди подарков, что преподнесли Федорову, особенно выделялись небольшой золотой бюст (каминного формата) юбиляра и куча его портретов, нарисованных современными известными и не очень художниками. На этих произведениях Федоров в разных ипостасях: само собой, в каске; гольфист; отец семейства; счастливый дед; горнолыжник и т.д. А Виктор Христенко, в свойственной ему манере, оплатил клип- мадригал про Федорова – по сценарию сына Володи.

Золотой парашют, он же якорь, он же камень

Впрочем, болтают, что юбилей – одновременно и проводы Александра Анатольевича на покой. Именно поэтому все мероприятия (на тысячу персон) оплачивались из кармана Ильича – Комарова. Он, кстати, говорят, подарил другу одну из своих яхт и картину.

И этот слушок серьезно омрачил настроение – не Федорову, а поздравлявшим его коллегам – отраслевикам аналогичного солидного возраста, которые вдруг осознали, что вскоре и с ними наниматели-олигархи поступят аналогично. Кстати, среди поздравивших Федорова его пиарщики почему-то не упомянули одну весьма знаковую персону – бывшего губернатора ЧО Бориса Дубровского.

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